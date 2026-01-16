GTPL Hathway Ltd : वित्त वर्ष 2026 की तीसरी तिमाही में कर-पूर्व लाभ (पीबीटी) में साल-दर-साल (Y-o-Y) 14% की वृद्धि

अहमदाबाद, भारत, 16 जनवरी, 2026 /PRNewswire/ -- भारत के सबसे बड़े डिजिटल केबल टीवी सेवा प्रदाता और प्रमुख ब्रॉडबैंड सेवा प्रदाता GTPL Hathway Limited ने 31 दिसम्बर, 2025 को समाप्त तिमाही के लिए अपने वित्तीय परिणामों की घोषणा की।

मुख्य वित्तीय हाइलाइट्स

प्रमुख समेकित व्यवसाय एवं वित्तीय मुख्‍यांश: वित्त वर्ष 2026 की तीसरी तिमाही

कुल राजस्व ₹9,382 मिलियन ब्रॉडबैंड राजस्व ₹ 1,433 मिलियन डिजिटल केबल टीवी सक्रिय सब्सक्राइबर 9.40 मिलियन ब्रॉडबैंड सक्रिय सब्सक्राइबर 1060 हज़ार

वित्त वर्ष 2026 की तीसरी तिमाही कुल राजस्‍व ₹ 9,382 मि‍लि‍यन , रहा जो कि 5% वर्ष-दर-वर्ष ( Y-o-Y) की वृद्धि है

कुल राजस्‍व रहा जो कि की वृद्धि है वित्त वर्ष 2026 की तीसरी तिमाही के लिए ईबीआईटीडीए ₹ 1,189 मिलि‍यन रहा जिसमें ईबीआईटीडीए की मार्जिन 12.7% और ईबीआईटीडीए की प्रचालन मार्जिन 23.9% थी

के लिए ईबीआईटीडीए रहा जिसमें ईबीआईटीडीए की मार्जिन और ईबीआईटीडीए की प्रचालन मार्जिन थी वित्त वर्ष 2026 की तीसरी तिमाही में कर पश्चात लाभ ₹ 111 मिलियन रहा

विवरण (₹ मिलियन में) वित्त वर्ष 2026 की तीसरी तिमाही वित्त वर्ष 2025 की तीसरी तिमाही वित्त वर्ष 2026 की दूसरी तिमाही वित्त वर्ष 2025 डिजिटल केबल टीवी राजस्व 2,970 3,024 3,024 12,327 ब्रॉडबैंड राजस्व 1,433 1,383 1,393 5,456 कुल राजस्व 9,382 8,957 9,649 35,072 ईबीआईटीडीए 1,189 1,138 1,101 4,625 ईबीआईटीडीए मार्जिन (%) 13 % 13 % 11 % 13 % ऑपरेटिंग ईबीआईटीडीए* (%) 24 % 22 % 22 % 22 % कर के बाद लाभ 111 102 93 479

*ऑपरेटिंग ईबीआईटीडीए (%) = (सक्रियण और अन्य आय का शुद्ध ईबीआईटीडीए) / (सदस्यता + आईएसपी + अन्य परिचालन आय)

प्रचालन के मुख्‍यांश

डिजिटल केबल टीवी

31 दिसम्बर, 2025 तक सक्रिय उपभोक्‍ताओं की संख्या 9.40 मिलियन थी

थी 31 दिसम्बर, 2025 तक भुगतान करने वाले उपभोक्‍ताओं की संख्या 8.70 मिलियन थी

थी केबल टीवी से सब्‍सक्रिप्‍शन राजस्‍व वित्त वर्ष 2026 की तीसरी तिमाही में ₹ 2,970 मि‍लि‍यन रहा

GTPL इन्फिनिटी – हिट्स प्लेटफ़ॉर्म

देशभर में टेलीविज़न सिग्नल वितरण प्रदान करने वाला उपग्रह-आधारित हिट्स प्लेटफ़ॉर्म

अहमदाबाद में मौजूद दुनिया की प्रमुख सी-बैंड टेलीपोर्ट सुविधा के सहयोग से संचालित

के सहयोग से संचालित ऐसा डिज़ाइन जो बड़े पैमाने पर, किफ़ायती और उच्च गुणवत्ता के कंटेंट वितरण को सक्षम बनाता है।

ब्रॉडबैंड

ब्रॉडबैंड उपभोक्‍ता की संख्या में वर्ष-दर-वर्ष (Y-o-Y) 18 हजार की वृद्धि हुई, इस प्रकार यह संख्या 1060 हजार पर पहुंच गई

की वृद्धि हुई, इस प्रकार यह संख्या पर पहुंच गई वित्त वर्ष 2026 की तीसरी तिमाही में ब्रॉडबैंड राजस्व 4% वर्ष-दर-वर्ष (Y-o-Y) बढ़कर ₹ 1,433 मिलियन हो गया

वर्ष-दर-वर्ष (Y-o-Y) बढ़कर ₹ हो गया 31 दिसम्बर, 2025 तक होमपास 5.95 मिलियन था, जिसमें से लगभग 75% एफटीटीएक्स रूपांतरण के लिए उपलब्ध है

था, जिसमें से लगभग एफटीटीएक्स रूपांतरण के लिए उपलब्ध है प्रति उपयोगकर्ता ब्रॉडबैंड औसत राजस्व (एआरपीयू) प्रति ग्राहक ₹ 465 प्रति माह रहा।

