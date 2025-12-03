GTPL Hathway Limited ने अपना HITS प्लेटफॉर्म, "GTPL Infinity" लॉन्च किया, जिसके साथ बेहतरीन एंटरटेनमेंट डिलीवरी के दौर की शुरुआत हुई

GTPL Hathway Ltd

03 Dec, 2025, 12:46 IST

अहमदाबाद, भारत, 3 दिसंबर, 2025 /PRNewswire/ -- GTPL Hathway Limited, जो भारत का सबसे बड़ा डिजिटल केबल टीवी प्रोवाइडर और एक लीडिंग ब्रॉडबैंड सर्विस प्रोवाइडर है, ने आज GTPL Infinity के लॉन्च की घोषणा की, यह इसका Headend in the Sky (HITS) प्लेटफॉर्म है जो भारत भर में डिजिटल ब्रॉडकास्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर और कंटेंट डिलीवरी को एक नए रूप में प्रस्तुत करता है।

GTPL Infinity को दुनिया के सबसे बड़े सी-बैंड टेलीपोर्ट सेटअप में से एक का समर्थन प्राप्त है, जो अहमदाबाद, गुजरात में स्थित है। यह रणनीतिक निवेश GTPL को सैटेलाइट-आधारित कंटेंट के डिस्ट्रीब्यूशन में सबसे आगे रखता है, जिससे पूरे भारत में ~100 एचडी चैनलों सहित ~800 चैनल निर्बाध रूप से प्रसारित किए जाएंगे।

GTPL Infinity, डिजिटल भारत विज़न के अनुरूप है और इसे साझेदारों को विश्व-स्तरीय, अत्याधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ एक भरोसेमंद एवं उच्च-गुणवत्ता वाले डिजिटल सिग्नल डिलीवरी सिस्टम देने के लिए डिज़ाइन किया गया है। GTPL Infinity को एशिया के अग्रणी सैटेलाइट ऑपरेटर PT Telkomsat Satellite, इंडोनेशिया के साथ हुए समझौते के तहत सैटेलाइट Telkom-4 पर कई सी-बैंड ट्रांसपोंडरों द्वारा संचालित किया जाता है।

यह प्लेटफॉर्म GTPL को कम डिलीवरी लागत के साथ पूरे देश में अपनी सेवाएँ देने में मदद करेगा, और कंटेंट साझेदारियों तथा क्षेत्रीय विस्तार के माध्यम से मोनेटाइज़ेशन के नए अवसर खोलेगा। डिजिटल सेवा प्रदाता (एलएमओ/एलसीओ, एमएसओ, कमर्शियल प्रतिष्ठान आदि) एक ही डिश एंटीना और न्यूनतम निवेश के साथ तेज़ इन्फ्रास्ट्रक्चर सेटअप के माध्यम से बाज़ार में तेजी से उतर सकेंगे। सैटेलाइट से सिग्नल की डिलीवरी उच्च अपटाइम और विश्वसनीयता की गारंटी देती है, जबकि उच्च-गुणवत्ता वाले उपकरण कम रखरखाव सुनिश्चित करते हैं।

GTPL के साथ साझेदारी से भागीदारों को डिजिटल केबल टीवी के अलावा हाई-स्पीड ब्रॉडबैंड, बंडल्ड ओटीटी सेवाएँ, क्लाउड गेमिंग आदि सहित कई सेवाएँ देने में मदद मिलेगी, ताकि वे ग्राहकों की सभी मनोरंजन और कनेक्टिविटी आवश्यकताओं को अच्छे से पूरा कर सकें।

GTPL Infinity की प्रमुख विशेषताएं

  • राष्ट्रव्यापी विस्तार क्षमता: GTPL Infinity एक सिंगल डाउनलिंक एंटीना के साथ तेज़ी से डिप्लॉयमेंट को सक्षम बनाता है, जिससे व्यावसायिक साझेदार केवल 24 घंटे जितने कम समय में लाइव हो सकते हैं—जो कम-सेवा प्राप्त क्षेत्रों के लिए एक गेम-चेंजर है।
  • सामग्री की गहराई और विविधता: लगभग ~ 800 चैनलों की नियोजित क्षमता के साथ, जिसमें लगभग ~100 एचडी चैनल शामिल हैं, GTPL Infinity क्षेत्रीय, राष्ट्रीय और विशेष कंटेंट आवश्यकताओं का समर्थन करता है—जिससे सब्सक्राइबर की संलग्नता और उन्हें बनाए रखने की क्षमता बढ़ती है।
  • इन्फ्रास्ट्रक्चर का लाभ: अहमदाबाद में स्थित ग्रीन-फील्ड टेलीपोर्ट इन्फ्रास्ट्रक्चर में विस्तार योग्य क्षमता, रिडंडेंसी और उच्च अपटाइम है—जो वर्तमान और भविष्य की सेवाओं के लिए एक मजबूत आधार तैयार करता है।
  • समावेशी विकास: GTPL Infinity उच्च-गुणवत्ता वाले सिग्नल की डिलीवरी को दूरदराज और ग्रामीण क्षेत्रों तक पहुँचाता है, नए बाज़ार खोलता है और विभिन्न सामाजिक-आर्थिक वर्गों में डिजिटल समावेशन को सशक्त बनाता है।

