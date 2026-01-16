GTPL Hathway Ltd : નાણાકીય વર્ષ 26ના ત્રીજા ક્વાર્ટરમાં કર પહેલાંનો નફો (પીબીટી) વાર્ષિક ધોરણે 14% વધ્યો.
News provided byGTPL Hathway Ltd
16 Jan, 2026, 00:08 IST
અમદાવાદ, ભારત, Jan. 16, 2026 /PRNewswire/ -- ભારતની સૌથી મોટી ડિજિટલ કેબલ ટીવી સેવા પ્રદાતા અને અગ્રણી બ્રોડબેન્ડ સેવા પ્રદાતા GTPL Hathway Limited 31 ડિસેમ્બર, 2025 ના રોજ પૂરા થયેલા ત્રિમાસિક ગાળા માટે તેના નાણાકીય પરિણામો જાહેર કર્યા.
મુખ્ય નાણાકીય હાઇલાઇટ્સ:
મુખ્ય એકીકૃત વ્યવસાય & નાણાકીય હાઇલાઇટ: નાણાકીય વર્ષ 26 ના ત્રીજા ક્વાર્ટર
|
કુલ આવક
₹9,382 મિલિયન
|
બ્રોડબેન્ડ આવક
₹1,433 મિલિયન
|
ડિજિટલ કેબલ ટીવી સક્રિય સબ્સ્ક્રાઇબર્સ
9.40 મિલિયન
|
બ્રોડબેન્ડ સક્રિય સબ્સ્ક્રાઇબર્સ
1060 હજાર
- નાણાકીય વર્ષ 26ના ત્રીજા ક્વાર્ટરમાં કુલ આવક ₹ 9,382 મિલિયન હતી, જે વાર્ષિક ધોરણે 5% વધુ છે.
- નાણાકીય વર્ષ 26 ના ત્રીજા ક્વાર્ટર માટે ઇબીઆઇટીડીએ ₹1,189 મિલિયન હતું, જેમાં ઇબીઆઇટીડીએ માર્જિન 12.7% & અને ઓપરેટિંગ ઇબીઆઇટીડીએ માર્જિન 23.9% હતું.
- નાણાકીય વર્ષ 26 ના ત્રીજા ક્વાર્ટરમાં કર પછીનો નફો ₹ 111 મિલિયન હતો.
|
વિગતો (₹ મિલિયનમાં)
|
નાણાકીય વર્ષ 26 ના ત્રીજા ક્વાર્ટર
|
નાણાકીય વર્ષ 25 ના ત્રીજા ક્વાર્ટર
|
નાણાકીય વર્ષ 26 ના બીજા ક્વાર્ટર
|
નાણાકીય વર્ષ 25
|
ડિજિટલ કેબલ ટીવી આવક
|
2970
|
3024
|
3024
|
12327
|
બ્રોડબેન્ડ આવક
|
1433
|
1383
|
1393
|
5456
|
કુલ આવક
|
9382
|
8957
|
9649
|
35072
|
ઇબીઆઈટીડીએ
|
1189
|
1138
|
1101
|
4625
|
ઇબીઆઈટીડીએ માર્જિન (%)
|
13 %
|
13 %
|
11 %
|
13 %
|
ઓપરેટિંગ ઇબીઆઈટીડીએ*(%)
|
24 %
|
22 %
|
22 %
|
22 %
|
કર પછી નફો
|
111
|
102
|
93
|
479
*ઓપરેટિંગ ઇબીઆઇટીડીએ (%) = (સક્રિયકરણ &અને અન્ય આવક સિવાય ઇબીઆઇટીડીએ) / (સબ્સ્ક્રિપ્શન + આઇએસપી + અન્ય ઓપરેટિંગ આવક)
ઓપરેશનલ હાઇલાઇટ
ડિજિટલ કેબલ ટીવી
- 31 ડિસેમ્બર, 2025 સુધીમાં સક્રિય સબ્સ્ક્રાઇબર્સ 9.40 મિલિયન હતા.
- 31 ડિસેમ્બર, 2025 સુધીમાં ચૂકવણી કરનારા સબ્સ્ક્રાઇબર્સ 8.70 મિલિયન હતા.
- નાણાકીય વર્ષ 26 ના ત્રીજા ક્વાર્ટરમાં કેબલ ટીવીમાંથી સબ્સ્ક્રિપ્શન આવક ₹2,970 મિલિયન હતી.
