IFAT Munich 2026: Vary Tech, Evonik और SupeZET ने उच्च गुणवत्ता वाले PPO और सर्कुलर नेफ्था के लिए वेस्ट प्लास्टिक के पूर्ण-चेन रासायनिक रीसाइक्लिंग पैकेज का शुभारंभ किया

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Vary Tech

12 May, 2026, 17:24 IST

म्यूनिख, 12 मई, 2026 /PRNewswire/ -- IFAT Munich 2026 में, सालिड वेस्ट संसाधन उपयोग में वैश्विक अग्रणी Vary Tech ने Evonik और SupeZET के साथ मिलकर वेस्ट प्लास्टिक को उच्च गुणवत्ता वाले Plastic Pyrolysis Oil (PPO) और सर्कुलर नेफ्था में रासायनिक रूप से रीसाइक्लि करने के लिए एक पूर्ण-उद्योग चेन प्रोसेस पैकेज का आधिकारिक तौर पर शुभारंभ किया है।

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व्यावसायीकरण को गति देने के लिए, Vary Tech और SupeZET ने प्रदर्शनी में सिंगापुर में रासायनिक प्लास्टिक रीसाइक्लिंग और बायोमास से SAF पर ध्यान केंद्रित करने वाली CARBON LOOP SYSTEMS PTE. LTD. की स्थापना के लिए एक रणनीतिक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। इस संयुक्त उद्यम ने Evonik और सिंगापुर-स्थित JE Synergy के साथ मिलकर, सिंगापुर के Zero Waste Masterplan को सपोर्ट करते हुए, कम मूल्य वाले नगरपालिका प्लास्टिक कचरे से उपभोक्ता द्वारा उपयोग किए जाने के बाद वाले प्लास्टिक के लिए एशिया की पहली क्लोज्ड-लूप केमिकल रीसाइक्लिंग प्रदर्शन परियोजना के निर्माण के लिए एक समझौता ज्ञापन पर भी हस्ताक्षर किए हैं।

EU के PPWR, नए ELV विनियमन, फ्रांस के AGEC कानून, भारत के Plastic Waste Management (Amendment) Rules 2026 और Plastics Pact सहित वैश्विक प्लास्टिक रीसाइक्लिंग जनादेशों को सख्त करने के मद्देनजर, उद्योग को बुनियादी पायरोलिसिस से हटकर अनुरूप रासायनिक फीडस्टॉक के स्थिर उत्पादन की ओर बढ़ना होगा। यह संयुक्त पैकेज सर्कुलर नेफ्था की कमी को पूरा करता है, जिससे कम मूल्य वाले, मिश्रित, मकैनिकल तरीके से गैर-पुनर्चक्रणीय पॉलीओलेफिन (PP/PE) कचरे को प्रीमियम पेट्रोकेमिकल फीडस्टॉक में परिवर्तित किया जाता है।

Vary Tech की 20 वर्षों और छह चरणों में विकसित ऑक्सीजन-मुक्त पायरोलिसिस इसकी मूल तकनीक है। 150 टन/दिन की सिंगल-इकाई क्षमता और प्रतिवर्ष 8,000 से अधिक परिचालन घंटों के साथ, यह उच्च फ्रंट-एंड स्थिरता सुनिश्चित करती है। इसके बाद अपग्रेड करने और अशुद्धियों को दूर करने के लिए PPO को Evonik के एकाधिकार वाले रॉकेट मॉड्यूल में डाल कर उस पर गहन शोधन के लिए SupeZET की उन्नत हाइड्रोजनीकरण और अंशशोधन प्रक्रिया की जाती है।

फीडस्टॉक प्रीट्रीटमेंट, अनवरत पायरोलिसिस, गहन शुद्धिकरण और उत्पाद की निकासी सहित पूरी चेन सीधे तौर पर अंतरराष्ट्रीय पेट्रोकेमिकल मानकों को पूरा करने वाले सर्कुलर नेफ्था और उच्च गुणवत्ता वाले PPO उत्पन्न करती है। इससे उच्च स्तरीय सर्कुलर अर्थव्यवस्था के लिए तकनीकी बाधाएं दूर करते हुए, वैश्विक पेट्रोकेमिकल और कम कार्बन वाले ईंधन सप्लाई चेनों में निर्बाध प्रवेश सुनिश्चित होता है।

कोर इंजन के रूप में, Vary Tech की ऑक्सीजन-मुक्त पायरोलिसिस टेक्नोलॉजी व्यापक फीडस्टॉक अनुकूलता प्रदान करती है। प्लास्टिक वेस्ट के अलावा, विश्व स्तर पर 100 से अधिक वाणिज्यिक पायरोलिसिस क्षमताएं स्थापित करते हुए इसका उपयोग वेस्ट टायरों, तेल के कीचड़, खतरनाक औद्योगिक वेस्ट, चिकित्सा वेस्ट और नई ऊर्जा सालिड वेस्ट पर भी किया गया है।

केमिकल रीसाइक्लिंग के क्षेत्र में अग्रणी होने के साथ-साथ, Vary Tech मैकेनिकल रीसाइक्लिंग में भी अग्रणी है। 16 वर्षों के स्व-संचालित प्लांट अनुभव और अपने "उच्च-स्तरीय उपकरण निर्माण + औद्योगिक संचालन" के दोहरे ड्राइव मॉडल का लाभ उठाते हुए, Vary Tech ने प्रदर्शनी में अपने AI-संचालित इंटेलिजेंट घरेलू उपकरण विखंडन सिस्टम का प्रदर्शन किया है। यह सिस्टम 200 यूनिट प्रति घंटे की क्षमता हासिल करता है - जो एक वैश्विक दक्षता रिकॉर्ड है - और ई-कचरे की सभी श्रेणियों का उच्च शुद्धता वाला पृथक्करण प्रदान करता है। Vary Tech ने Haier, TCL, और Midea को सशक्त बनाया है, जो विश्व स्तर पर 130 मिलियन से अधिक अप्रचलित उपकरणों के लिए हरित रीसाइक्लिंग सेवाएं प्रदान करती है।

मैकेनिकल से लेकर केमिकल रीसाइक्लिंग तक, Vary Tech वैश्विक जलवायु कार्यवाही और सर्कुलर अर्थव्यवस्था के लक्ष्यों के लिए स्केलेबल, किफायती और टिकाऊ टेक्निकल समाधान प्रदान करने के लिए वैश्विक सप्लाई चेन संसाधनों को एकीकृत कर रहा है।

अधिक जानकारी के लिए, कृपया solidwastepyrolysis.com या en.varygroup.com या https://vary-tech.en.made-in-china.com/ पर जाएं।

Linkedin: https://www.linkedin.com/company/103059726/admin/page-posts/published/

Youtube: www.youtube.com/@VARYTECH-pi5hf

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