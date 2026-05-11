IFAT Munich 2026 : Vary Tech, Evonik et SupeZET lancent un programme de recyclage chimique complet des déchets plastiques en PPO de haute qualité et en naphta circulaire

MUNICH, 11 mai 2026 /PRNewswire/ -- À IFAT Munich 2026, Vary Tech, un leader mondial dans l'utilisation des ressources de déchets solides, en collaboration avec Evonik et SupeZET, a officiellement lancé un ensemble de processus de la chaîne industrielle complète pour le recyclage chimique des déchets plastiques en huile de pyrolyse plastique (PPO) de haute qualité et en naphte circulaire.

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Afin d'accélérer la commercialisation, Vary Tech et SupeZET ont signé un accord stratégique lors du salon pour créer CARBON LOOP SYSTEMS PTE. LTD. à Singapour, qui se concentre sur le recyclage chimique du plastique et la SAF à partir de la biomasse. L'entreprise commune, Evonik et JE Synergy, basée à Singapour, ont également signé un protocole d'accord pour construire le premier projet de démonstration de recyclage chimique en boucle fermée en Asie pour les plastiques de post-consommation à partir de déchets plastiques municipaux de faible valeur, afin de soutenir le plan directeur « zéro déchet » de Singapour.

Face au resserrement des mandats de recyclage des plastiques au niveau mondial - notamment le PPWR de l'UE, le nouveau règlement sur les véhicules hors d'usage, la loi française AGEC, les règles indiennes de gestion des déchets plastiques (amendement) 2026 et le Pacte sur les plastiques - l'industrie doit passer d'une pyrolyse de base à une production stable de matières premières chimiques conformes. Ce projet commun comble le manque de naphta circulaire, en transformant les déchets de polyoléfines (PP/PE) de faible valeur, mélangés et mécaniquement non recyclables, en une matière première pétrochimique de première qualité.

La technologie de base est la pyrolyse sans oxygène de Vary Tech, développée sur 20 ans et six itérations. Avec une capacité de 150 tonnes par jour et plus de 8 000 heures de fonctionnement par an, il garantit une grande stabilité de la partie avant. Le PPO entre ensuite dans le module Rocket exclusif d'Evonik pour être valorisé et débarrassé de ses impuretés, puis dans le module d'hydrogénation et de fractionnement avancé de SupeZET pour un raffinage en profondeur.

La chaîne complète - prétraitement des matières premières, pyrolyse continue, purification en profondeur et récupération des produits - produit directement du naphta circulaire et du PPO de haute qualité répondant aux normes pétrochimiques internationales. Cela garantit une entrée transparente dans les chaînes d'approvisionnement mondiales en produits pétrochimiques et en carburants à faible teneur en carbone, en supprimant les obstacles techniques à l'économie circulaire haut de gamme.

La technologie de pyrolyse sans oxygène de Vary Tech, qui constitue le cœur du moteur, offre une large compatibilité avec les matières premières. Outre les déchets plastiques, elle a été appliquée aux pneus usagés, aux boues d'hydrocarbures, aux déchets industriels dangereux, aux déchets médicaux et aux déchets solides issus des nouvelles énergies, avec plus de 100 lignes de pyrolyse commerciales livrées dans le monde entier.

Tout en développant le recyclage chimique, Vary Tech est également à la pointe du recyclage mécanique. S'appuyant sur 16 années d'expérience en matière d'usines autonomes et sur son modèle à double commande « fabrication d'équipements haut de gamme + exploitation industrielle », Vary Tech a présenté à l'exposition son système intelligent de démantèlement d'appareils électroménagers alimenté par l'IA. Avec une capacité de 200 unités par heure - un record d'efficacité au niveau mondial - le système assure une séparation de haute pureté de toutes les catégories de déchets électroniques. Vary Tech a permis à Haier, TCL et Midea de fournir des services de recyclage écologique pour plus de 130 millions d'appareils obsolètes dans le monde.

Du recyclage mécanique au recyclage chimique, Vary Tech intègre les ressources de la chaîne d'approvisionnement mondiale pour fournir des solutions techniques évolutives, économiques et durables pour l'action climatique mondiale et les objectifs de l'économie circulaire.

Pour de plus amples informations, veuillez consulter le site solidwastepyrolysis.com ou en.varygroup.com ou https://vary-tech.en.made-in-china.com/.

Linkedin : https://www.linkedin.com/company/103059726/admin/page-posts/published/

YouTube : www.youtube.com/@VARYTECH-pi5hf

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