GTPL ઇન્ફિનિટી - HITS પ્લેટફોર્મ
- એક ઉપગ્રહ-આધારિત HITS પ્લેટફોર્મ જે દેશભરમાં ટેલિવિઝન સિગ્નલોનું વિતરણ કરે છે.
- અમદાવાદમાં સ્થિત વિશ્વની સૌથી મોટી સી-બેન્ડ ટેલિપોર્ટ સુવિધાઓમાંથી એક દ્વારા સમર્થિત.
- સ્કેલેબલ, ખર્ચ-કાર્યક્ષમ અને ઉચ્ચ-ગુણવત્તાવાળી સામગ્રી ડિલિવરી માટે બનાવવામાં આવેલ.
બ્રોડબેન્ડ
- બ્રોડબેન્ડ સબ્સ્ક્રાઇબર્સમાં વાર્ષિક ધોરણે 18 હજાર નો વધારો થયો છે, જે સંખ્યા 1060 હજારપર લઈ જાય છે.
- નાણાકીય વર્ષ 2026 ના ત્રીજા ત્રિમાસિક ગાળા માટે બ્રોડબેન્ડ આવક વાર્ષિક ધોરણે 4% વધીને ₹1,433 મિલિયન થઈ.
- 31 ડિસેમ્બર, 2025 ના રોજ હોમપાસ 5.95 મિલિયન હતું, જેમાંથી લગભગ 75% એફટીટીએક્સ રૂપાંતર માટે
ઉપલબ્ધ છે.
- દર મહિને બ્રોડબેન્ડ સરેરાશ આવક પ્રતિ વપરાશકર્તા (એઆરપીયુ) પ્રતિ સબ્સ્ક્રાઇબર ₹ 465 હતી.
- દર મહિને પ્રતિ વપરાશકર્તા સરેરાશ ડેટા વપરાશ 410 જીબી હતો, જે વાર્ષિક ધોરણે 12%નો વધારો દર્શાવે છે.
પરિણામો પર ટિપ્પણી કરતા, Mr. Anirudhsinh Jadeja - મેનેજિંગ ડિરેક્ટર, GTPL હેથવે લિમિટેડ, એ કહ્યું:
"મને એ જણાવતા આનંદ થાય છે કે અમે કેબલ ટીવી અને બ્રોડબેન્ડ બંને વ્યવસાયોમાં અમારા સક્રિય સબ્સ્ક્રાઇબર બેઝને મોટાભાગે જાળવી રાખ્યો છે, જે અમારા ઓપરેટિંગ મોડેલની મજબૂતાઈ અને અત્યંત સ્પર્ધાત્મક વાતાવરણમાં અમારા ગ્રાહકોના સતત વિશ્વાસને દર્શાવે છે.
અમારું વ્યૂહાત્મક ધ્યાન ગ્રાહક અનુભવને સુધારવા અને જોડાણને ગાઢ બનાવવા પર નિશ્ચિતપણે રહે છે. અમે અમારા ગ્રાહકોની ઝડપથી બદલાતી કન્ટેંટ વપરાશ પસંદગીઓને પહોંચી વળવા માટે, ઓટીટી, ગેમિંગ અને ટીવી એવરીવ્હેર જેવી મૂલ્યવર્ધિત સેવાઓને એકીકૃત કરીને પરંપરાગત કેબલ ટીવી અને બ્રોડબેન્ડથી આગળ વધી રહ્યા છીએ, ક્યાં તો સ્ટેન્ડઅલોન ઓફરિંગ તરીકે અથવા બંડલ ફોર્મેટમાં.
GTPL ઇન્ફિનિટીના હિટ્સ પ્લેટફોર્મનું લોન્ચિંગ આ સફરમાં એક મહત્વપૂર્ણ સીમાચિહ્નરૂપ છે. અમદાવાદમાં વિશ્વના સૌથી મોટા સી-બેન્ડ ટેલિપોર્ટ્સમાંના એક દ્વારા સમર્થિત, આ પ્લેટફોર્મ ઉચ્ચ વિશ્વસનીયતા સાથે લગભગ 800 ચેનલોની સીમલેસ રાષ્ટ્રવ્યાપી ડિલિવરી સક્ષમ બનાવે છે. તે અમારા ભાગીદારોને 24 કલાકની અંદર લાઇવ થવા, ખર્ચને ઑપ્ટિમાઇઝ કરવા અને વધારાની વૃદ્ધિની તકો અનલૉક કરવા માટે સશક્ત બનાવે છે.
