IMTEX 2026 में HSG Laser: अपनी 20वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में धातु निर्माण के क्षेत्र में इंटेलिजेंट समाधानों के लिए

बैंगलुरु, भारत, 23 जनवरी, 2026 /PRNewswire/ -- HSG Laser, इंटेलिजेंट लेज़र कटिंग और स्वचालन टेक्नोलॉजियों में वैश्विक अग्रणी, ने Bangalore International Exhibition Centre में 21 से 25 जनवरी तक आयोजित किए गए IMTEX 2026 में भाग लिया। हॉल 5 में बूथ B122 पर, HSG Laser ने धातु निर्माण उद्योग के लिए इंटेलिजेंट मैन्यूफ़ैक्चरिंग और एकीकृत उत्पादन लाइनों में अपनी सिस्टम-स्तरीय क्षमताओं को उजागर करते हुए लेज़र कटिंग, ट्यूब प्रोसेसिंग, वेल्डिंग, स्वचालन और प्रेस ब्रेक को कवर करने वाले समाधानों का एक सर्वसमावेशी पोर्टफ़ोलियो प्रदर्शित किया है।

वास्तविक मैन्यूफ़ैक्चरिंग परिदृश्यों को संबोधित करते हुए प्रमुख समाधानों का प्रदर्शन

IMTEX 2026 में, आगंतुकों ने दक्षता, स्थिरता और एप्लीकेशन अनुकूलनशीलता के संदर्भ में HSG Laser के परिपक्व समाधानों के वास्तविक प्रदर्शन का अनुभव प्राप्त किया:

G6525X: स्थिरता और लागत-प्रभावशीलता पर केंद्रित, इसे मानक कटिंग आवश्यकताओं और बुनियादी बैच उत्पादन जरूरतों को पूरा करने के लिए डिज़ाइन किया गया है।

R2 सिरीज़: यह उच्च कटिंग दक्षता और स्थिर संचालन के साथ विभिन्न आकारों की ट्यूबों की प्रोसेसिंग में सहायक है, जिससे अनुमानित लागत और उत्पादकता संबंधी लाभ मिलते हैं।

C3015: स्थिर कटिंग प्रदर्शन के साथ कॉम्पैक्ट आकार इसे प्रगतिशील निर्माताओं के लिए एक आदर्श एंट्री-लेवल लेज़र कटिंग समाधान बनाता है।

HC1703: उच्च-सटीकता और समान बेंडिंग परिणाम सुनिश्चित करने के लिए सर्वो ड्राइव सिस्टम और स्वचालित क्राउनिंग क्षतिपूर्ति से लैस।

W720F: इसमें शिक्षण-रहित प्रोग्रामिंग के साथ-साथ विज़न सिस्टम और स्वामित्व-वाले एल्गोरिदम की सुविधाएं भी है, जो सटीक सीवन पहचान और पूरी तरह से स्वचालित, स्थिर वेल्डिंग को सक्षम बनाती हैं।

20 वर्ष पूरे होने का समारोह: भारत में गहन स्थानीयकरण के माध्यम से दीर्घकालिक मूल्य को सुदृढ़ बनाना

मशीनों और टेक्नोलॉजी के अतिरिक्त, HSG Laser का ध्यान भारतीय बाजार में दीर्घकालिक मूल्य सृजन और गहन स्थानीयकरण पर केंद्रित है। 2026 में, कंपनी अपनी 20वीं वर्षगांठ मना रही है, और दो दशकों से स्थिर और टिकाऊ टेक्नोलॉजी तथा सेवा सिस्टमों के माध्यम से ग्राहकों के दीर्घकालिक विकास को सक्षम बनाने पर ध्यान केंद्रित कर रही है।

इस दीर्घकालिक प्रतिबद्धता से प्रेरित होकर, HSG Laser भारत में अपने निवेश में वृद्धि और व्यवस्थित रूप से अपने स्थानीय व्यापार का विस्तार कर रही है। चेन्नई, दिल्ली और बैंगलुरु में स्थानीय स्पेयर पार्ट्स गोदाम स्थापित किए गए हैं, जिससे त्वरित उत्तर देना संभव हो पाता है और ग्राहकों के लिए निर्बाध उत्पादन सुनिश्चित होता है। बैंगलुरु में स्थित समर्पित लेज़र और कटिंग हेड मरम्मत केंद्र और प्रयोगशाला के सहयोग से, HSG Laser स्थानीय स्तर पर रखरखाव, मरम्मत और तकनीकी सेवाएं प्रदान करती है, जिससे सेवा दक्षता और उपकरण के संचालन समय में काफी सुधार होता है।

साथ ही, प्रशिक्षण कार्यक्रमों और बहुभाषी तकनीकी सहायता के माध्यम से, HSG Laser ग्राहकों की परिचालन क्षमताओं और समग्र उपयोगकर्ता अनुभव को बेहतर बनाती है। इसके साथ ही, भारत के धातु निर्माण इकोसिस्टम में गहराई से एकीकृत होते और दीर्घकालिक मूल्य सृजन के लिए एक स्थायी आधार का निर्माण करते हुए, कंपनी स्थानीय इंफ्रास्ट्रक्चर और साझेदारियों में निवेश कर रही है।

HSG Laser India का परिचय

2012 में भारतीय बाजार में प्रवेश करने के बाद से, HSG Laser ने लगातार अपनी स्थानीय उपस्थिति को मजबूत और पूरे देश में 2,000 से अधिक ग्राहकों को सेवा प्रदान की है। चेन्नई में स्थित और बैंगलुरु में एक समर्पित ग्राहक सेवा केंद्र के साथ, HSG Laser India स्थानीयकृत बिक्री, तकनीकी सहायता और अनुकूलित बिक्री पश्चात सेवाएं प्रदान करती है ताकि मशीन का अधिकतम संचालन समय सुनिश्चित और ग्राहकों की दीर्घकालिक सफलता में सहयोग किया जा सके।