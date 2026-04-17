GTPL Hathway Ltd ने वित्त वर्ष 2026 में शानदार प्रदर्शन किया और सकारात्मक दृष्टिकोण व्यक्त किया

अहमदाबाद, भारत, 17 अप्रैल 2026 /PRNewswire/ -- भारत की सबसे बड़ी डिजिटल केबल टीवी सेवा और अग्रणी ब्रॉडबैंड सेवा प्रदाता GTPL Hathway Limited ने 31 मार्च, 2026 को समाप्त तिमाही और वित्तीय वर्ष के लिए अपने वित्तीय परिणाम जारी किए हैं।

मुख्य वित्तीय हाइलाइट्स

कुल राजस्व में वृद्धि ब्रॉडबैंड राजस्व में वृद्धि डिजिटल केबल टीवी सक्रिय सब्सक्राइबर ब्रॉडबैंड सक्रिय सब्सक्राइबर ₹2,394 मिलियन ₹ 124 मिलियन 9.40 मिलियन 1060 हजार

वित्त वर्ष 2026 की चौथी तिमाही में कुल राजस्‍व ₹ 9,344 मि‍लि‍यन रहा, जो कि 4% वर्ष-दर-वर्ष की वृद्धि है

में कुल राजस्‍व रहा, जो कि की वृद्धि है वित्त वर्ष 2026 का राजस्व 7% वार्षिक वृद्धि के साथ ₹ 37,466 मिलियन रहा, तथा ब्रॉडबैंड राजस्व में 2% की वार्षिक वृद्धि हुई

वृद्धि के साथ रहा, तथा ब्रॉडबैंड राजस्व में वृद्धि हुई वित्त वर्ष 2026 की चौथी तिमाही के लिए ईबीआईटीडीए ₹ 908 मिलि‍यन रहा जिसमें ईबीआईटीडीए की मार्जिन 9.7% और ईबीआईटीडीए की प्रचालन मार्जिन 18% था। पूरे वर्ष के लिए, ईबीआईटीडीए ₹ 4,321 मिलि‍यन रहा जिसमें ईबीआईटीडीए मार्जिन 11.5% और प्रचालन मार्जिन 22% था

के लिए ईबीआईटीडीए रहा जिसमें ईबीआईटीडीए की मार्जिन और ईबीआईटीडीए की प्रचालन मार्जिन था। पूरे वर्ष के लिए, जिसमें ईबीआईटीडीए मार्जिन और प्रचालन मार्जिन था वित्त वर्ष 2026 के लि‍ए, निदेशक मंडल ने प्रति शेयर ₹ 2/- (फेस वैल्‍यू का 20%) के लाभांश की सिफारिश की है

विवरण (₹ मिलियन में) वित्त वर्ष 2026 की चौथी तिमाही वित्त वर्ष 2026 की तीसरी तिमाही वित्त वर्ष 2025 की चौथी तिमाही वित्त वर्ष 2026 डिजिटल केबल टीवी राजस्व 2,850 2,970 2,982 11,862 ब्रॉडबैंड राजस्व 1,394 1,433 1,358 5,580 कुल राजस्व 9,344 9,382 8,989 37,466 ईबीआईटीडीए 908 1,189 1,144 4,321 ईबीआईटीडीए मार्जिन (%) 9.7 % 12.7 % 12.7 % 11.5 % ऑपरेटिंग ईबीआईटीडीए* (%) 18 % 24 % 22 % 22 %

*प्रचालन ईबीआईटीडीए (%) = (सक्रियण और अन्य आय का शुद्ध ईबीआईटीडीए) / (सदस्यता + आईएसपी + अन्य प्रचालन आय)

परिचालन संबंधी हाइलाइट्स

डिजिटल केबल टीवी

31 मार्च, 2026 तक सक्रिय उपभोक्‍ताओं की संख्या 9.40 मिलियन थी

थी 31 मार्च, 2026 तक भुगतान करने वाले उपभोक्‍ताओं की संख्या 8.70 मिलियन थी

थी केबल टीवी से सब्‍सक्रिप्‍शन राजस्‍व वित्त वर्ष 2026 की चौथी तिमाही के लि‍ए ₹ 2,850 मि‍लि‍यन और वित्त वर्ष 2026 के लि‍ए ₹ 11,862 मि‍लि‍यन रहा

