Guidepoint India ने अपने मुंबई कार्यालय के कार्यनीतिक विस्तार की घोषणा की।

मुंबई, भारत, 27 जनवरी, 2026 /PRNewswire/ -- Guidepoint India ने आज अपने मुंबई कार्यालय के कार्यनीतिक स्थानांतरण और विस्तार की घोषणा की है, जो भारत के बाजार और व्यापक एशिया-प्रशांत क्षेत्र में कंपनी के निरंतर निवेश में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है।

यह विस्तार पूरे भारत में ग्राहकों को गहन स्थानीय विशेषज्ञता, बेहतर सेवा क्षमताओं और तेज, अधिक प्रतिक्रियाशील जुड़ाव के साथ सपोर्ट करने के लिए Guidepoint की दीर्घकालिक प्रतिबद्धता को मजबूत करता है।

Guidepoint के एशिया-प्रशांत क्षेत्र के प्रमुख, Chris Bonsi, ने कहा, "हमारा प्लेटफॉर्म भारत में विकसित हो रहे अवसरों का लाभ उठाने वाले ग्राहकों के लिए आवश्यक, स्थानीय स्तर पर प्राप्त जानकारी प्रदान करता है। मुंबई में हमारी विस्तारित उपस्थिति हमारी स्थानीय सेवा क्षमताओं को मजबूत करती है, जिससे हम पूरे देश के व्यापारिक अग्रणीयों और मार्केट विशेषज्ञों के साथ अधिक प्रतिक्रियाशील साझेदारी बनाने में सक्षम बनने के साथ-साथ जटिल अनुसंधान पहलों के लिए सटीक, अनुकूलित सहायता प्रदान करते हैं।"

हमारा नया कार्यालय Phoenix Marketcity के भीतर Art Guild House में स्थित है, जो मुंबई के सबसे गतिशील कमर्शियल गलियारों में से एक में स्थित केंद्रीय रूप से सुलभ उपलब्धता वाला केंद्र है। यह आधुनिक कार्यक्षेत्र सहयोग, नवाचार और टीम के विकास को बढ़ावा देने के लिए डिज़ाइन किया गया है, क्योंकि व्यवसाय लगातार बढ़ रहा है।

विस्तारित कार्यालय में भारत की मार्केट की सेवा के लिए समर्पित ग्राहक सेवा पेशेवरों, जानकारियों के खोज विश्लेषकों, बिज़नेस डेवलपमेंट अधिकारियों और अनुपालन विशेषज्ञों की एक पूर्ण-सेवा टीम होगी। यह कार्यालय जल्द ही 24/7 आधार पर काम करेगा, जिससे Guidepoint के वैश्विक ग्राहक आधार को विभिन्न समय क्षेत्रों में चौबीसों घंटे सहायता प्रदान की जा सकेगी।

अधिक जानकारी के लिए या अपने क्षेत्र में Guidepoint प्रतिनिधि से संपर्क करने के लिए, कृपया [email protected] पर संपर्क करें।

Guidepoint का परिचय

Guidepoint अपने वैश्विक पेशेवर नेटवर्क से ग्राहकों को सत्यापित विषय विशेषज्ञों से जोड़ता है। Guidepoint की सेवाओं की व्यापक रेंज ग्राहकों को नए उद्योगों तक पहुंचने, ट्रेंडिंग विषयों पर जानकारियाँ प्राप्त करने, महत्वपूर्ण विषयों की गहन खोज करने और गुणात्मक जानकारियों को सत्यापित करने में सक्षम बनाती है। Guidepoint के बहुराष्ट्रीय ग्राहक आधार में शीर्ष कन्सल्टिंग फ़र्में, हेज फंड, निजी इक्विटी फ़र्में और Fortune-रैंक वाली सार्वजनिक कंपनियां शामिल हैं।

लोगो - https://mma.prnewswire.com/media/165294/guidepoint_global_llc_logo.jpg