प्रति माह रहा। प्रति माह प्रति प्रयोक्‍ता औसत डेटा खपत 410 जीबी रही, जो वर्ष-दर-वर्ष (Y-o-Y) 12% की वृद्धि थी।

GTPL Hathway Limited के प्रबंध निदेशक Mr. Anirudhsinh Jadeja ने परिणामों पर टिप्पणी करते हुए कहा:

"यह साझा करते हुए मुझे प्रसन्नता हो रही है कि हमने केबल टीवी और ब्रॉडबैंड दोनों व्यवसायों में अपने सक्रिय ग्राहक आधार को व्यापक रूप से बनाए रखा है, यह हमारे परिचालन मॉडल की मज़बूती और अत्यधिक प्रतिस्पर्धी वातावरण में हमारे ग्राहकों के निरंतर विश्वास को दर्शाता है।

हमारी रणनीति का केंद्र ग्राहक अनुभव में निरंतर सुधार और ग्राहकों के साथ जुड़ाव को और मज़बूत करना है। ग्राहकों की कंटेंट खपत से जुड़ी प्राथमिकताओं में हो रहे तेज़ बदलावों को ध्यान में रखते हुए, हम ओटीटी, गेमिंग और टीवी एवरीवेयर जैसी वैल्यू-एडेड सेवाओं को पारंपरिक केबल टीवी और ब्रॉडबैंड के साथ एकीकृत कर, स्टैंडअलोन तथा बंडल दोनों मॉडल में अपने पोर्टफ़ोलियो का विस्तार कर रहे हैं।

इस यात्रा में, GTPL इन्फिनिटी के हिट्स प्लेटफ़ॉर्म की लॉन्चिंग एक निर्णायक और महत्वपूर्ण कदम है। अहमदाबाद में स्थित विश्व की अग्रणी सी-बैंड टेलीपोर्ट अवसंरचनाओं में से एक द्वारा समर्थित, यह प्लेटफ़ॉर्म लगभग 800 चैनलों का राष्ट्रीय स्तर पर निर्बाध और भरोसेमंद प्रसारण सक्षम करता है। यह हमारे साझेदारों को 24 घंटे के भीतर सेवाएँ शुरू करने, लागत का अनुकूलन करने और अतिरिक्त विकास अवसरों को साकार करने में सक्षम बनाता है।"

GTPL Hathway Limited के बारे में

GTPL Hathway Limited भारत का एक सबसे बड़ा एमएसओ है जो डिजिटल केबल टीवी सेवाएं प्रदान करता है और भारत में सबसे बड़ी निजी वायरलाइन ब्रॉडबैंड सेवा प्रदाताओं में से एक है। कंपनी गुजरात में सबसे बड़ी डिजिटल केबल टीवी और वायरलाइन ब्रॉडबैंड सर्विस प्रोवाइडर है और पश्चिम बंगाल में एक अग्रणी डिजिटल केबल टीवी सर्विस प्रोवाइडर है। कंपनी की डिजिटल केबल टीवी सेवाएँ भारत के 26 राज्यों और 4 केंद्र शासित प्रदेशों में फैले 1,500 से अधिक शहरों तक पहुँचती हैं। कंपनी का एक विशाल नेटवर्क है जिसमें 48,000 से अधिक व्यावसायिक भागीदार, 200 से अधिक ब्रॉडकास्टर, 1,750 से अधिक उद्यम ग्राहक, और 30 से अधिक सरकारी प्रोजेक्ट्स में सक्रिय भागीदारी शामिल है। कंपनी 975 से अधिक टीवी चैनलों की एक शानदार सूची पेश करती है, जिसमें 130 से अधिक चैनल GTPL के स्वामित्व एवं संचालन वाली प्लेटफॉर्म सेवाएं हैं। 31 दिसम्बर 2025 तक, कंपनी के पास 9.40 मिलियन सक्रिय डिजिटल केबल टीवी सब्सक्राइबर, 1.06 मिलियन ब्रॉडबैंड सब्सक्राइबर और अनुमानित 5.95 मिलियन ब्रॉडबैंड होम-पास हैं।

लोगो: https://mma.prnewswire.com/media/1982843/GTPL_Logo.jpg

सुरक्षित हार्बर

कंपनी की अपेक्षित भविष्य की घटनाओं, वित्तीय और परिचालन परिणामों के बारे में कोई भी दूरंदेशी बयान कुछ मान्यताओं पर आधारित होते हैं, जिनकी पूर्ति की कंपनी गारंटी नहीं देती है। ये कथन जोखिमों और अनिश्चितताओं के अधीन हैं। वास्तविक परिणाम व्यक्त या निहित परिणामों से काफी हद तक या भौतिक रूप से भिन्न हो सकते हैं। महत्वपूर्ण घटनाक्रम जो कंपनी के संचालन पर प्रभाव डाल सकते हैं, उनमें उद्योग में वैश्विक या घरेलू गिरावट, भारत या विदेश में प्रमुख बाजारों में राजनीतिक और आर्थिक वातावरण में महत्वपूर्ण बदलाव, कर कानून, मुकदमेबाजी, श्रम संबंध, विनिमय दर में उतार-चढ़ाव, तकनीकी परिवर्तन, निवेश और व्यावसायिक आय, नकदी प्रवाह अनुमान, ब्याज और अन्य लागत शामिल हैं। कंपनी का विवरण की तारीख के बाद होने वाली घटनाओं या परिस्थितियों को प्रतिबिंबित करने के लिए भविष्योन्मुखी बयानों को अद्यतन करने के लिए कोई दायित्व नहीं है।