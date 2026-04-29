iFOREX ने लंदन स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टिंग पर प्रकाश डाला, जो वैश्विक और भारतीय बाजारों में विस्तार का समर्थन करती है

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iFOREX

29 Apr, 2026, 13:00 IST

लंदन, 17 अप्रैल 2026 /PRNewswire/ -- iFOREX ने आज टिकर IFRX के तहत लंदन स्टॉक एक्सचेंज (LSE) के मेन मार्केट में अपनी हालिया प्रवेश की घोषणा की, जिसका बाजार मूल्यांकन लगभग £43.3 मिलियन है। यह मील का पत्थर कंपनी की दीर्घकालिक विकास रणनीति में एक महत्वपूर्ण कदम है और यह अंतरराष्ट्रीय बाजारों में, जिसमें भारत पर बढ़ते ध्यान के साथ, इसके निरंतर विस्तार का समर्थन करता है।

ऑनलाइन ट्रेडिंग उद्योग में 25 से अधिक वर्षों के अनुभव के साथ, iFOREX ने स्वामित्व वाली तकनीक, निरंतर नवाचार और अनुशासित जोखिम प्रबंधन पर आधारित एक मजबूत वैश्विक उपस्थिति स्थापित की है। कंपनी उन्नत ट्रेडिंग समाधानों के साथ-साथ उच्च स्तर का ग्राहक समर्थन प्रदान करना जारी रखती है, जिसे गतिशील बाजारों में खुदरा व्यापारियों की बदलती जरूरतों को पूरा करने के लिए डिज़ाइन किया गया है।

अपने मालिकाना वेब-आधारित और मोबाइल ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म के माध्यम से, iFOREX विदेशी मुद्रा, कमोडिटी, सूचकांक, इक्विटी, क्रिप्टोकरेंसी और ईटीएफ सहित 870 से अधिक वित्तीय साधनों तक पहुंच प्रदान करता है। कंपनी अपने वैश्विक ग्राहक आधार के लिए एक सहज, सुरक्षित और कुशल ट्रेडिंग अनुभव प्रदान करने के लिए अपनी तकनीक और उत्पाद पेशकश को लगातार बेहतर बनाती है।

भारत iFOREX के लिए एक तेजी से महत्वपूर्ण बाज़ार बनता जा रहा है, जिसे डिजिटल रूप से जुड़े खुदरा व्यापारियों के तेजी से बढ़ते आधार और वैश्विक वित्तीय बाजारों में बढ़ती रुचि का समर्थन प्राप्त है। कंपनी का लक्ष्य स्थानीय भाषा में सेवाएं प्रदान करके अपनी उपस्थिति को मजबूत करना है।

यहाँ और जानें: iFOREX वेबसाइट

यह प्रेस विज्ञप्ति केवल मीडिया उपयोग के लिए है। यह व्यक्तिगत निवेशकों के लिए नहीं है और इसमें व्यक्तिगत सलाह या सिफारिशें शामिल नहीं हैं।

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