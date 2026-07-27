Highstar ने AI डेटा सेंटरों के लिए फुल-चेन बैटरी सेल पोर्टफ़ोलियो लॉन्च किया

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Jiangsu Highstar Battery Manufacturing Co.,Ltd.

27 Jul, 2026, 11:54 IST

नानटोंग, चीन, 27 जुलाई, 2026 /PRNewswire/ -- Highstar ने 2026 GGII Energy Storage Industry Summit में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डेटा सेंटरों (AIDCs) के लिए अपने फुल-चेन बैटरी सेल समाधान का अनावरण किया है। यह पोर्टफ़ोलियो तीन महत्वपूर्ण पॉवर परतों तक फैला हुआ है: ग्रे-स्पेस UPS और हाई-वोल्टेज डायरेक्ट करंट (HVDC) सिस्टम, व्हाइट-स्पेस बैटरी बैकअप यूनिट (BBU), और ग्रिड-साइड एनर्जी स्टोरेज।

ग्रे-स्पेस और व्हाइट-स्पेस चुनौतियों के लिए लक्षित सेल

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At the press conference
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AI कार्यभारों द्वारा रैक घनत्व और लोड अस्थिरता को बढ़ाते हुए डेटा सेंटरों को तीव्र प्रतिक्रिया, विश्वसनीय बैकअप, नियंत्रित तापमान वृद्धि और मजबूत जीवनचक्र कार्य-निष्पादन की आवश्यकता होती है। कंप्यूटिंग भारों के सबसे करीब की परतों के लिए Highstar का समाधान दो उत्पादों पर केंद्रित है।

ग्रे स्पेस के लिए, 85Ah उच्च-दर लिथियम आयरन फॉस्फेट सेल को UPS और HVDC सिस्टम के लिए डिज़ाइन किया गया है, जिन्हें तेजी से उच्च पॉवर प्रदान करनी और अनवरत कंपन स्थितियों के तहत विश्वसनीय बैकअप बनाए रखना होता है। ऑपरेटरों को उपलब्धता और जीवनचक्र लागत के बीच संतुलन बनाने में सहायता करते हुए, उच्च-दर पर डिस्चार्ज, थर्मल नियंत्रण, सुरक्षा और स्थायित्व कॉम्पैक्ट सिस्टम डिजाइन किया जाता है। इसके अतिरिक्त, व्यापक तापमान रेंज में संचालन हेतु, -40°C से 80°C तक के लिए 50Ah सोडियम-आयन बैटरी सेल बेहतर हैं।

व्हाइट-स्पेस BBUs के लिए, Highstar टैबरहित बेलनाकार सेल का एक पोर्टफ़ोलियो प्रदान करता है जो LFP और उच्च-निकेल NMC केमिस्ट्रियां, दोनों प्रस्तुत करते हुए, 18650 और 21700 प्रारूपों को कवर करता है। BBU एप्लीकेशनों के लिए डिज़ाइन किए गए ये सेल उच्च तात्कालिक पॉवर, कम आंतरिक प्रतिरोध, कम तापमान वृद्धि और बेहतर सुरक्षा प्रदान करने के साथ-साथ विभिन्न रैक-स्पेस, पॉवर और लागत आवश्यकताओं को भी पूरा करते हैं।

ग्रिड-साइड स्टोरेज के साथ चेन को पूरा करना

ग्रिड-साइड सिस्टम में दीर्घकालिक ऊर्जा स्टोरेज, चक्र जीवन और त्वरित पॉवर सपोर्ट के बीच संतुलन बनाए रखने के लिए, 314Ah लिथियम-आयन सेल और 160Ah सोडियम-आयन सेल का उपयोग किया जाता है। ये तीनों परतें मिलकर रैक-स्तरीय सुरक्षा और सिस्टम-स्तरीय बैकअप से लेकर अपस्ट्रीम ऊर्जा स्टोरेज तक फैला हुआ एक समन्वित पोर्टफ़ोलियो बनाते हैं।

इस पोर्टफ़ोलियो में लिथियम-आयन और सोडियम-आयन की केमिस्ट्रियों को प्रिज्मीय और बेलनाकार प्लेटफार्मों के साथ संयोजित किया गया है। Highstar की टेक्नोलॉजी कैथोड, एनोड, इलेक्ट्रोलाइट और सेपरेटर के विकास को टैबरहित करंट कलेक्शन, सटीक प्रेशर रिलीफ और दिशात्मक वेंटिंग सहित संरचनात्मक दृष्टिकोणों के साथ एकीकृत करती है।

व्यक्तिगत सेलों से लेकर एप्लीकेशन सहयोग तक

यह फुल-चेन आर्किटेक्चर पॉवर इक्विपमेंट सप्लायरों, सिस्टम इंटीग्रेटरों और डेटा सेंटर ऑपरेटरों के लिए चयन और एकीकरण की जटिलता को कम करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। यह AIDC पावर आर्किटेक्चर में संयुक्त सत्यापन और एप्लीकेशन-विशिष्ट विकास के लिए एक सामान्य आधार भी प्रदान करता है।

शिखर सम्मेलन के दौरान, Highstar ने "2026 Global AIDC Power Supply Industry Development Blue Book" के लॉन्च में भी भाग लिया था और उद्योग से आधिकारिक मान्यता प्रदान करते हुए इसे "Top Benchmark in AIDC Energy Storage" के रूप में सम्मानित किया गया था।

फोटो - https://mma.prnewswire.com/media/3007805/LLL5479.jpg

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