GTPL Infinity – एचआईटीएस प्लेटफ़ॉर्म

देशभर में टेलीविज़न सिग्नल वितरण प्रदान करने वाला उपग्रह-आधारित एचआईटीएस प्लेटफ़ॉर्म

अहमदाबाद में मौजूद दुनिया की प्रमुख सी-बैंड टेलीपोर्ट सुविधा के सहयोग से संचालित

के सहयोग से संचालित ऐसा डिज़ाइन जो बड़े पैमाने पर, किफ़ायती और उच्च गुणवत्ता के कंटेंट वितरण को सक्षम बनाता है।

ब्रॉडबैंड

ब्रॉडबैंड उपभोक्‍ता की संख्या में वर्ष-दर-वर्ष (Y-o-Y) 15 हजार की वृद्धि हुई, इस प्रकार यह संख्या 1060 हजार पर पहुंच गई

की वृद्धि हुई, इस प्रकार यह संख्या पर पहुंच गई ब्रॉडबैंड राजस्व वित्त वर्ष 2026 की चौथी तिमाही में 3% वर्ष-दर-वर्ष बढ़कर ₹ 1,394 मिलियन हो गया और वित्त वर्ष 2026 के लिए यह ₹5,580 मिलियन रहा,

वर्ष-दर-वर्ष बढ़कर हो गया और वित्त वर्ष 2026 के लिए यह रहा, जो सालाना 2% की वृद्धि दर्शाता है

31 मार्च, 2026 तक होमपास 5.95 मिलियन था , जिसमें से लगभग ~75% एफटीटीएक्स रूपांतरण के लिए उपलब्ध है

एफटीटीएक्स रूपांतरण के लिए उपलब्ध है प्रति प्रयोक्‍ता ब्रॉडबैंड औसत राजस्व (एआरपीयू) प्रति ग्राहक ₹ 465 प्रति माह रहा

प्रति माह रहा वित्त वर्ष 2026 की चौथी तिमाही में प्रति माह प्रति प्रयोक्‍ता औसत डेटा खपत 436 जीबी रही, जो वर्ष-दर-वर्ष 10% की वृद्धि थी।

GTPL Hathway Limited के प्रबंध निदेशक Mr. Anirudhsinh Jadeja ने परिणामों पर टिप्पणी करते हुए कहा ,

"मुझे यह साझा करते हुए प्रसन्नता हो रही है कि कंपनी ने वित्त वर्ष 2026 की चौथी तिमाही के दौरान केबल टीवी और ब्रॉडबैंड दोनों सेगमेंट में स्थिर और निरंतर प्रदर्शन किया, जो हमारे परिचालन मॉडल की मजबूती और गतिशील एवं प्रतिस्पर्धी वातावरण में हमारी अनुकूलन क्षमता को दर्शाता है।

हमारा ध्यान ग्राहक अनुभव में निरंतर सुधार और अधिक गहन सहभागिता को बढ़ाने पर केंद्रित है। हम पारंपरिक केबल टीवी और ब्रॉडबैंड से आगे बढ़कर, ओटीटी, गेमिंग और 'टीवी एवरीवेयर' जैसी वैल्यू-एडेड सेवाओं को शामिल करते हुए अपने सर्विस पोर्टफोलियो का सक्रिय रूप से विस्तार कर रहे हैं; ये सेवाएं अलग से और बंडल, दोनों ही रूपों में उपलब्ध हैं। यह दृष्टिकोण बदलती उपभोक्ता प्राथमिकताओं के अनुरूप है और दीर्घकालिक ग्राहक प्रतिधारण एवं राजस्व वृद्धि को समर्थन देने की उम्मीद है।

वित्तीय वर्ष के दौरान एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हमारे एचआईटीएस प्लेटफॉर्म 'GTPL Infinity' का लॉन्च रहा। अहमदाबाद में स्थित विश्व के सबसे बड़े सी-बैंड टेलीपोर्ट्स में से एक के समर्थन से यह प्लेटफ़ॉर्म लगभग 800 चैनलों का उच्च विश्वसनीयता के साथ पूरे देश में निर्बाध वितरण सक्षम बनाता है। इससे हमारे साझेदारों को 24 घंटे के भीतर संचालन शुरू करने, लागत अनुकूलित करने, और विकास के नए अवसर बनाने में मदद मिलती है, जिससे हमारा डिस्ट्रीब्यूशन इकोसिस्टम और भी मजबूत होता है।

