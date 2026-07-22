Indian University में चीनी कुंग फू फिल्में सांस्कृतिक आदान-प्रदान को बढ़ावा देती हैं

पुणे, भारत, 22 जुलाई, 2026 /PRNewswire/ -- फिल्म स्क्रीनिंग, व्याख्यान और चर्चाओं के लिए 200 से अधिक छात्रों और संकाय सदस्यों को आकर्षित करते हुए, Phule Pune University (SPPU) में 2026 (दूसरी) Himalayan Rim Film Exhibition – India Station का उद्घाटन हुआ।

मैनेजमेंट विज्ञानों के विभाग (PUMBA) द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में फिल्म आर्ट के प्रधान संपादक, Professor Tan Zheng का मुख्य भाषण और चीनी कुंग फू एनिमेटेड फिल्म Blades of the Guardians प्रदर्शित की गई थी: Xu Haofeng द्वारा निदेशित Wind Rises in the Desert और The Master। चर्चाओं में चीनी सिनेमा, AI, अंतरराष्ट्रीय सह-निर्माण और एशियाई फिल्म निर्माण के भविष्य पर ध्यान केंद्रित किया गया था।

छात्रों ने कहा कि चीनी कुंग फू फिल्मों के साहस, न्याय, वफादारी और सम्मान के विषय एक मजबूत सांस्कृतिक प्रतिध्वनि उत्पन्न करते हुए भारतीय कहानी कहने की परंपराओं में पाए जाने वाले मूल्यों को बारीकी से प्रतिबिंबित करते हैं।

चीनी मेहमानों ने Bollywood के वैश्विक प्रभाव की सराहना की और फिल्म समारोहों, अकादमिक आदान-प्रदान और छात्र कार्यक्रमों के माध्यम से अधिक सहयोग की उम्मीद जताई।

दिग्गज एक्शन कोरियोग्राफर Yuen Woo-ping ने लाइव वीडियो के माध्यम से कार्यक्रम में भाग लिया और युवा फिल्म निर्माताओं को नवाचार को अपनाते हुए सांस्कृतिक परंपराओं को संरक्षित करने के लिए प्रोत्साहित किया। छात्रों ने School of Drama and Performing Arts में आयोजित Chinese Tai Chi कार्यशाला में भी भाग लिया।

पुणे में आयोजित कार्यक्रम 2026 Himalayan Rim Film Exhibition के India Station का पहला पड़ाव था। यह प्रदर्शनी University of Mumbai के Sathaye College में एक अन्य दो दिवसीय फिल्म स्क्रीनिंग और अकादमिक आदान-प्रदान कार्यक्रम के साथ जारी रहेगी।