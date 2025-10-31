ICHORtec और Johns Hopkins University ने Quantum FMB® तकनीक का उपयोग करके CRISPR जीन संपादन विशिष्टता को बढ़ाने के लिए सहयोग का विस्तार किया

BERLIN और BALTIMORE, 31 अक्टूबर, 2025 /PRNewswire/ -- ICHORtec GmbH को Johns Hopkins University School of Medicine के Department of Genetic Medicine में Gregory A. Newby की प्रयोगशाला के साथ एक विस्तारित अनुसंधान सहयोग की घोषणा कर ते हुए खुशी हो रही है। यह साझेदारी, अंतर्राष्ट्रीय Quantum विज्ञान और तकनीकी वर्ष (IYQ) 2025 के साथ संरेखित है, जो CRISPR गाइड RNA (gRNA) डिजाइन और मूल्यांकन की सटीकता को आगे बढ़ाने के लिए ICHORtec की स्वामित्व वाली क्वांटम फ्लोरीमेट्री ऑफ़ मॉलिक्यूलर बाइंडिंग (Q-FMB®) तकनीक का लाभ उठाती है, जिससे जीन संपादन उपचारों में ऑफ-टारगेट प्रभावों को न्यूनतम किया जा सके।

यह सहयोग ICHORtec के Quantum FMB® प्लेटफ़ॉर्म पर केंद्रित है, जो एक अभूतपूर्व उपकरण है जो मुक्त ऊर्जा (ΔG) में परिवर्तनों को सीधे मापता है, जो जैविक प्रणालियों में आणविक अंतःक्रियाओं को नियंत्रित करने वाला महत्वपूर्ण पैरामीटर है। जैसा कि PLOS ONE (16 अगस्त, 2024) में ICHORtec के समकक्ष-समीक्षित प्रकाशन में दर्शाया गया है, Q-FMB® आणविक जाँचों के प्रतिदीप्ति स्पेक्ट्रा विश्लेषण के माध्यम से मुक्त ऊर्जा परिवर्तनों को परिमाणित करता है, जिससे एकल-न्यूक्लियोटाइड बेमेल वाले पूर्ण डीएनए डुप्लेक्स से सटीक विभेदन संभव हो पाता है। यह क्वांटम-यांत्रिकी-आधारित दृष्टिकोण प्रत्यक्ष ΔG माप प्रदान करके आणविक अनुसंधान में लंबे समय के लिए आवश्यकता को संबोधित करता है, जो gRNA बंधन विशिष्टता का आकलन करने के लिए आवश्यक है।

ICHORtec की अत्याधुनिक Q-FMB® प्रौद्योगिकी को Johns Hopkins की आनुवंशिक चिकित्सा में विशेषज्ञता के साथ संयोजित करके, इस साझेदारी का उद्देश्य CRISPR अनुप्रयोगों में परिशुद्धता के लिए एक नया मानक स्थापित करना है। ICHORtec GmbH के सीईओ Uwe Korth ने कहा, "हम Johns Hopkins University के साथ अपने सहयोग को मजबूत करने के लिए उत्साहित हैं, जिसमें CRISPR जीन संपादन परिशुद्धता की सीमाओं को आगे बढ़ाने के लिए Quantum FMB® का उपयोग किया जाएगा।" "यह साझेदारी, IYQ 2025 के मुताबिक, आणविक विज्ञान में महत्वपूर्ण चुनौतियों को हल करने के लिए क्वांटम सिद्धांतों को लागू करने की हमारी प्रतिबद्धता को रेखांकित करती है। हमें खुशी है कि Q-FMB® प्रौद्योगिकी जीन संपादन की सुरक्षा को बेहतर बनाते हुए महत्वपूर्ण लागत और समय की बचत करती है।"

जीन संपादन पर अपने फ़ोकस के अलावा, ICHORtec जल्द ही मेथिसिलिन-प्रतिरोधी स्टैफिलोकोकस ऑरियस (MRSA) और मल्टीड्रग-प्रतिरोधी ट्यूबरकुलोसिस (MDR-TB) के लिए नैदानिक परीक्षण शुरू करने की योजना बना रहा है, जिससे वैश्विक स्वास्थ्य चुनौतियों का समाधान करने के लिए Q-FMB® प्रौद्योगिकी के अनुप्रयोगों का और विस्तार होगा।

ICHORtec GmbH के बारे में

Berlin और Düren, जर्मनी में स्थित ICHORtec GmbH की स्थापना 2020 में हुई थी। अगली पीढ़ी के आणविक विज्ञान पर ध्यान केंद्रित करते हुए, ICHORtec अग्रणी संस्थानों के साथ सहयोग करता है , जिसमें raunhofer Institute for Applied Polymer Research भी शामिल है, और यूरोपीय क्षेत्रीय विकास निधि के माध्यम से यूरोपीय संघ से धन प्राप्त करता है। और जानकारी के लिए कृपया www.ichortec.com पर जाएं.

