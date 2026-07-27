Highstar lance une gamme complète de cellules de batterie destinées aux centres de données pour l'IA

NANTONG, Chine, 27 juillet 2026 /PRNewswire/ -- Highstar a présenté sa solution complète de cellules de batterie destinée aux centres de données pour l'intelligence artificielle (AIDC) à l'occasion du Sommet 2026 de l'industrie du stockage d'énergie organisé par GGII. Cette gamme couvre trois niveaux d'alimentation essentiels : les systèmes UPS pour espaces gris et à haute tension à courant continu (HTCC), les unités de secours sur batterie (BBU) pour espaces blancs, ainsi que le stockage d'énergie côté réseau.

Cellules cibles pour les défis liés aux espaces gris et aux espaces blancs

At the press conference

À mesure que les charges de travail liées à l'IA augmentent la densité des baies et la volatilité des charges, les centres de données ont besoin d'une réactivité accrue, d'une sauvegarde fiable, d'une élévation contrôlée de la température et de meilleures performances tout au long du cycle de vie. La solution de Highstar s'articule autour de deux produits destinés aux couches les plus proches des charges de calcul.

Dans le domaine des applications d'espace gris, la cellule au lithium-fer-phosphate à décharge rapide de 85 Ah est conçue pour les systèmes UPS et HTCC qui doivent fournir rapidement une puissance élevée ainsi qu'une alimentation de secours fiable dans des conditions de pulsations fréquentes. Les performances de décharge à haut débit, la gestion thermique, la sécurité et la durabilité favorisent la conception de systèmes compacts tout en aidant les exploitants à trouver le juste équilibre entre la disponibilité et le coût du cycle de vie. En outre, les cellules de batterie au sodium-ion de 50 Ah sont mieux adaptées à un fonctionnement dans une large plage de températures allant de -40 °C à 80 °C.

Pour les BBU destinées aux espaces blancs, Highstar propose une gamme de cellules cylindriques sans languette, disponibles dans les formats 18650 et 21700, avec des compositions chimiques LFP et NMC à forte teneur en nickel. Conçues pour les applications BBU, ces cellules offrent une puissance instantanée élevée, une faible résistance interne, une élévation de température réduite et une sécurité renforcée, tout en tenant compte de différentes exigences en matière d'encombrement en rack, de puissance et de coût.

Compléter la chaîne grâce au stockage côté réseau

Le système raccordé au réseau utilise des cellules lithium-ion de 314 Ah et des cellules sodium-ion de 160 Ah, offrant ainsi un équilibre entre stockage d'énergie à long terme, durée de vie et capacité à fournir une puissance de secours rapide. Ensemble, ces trois niveaux représentent une offre coordonnée allant de la protection au niveau des baies à la sauvegarde au niveau des systèmes jusqu'au stockage d'énergie en amont.

La gamme associe des technologies lithium-ion et sodium-ion avec des formats prismatiques et cylindriques. La technologie d'Highstar associe le développement de la cathode, de l'anode, de l'électrolyte et du séparateur à des approches structurelles telles que la collecte de courant sans languettes, la décompression de précision et l'évacuation directionnelle.

Des cellules individuelles à la collaboration entre applications

L'architecture « full-chain » est conçue pour réduire la complexité liée à la sélection et à l'intégration pour les fournisseurs d'équipements électriques, les intégrateurs de systèmes et les opérateurs de centres de données. Elle offre également une base commune de validation conjointe et de développement spécifique aux applications dans l'ensemble des architectures d'alimentation des centres de données pour l'intelligence artificielle.

Pendant le sommet, Highstar a également pris part au lancement du « 2026 Global AIDC Power Supply Industry Development Blue Book » (Livre bleu 2026 sur le développement mondial du secteur des alimentations électriques pour les centres de données pour l'intelligence artificielle) et a été désignée « référence de premier plan dans le domaine du stockage d'énergie pour les centres de données pour l'intelligence artificielle », ce qui constitue une reconnaissance officielle de la part du secteur.

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