GTPL Hathway Ltd. के मैनेजिंग डायरेक्टर, Mr. Anirudhsinh Jadeja ने कहा, "GTPL Infinity भारत में कंटेंट डिलीवरी को आधुनिक बनाने और सबके लिए एक जैसा बनाने के की हमारी यात्रा में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है।" "विश्व के सबसे बड़े सी-बैंड टेलीपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर में से एक का लाभ उठाकर, हम न केवल अपनी संचालन क्षमताओं का विस्तार कर रहे हैं, बल्कि अपने साझेदारों के लिए नई दक्षताओं को भी सृजित कर रहे हैं—जिससे तेज़ी से डिप्लॉयमेंट, व्यापक पहुँच और बेहतर सिग्नल क्वालिटी की सुविधा संभव हो रही है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, GTPL Infinity सबको साथ लेकर चलने की हमारी प्रतिबद्धता को दर्शाती है। चाहे मेट्रो शहर हों, छोटे शहर हों, या दूर-दराज के गांव हों, हम यह सुनिश्चित कर रहे हैं कि हर घर को हाई-क्वालिटी एंटरटेनमेंट और जानकारी का अनुभव करने का मौका मिले। यह केवल एक टेक्नोलॉजिकल अपग्रेड नहीं है—यह डिजिटल समानता और विकास के लिए एक राष्ट्रीय सक्षमकर्ता है।"

वीएमसीएलएलपी के मैनेजिंग पार्टनर और भारत में PT Telkomsat के अधिकृत प्रतिनिधि Vishal Mathur ने कहा: "भारत का प्रसारण माहौल तेज़ी से बदल रहा है, और GTPL के साथ हमारी साझेदारी ग्रामीण और छोटे शहरों में डिजिटल टेलीविजन की पहुँच का विस्तार करने में एक महत्वपूर्ण कदम है। Telkomsat के सैटेलाइट इंफ्रास्ट्रक्चर और रीजनल वीडियो नेटवर्क का लाभ उठाकर, GTPL अपने HITS प्लेटफ़ॉर्म का विस्तार करने और पूरे देश में विश्वसनीय, कैरियर-ग्रेड सेवाएँ प्रदान करने के लिए अच्छी तरह से तैयार है। हमें भारत की डिजिटल ब्रॉडकास्ट यात्रा में अपना सहयोग प्रदान करने और इसके सतत विकास में अहम योगदान देने पर गर्व है।"

GTPL Hathway Limited के बारे में

GTPL Hathway Limited भारत का एक सबसे बड़ा एमएसओ है जो डिजिटल केबल टीवी सेवाएं प्रदान करता है और भारत में सबसे बड़ी निजी वायरलाइन ब्रॉडबैंड सेवा प्रदाताओं में से एक है। कंपनी गुजरात में सबसे बड़ी डिजिटल केबल टीवी और वायरलाइन ब्रॉडबैंड सर्विस प्रोवाइडर है और पश्चिम बंगाल में एक अग्रणी डिजिटल केबल टीवी सर्विस प्रोवाइडर है। कंपनी की डिजिटल केबल टीवी सेवाएं भारत के 26 राज्यों के 1,500 से अधिक कस्बों तक पहुँचती हैं। कंपनी का एक विशाल नेटवर्क है जिसमें 48,000 से अधिक व्यावसायिक भागीदार, 200 से अधिक ब्रॉडकास्टर, 1,750 से अधिक उद्यम ग्राहक, और 30 से अधिक सरकारी प्रोजेक्ट्स में सक्रिय भागीदारी शामिल है। कंपनी 975 से अधिक टीवी चैनलों की एक शानदार सूची पेश करती है, जिसमें 130 से अधिक चैनल GTPL के स्वामित्व एवं संचालन वाली प्लेटफॉर्म सेवाएं हैं। 30 सितंबर 2025 तक, कंपनी के पास 9.50 मिलियन सक्रिय डिजिटल केबल टीवी सब्सक्राइबर, 1.05 मिलियन ब्रॉडबैंड सब्सक्राइबर और अनुमानित 5.95 मिलियन ब्रॉडबैंड होम-पास हैं।