GTPL Hathway Limited વિશે
GTPL Hathway Limited ડિજિટલ કેબલ ટીવી સેવાઓ પ્રદાન કરતી ભારતની સૌથી મોટી એમએસઓ છે અને તે ભારતમાં સૌથી મોટી ખાનગી વાયરલાઇન બ્રોડબેન્ડ સેવા પ્રદાતાઓમાંથી એક છે. કંપની ગુજરાતમાં સૌથી મોટી ડિજિટલ કેબલ ટીવી અને વાયરલાઇન બ્રોડબેન્ડ સેવા પ્રદાતા છે & પશ્ચિમ બંગાળમાં અગ્રણી ડિજિટલ કેબલ ટીવી સેવા પ્રદાતા છે. કંપનીની ડિજિટલ કેબલ ટીવી સેવાઓ ભારતના 26 રાજ્યો અને 4 કેન્દ્રશાસિત પ્રદેશોના 1,500+ થી વધુ શહેરો સુધી પહોંચે છે. કંપની પાસે એક વ્યાપક નેટવર્ક છે, જેમાં 48,000 થી વધુ વ્યવસાયિક ભાગીદારો, 200 થી વધુ બ્રોડકાસ્ટર્સ, 1,750 થી વધુ એન્ટરપ્રાઇઝ ક્લાયન્ટ્સ અને 30+ થી વધુ સરકારી પ્રોજેક્ટ્સમાં સક્રિય ભાગીદારીનો સમાવેશ થાય છે. કંપની 975+થી વધુ ટીવી ચેનલોનો મજબૂત કેટલોગ પ્રદાન કરે છે, જેમાં GTPL ની માલિકીની & અને સંચાલિત પ્લેટફોર્મ સેવાઓ પર 130+ થી વધુ ચેનલો ઉપલબ્ધ છે. 31 ડિસેમ્બર, 2025 સુધીમાં, કંપની પાસે 9.40 મિલિયન સક્રિય ડિજિટલ કેબલ ટીવી સબ્સ્ક્રાઇબર્સ અને 1.06 મિલિયન બ્રોડબેન્ડ સબ્સ્ક્રાઇબર્સ હતા, જેમાં બ્રોડબેન્ડ હોમ-પેસેજ આશરે 5.95 મિલિયન હતો.
લોગો: https://mma.prnewswire.com/media/1982843/GTPL_Logo.jpg
સેફ હાર્બર
અપેક્ષિત ભાવિ ઘટનાઓ, કંપનીના નાણાકીય અને સંચાલન પરિણામો વિશેના કોઈપણ આગળ દેખાતા નિવેદનો અમુક ધારણાઓ પર આધારિત છે જેની પરિપૂર્ણતાની કંપની બાંહેધરી આપતી નથી. આ નિવેદનો જોખમો અને અનિશ્ચિતતાને આધીન છે. વાસ્તવિક પરિણામો વ્યક્ત અથવા ગર્ભિત પરિણામોથી નોંધપાત્ર રીતે અથવા ભૌતિક રીતે અલગ હોઈ શકે છે. મહત્વના વિકાસ કે જે કંપનીની કામગીરીને અસર કરી શકે છે તેમાં ઉદ્યોગમાં ઘટાડો, વૈશ્વિક અથવા સ્થાનિક અથવા બંનેમાં, ભારતમાં રાજકીય અને આર્થિક વાતાવરણમાં નોંધપાત્ર ફેરફારો અથવા વિદેશના મુખ્ય બજારો, કર કાયદા, મુકદ્દમા, મજૂર સંબંધો, વિનિમય દરમાં વધઘટ, તકનીકી ફેરફારો, રોકાણ અને વ્યવસાયની આવક, રોકડ પ્રવાહના અંદાજો, વ્યાજ અને અન્ય ખર્ચ. કંપની તેની તારીખ પછીની ઘટનાઓ અથવા સંજોગોને પ્રતિબિંબિત કરવા માટે આગળ દેખાતા નિવેદનોને અપડેટ કરવાની કોઈ જવાબદારી લેતી નથી.
Share this article