आगे देखते हुए, आगामी वित्तीय वर्ष एक महत्वपूर्ण चरण होगा, क्योंकि हम नए लॉन्च किए गए प्लेटफॉर्म की क्षमता का उपयोग करते हुए अपनी टीवी वितरण क्षमताओं को बढ़ाने और प्रमुख बाजारों में अपने ब्रॉडबैंड विस्तार को बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध हैं।"

GTPL Hathway Limited के बारे में

GTPL Hathway Limited भारत का एक सबसे बड़ा मल्टी सिस्टम ऑपरेटर (एमएसओ) है जो डिजिटल केबल टीवी सेवाएं प्रदान करता है और देश के अग्रणी निजी वायरलाइन ब्रॉडबैंड सेवा प्रदाताओं में से एक है। यह कंपनी गुजरात में सबसे बड़ी डिजिटल केबल टीवी और वायरलाइन ब्रॉडबैंड सेवा प्रदाता है और पश्चिम बंगाल में एक प्रमुख डिजिटल केबल टीवी ऑपरेटर है। इसकी डिजिटल केबल टीवी सेवाएँ भारत के 26 राज्यों और 4 केंद्र शासित प्रदेशों के 1,500 से अधिक शहरों तक फैली हुई हैं। GTPL को एक मजबूत और व्यापक इकोसिस्टम का लाभ मिलता है, जिसमें 48,000+ बिज़नेस पार्टनर, 200+ ब्रॉडकास्टर्स, 1,750+ एंटरप्राइज क्लाइंट्स, और 30+ सरकारी परियोजनाओं में सक्रिय भागीदारी शामिल है। यह कंपनी 975+ टीवी चैनलों का एक व्यापक पोर्टफोलियो पेश करती है, जिसमें 130+ GTPL के स्वामित्व वाली और संचालित प्लेटफॉर्म सेवाएं शामिल हैं। इसने अपना Headend–in–the–Sky (HITS) प्लेटफ़ॉर्म GTPL Infinity भी लॉन्च किया, जिसे अहमदाबाद में स्थित विश्वस्तरीय सी-बैंड टेलीपोर्ट का समर्थन प्राप्त है और जो टेलकॉम–4 उपग्रह द्वारा संचालित है। यह प्लेटफ़ॉर्म पूरे भारत में कवरेज प्रदान करता है, तेज़ी से डिप्लॉयमेंट सक्षम बनाता है और ~800 चैनल, जिनमें ~100 एचडी चैनल शामिल हैं, उपलब्ध कराता है। 31 मार्च 2026 तक, GTPL ने 9.40 मिलियन सक्रिय डिजिटल केबल टीवी सब्सक्राइबर, 1.06 मिलियन ब्रॉडबैंड सब्सक्राइबर को सेवा प्रदान की, और इसका ब्रॉडबैंड होम-पास फ़ुटप्रिंट लगभग 5.95 मिलियन था।

सुरक्षित हार्बर

कंपनी की अपेक्षित भविष्य की घटनाओं, वित्तीय और परिचालन परिणामों के बारे में कोई भी दूरंदेशी बयान कुछ मान्यताओं पर आधारित होते हैं, जिनकी पूर्ति की कंपनी गारंटी नहीं देती है। ये कथन जोखिमों और अनिश्चितताओं के अधीन हैं। वास्तविक परिणाम व्यक्त या निहित परिणामों से काफी हद तक या भौतिक रूप से भिन्न हो सकते हैं। महत्वपूर्ण घटनाक्रम जो कंपनी के संचालन पर प्रभाव डाल सकते हैं, उनमें उद्योग में वैश्विक या घरेलू गिरावट, भारत या विदेश में प्रमुख बाजारों में राजनीतिक और आर्थिक वातावरण में महत्वपूर्ण बदलाव, कर कानून, मुकदमेबाजी, श्रम संबंध, विनिमय दर में उतार-चढ़ाव, तकनीकी परिवर्तन, निवेश और व्यावसायिक आय, नकदी प्रवाह अनुमान, ब्याज और अन्य लागत शामिल हैं। कंपनी का विवरण की तारीख के बाद होने वाली घटनाओं या परिस्थितियों को प्रतिबिंबित करने के लिए भविष्योन्मुखी बयानों को अद्यतन करने के लिए कोई दायित्व नहीं है।

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