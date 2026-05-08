Guangdong province: 139वाँ कैंटन फेयर विदेशी खरीदारों की उपस्थिति के साथ नए रिकॉर्ड पर पहुँचा

इस आयोजन का कुल प्रदर्शनी क्षेत्र लगभग 15.5 लाख वर्ग मीटर था, जिसमें 75,700 प्रदर्शनी स्टॉल लगाए गए। मेले में 32,000 से अधिक प्रदर्शकों ने भाग लिया, जिनमें लगभग 3,900 पहली बार शामिल होने वाले प्रदर्शक थे। प्रदर्शनी में 46.5 लाख से अधिक उत्पाद प्रदर्शित किए गए। इनमें नए उत्पाद, हरित (ग्रीन) उत्पाद तथा स्वतंत्र बौद्धिक संपदा अधिकार वाले उत्पाद क्रमशः 23%, 22% और 25% रहे — जो "मेड इन चाइना" और "मेड इन ग्वांगडोंग" की "नवीन, हरित और स्मार्ट" दिशा को दर्शाते हैं।
मेले के दौरान आयोजकों ने 600 से अधिक नए उत्पाद लॉन्च कार्यक्रम आयोजित किए। पेश किए गए नए उत्पादों की संख्या में 27% वृद्धि हुई, जबकि उभरते भविष्य उद्योगों से संबंधित कार्यक्रमों में 30% की वृद्धि दर्ज की गई। मेले में पहली बार एआई-सक्षम (AI-enabled) परिदृश्यों का भी प्रदर्शन किया गया, जिनमें रोबोटिक गश्ती निरीक्षण और ड्रोन उड़ान प्रदर्शन शामिल थे।
इस सत्र में नौ विशेषीकृत प्रदर्शनी क्षेत्र नए रूप में स्थापित किए गए। प्रथम चरण में उपभोक्ता ड्रोन, कृषि ड्रोन, स्मार्ट पहनने योग्य उपकरण (wearables) और डिस्प्ले तकनीक के क्षेत्र शामिल थे। द्वितीय चरण में बांस और लकड़ी से बने घरेलू उत्पाद एवं टेबलवेयर, एकीकृत आवास एवं आउटडोर सुविधाएँ, तथा फैशनेबल एक्सेसरीज़ के नए क्षेत्र शुरू किए गए। तृतीय चरण में कार्यात्मक और तकनीकी वस्त्रों (functional and technical fabrics) के लिए एक नया क्षेत्र जोड़ा गया। इन विशेष क्षेत्रों में लगभग 670 उद्यमों ने भाग लिया और 1,300 से अधिक स्टॉल स्थापित किए, जिनमें विभिन्न उद्योगों के नवाचारों को प्रदर्शित किया गया।
ग्वांगडोंग प्रांत ने इस वर्ष विदेशी व्यापार में मजबूत शुरुआत की है। पहली तिमाही में उसके आयात-निर्यात का कुल मूल्य, राष्ट्रीय हिस्सेदारी, वृद्धि और योगदान दर — सभी चीन में प्रथम स्थान पर रहे। निर्यात 1.53 ट्रिलियन युआन तक पहुँचा, जो 14.3% की वृद्धि दर्शाता है, जबकि आयात 1.01 ट्रिलियन युआन रहा, जिसमें 27.8% की वृद्धि हुई। आयात वृद्धि व्यापक रही, जिसका नेतृत्व पारंपरिक "पुराने तीन" उत्पादों — मोबाइल फोन, कंप्यूटर और घरेलू उपकरणों — के साथ-साथ परिधान और बैग उद्योग ने किया।
साथ ही, प्रांत ने अपने "नए तीन" उत्पादों को भी आगे बढ़ाया। 3डी प्रिंटर, ड्रोन और डिजिटल कैमरों के निर्यात में क्रमशः 136.9%, 51.2% और 60.2% की वृद्धि हुई। नई गुणवत्ता वाली उत्पादक शक्तियों के ये उत्पाद वैश्विक बाजार में व्यापक लोकप्रियता प्राप्त कर रहे हैं। स्वयं के ब्रांड वाले उत्पादों के निर्यात में 38% की वृद्धि हुई, जिससे पहली तिमाही में ग्वांगडोंग के कुल निर्यात मूल्य में उनकी हिस्सेदारी बढ़कर 26.6% हो गई।
चीन के खुलेपन (opening-up) की एक महत्वपूर्ण खिड़की और उसके विदेशी व्यापार के बैरोमीटर के रूप में, कैंटन फेयर ने अपने 70 वर्षों के इतिहास में चीनी अर्थव्यवस्था के साथ निरंतर विकास किया है। इस सत्र की सफल समाप्ति ने ग्वांगडोंग के विदेशी व्यापार में मजबूत प्रदर्शन को और सुदृढ़ किया। ग्वांगडोंग की अनेक कंपनियों ने कैंटन फेयर के मंच का उपयोग वैश्विक खरीदारों से सीधे संपर्क स्थापित करने और अंतरराष्ट्रीय ऑर्डर प्राप्त करने के लिए किया, जिससे प्रांत विदेशी व्यापार के पैमाने में देश में शीर्ष स्थान बनाए रखने में सफल रहा। वहीं, ग्वांगडोंग का गतिशील विकास लगातार कैंटन फेयर में नई ऊर्जा का संचार करता रहा है। इस प्रमुख विदेशी व्यापारिक प्रांत की मजबूत औद्योगिक नींव, व्यापक आपूर्ति श्रृंखला और नवाचारी उत्पाद एवं तकनीकें मेले के वैश्विक प्रभाव को निरंतर मजबूती प्रदान कर रही हैं।
