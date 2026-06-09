Innodisk ने Computex 2026 में पूरे Dragonwing IQ8 से लेकर IQ10 तक Qualcomm Dragonwing Edge AI Lineup का प्रदर्शन किया

ताइपे, 9 जून, 2026 /PRNewswire/ -- Innodisk, एक अग्रणी वैश्विक AI समाधान प्रदाता, Computex 2026 में Qualcomm Technologies, Inc. के साथ अपने सहयोग की पूरी रेंज प्रदर्शित कर रहा है। इस वर्ष की शुरुआत में लॉन्च की गई "AI on Dragonwing" कंप्यूटिंग श्रृंखला के आधार पर, Innodisk ने Qualcomm Dragonwing™ प्रोसेसरों की चार पीढ़ियों तक एज AI कार्यभारों के व्यापक रेंज में 20 से 700 TOPS तक स्केलेबल प्रदर्शन प्रदान करने वाले एज प्लेटफॉर्म लाइनअप का तेजी से विस्तार किया है।

आर्किटेक्चर औद्योगिक क्षेत्र की अत्याधुनिक मांगों को पूरा करता है

Nakul Duggal, Executive Vice President at Qualcomm, greets Randy Chien, Chairman of Innodisk at Innodisk booth during Computex 2026

फैक्ट्री स्वचालन, स्मार्ट शहरों और दोष निरीक्षण में एज AI की ओर बदलाव से ऊर्जा-कुशल इंफरेंस की मांग बढ़ जाती है। बैटरी से चलने वाले AMRs और AGVs के लिए, परिचालन स्थिरता को बनाए रखने और थर्मल लागत को कम करने के लिए बिजली की खपत को कम करने के लिए इस उच्च-प्रदर्शन, कम-शक्ति वाले आर्किटेक्चर को अगली पीढ़ी के परिनियोजनों के लिए एक आकर्षक विकल्प के रूप में स्थापित करना महत्वपूर्ण है।

Dragonwing के साथ, Qualcomm Technologies का लक्ष्य औद्योगिक क्षेत्र को उद्योग-अग्रणी बिजली दक्षता और मल्टीमॉडल कंप्यूटिंग प्रदान करना है। Qualcomm Dragonwing™ IQ8, IQ9, IQ10 और IQ-X सीरीज को कवर करते हुए, 2036 या उसके बाद तक उत्पाद की दीर्घकालीन सपोर्ट के साथ, यह स्केलेबल प्रोसेसर पोर्टफ़ोलियो उद्यमों को कंप्यूट इंफ्रास्ट्रक्चर को सही आकार देने में सहायता करता है। इसका लाभ उठाते हुए, Innodisk द्वारा "AI on Dragonwing" हार्डवेयर लाइनअप के मॉड्यूल, स्टार्टर किट और परिनियोजन के लिए तैयार सिस्टम प्रदान करके इस क्षमता की शुरुआत, तथा इसके IQ Studio सॉफ्टवेयर टूलकिट के साथ मिलकर BSP, बेंचमार्किंग और मॉडल अनुकूलन के साथ मूल्यांकन से लेकर परिनियोजन तक की प्रक्रिया को सुव्यवस्थित की जा रही है।

Qualcomm Technologies Inc. के वरिष्ठ उपाध्यक्ष, उत्पाद प्रबंधन, Shyam Krishnamurthy ने कहा, "Dragonwing प्रोसेसर का दीर्घकालिक सप्लाई प्रतिबद्धता के साथ उद्योग-अग्रणी प्रदर्शन-प्रति-वॉट प्रदान करने का लक्ष्य है, जिससे बड़े पैमाने पर फिज़िकल AI परिनियोजन के लिए एक ठोस आधार स्थापित करने में सहायता मिलती है। Innodisk की औद्योगिक एज इंटीग्रेशन विशेषज्ञता उन्हें Dragonwing इकोसिस्टम पर AI को बाजार में लाने में एक महत्वपूर्ण भागीदार बनाती है।"

चार प्रदर्शन प्रोफाइलों में स्केलेबल कंप्यूटिंग

Computex लाइनअप में अलग-अलग एप्लिकेशन प्रोफ़ाइलों को कवर करने वाले चार Dragonwing™ प्लेटफॉर्म शामिल हैं।

Dragonwing IQ8 सीरीज़ EXMP-Q801 COM-HPC मिनी मॉड्यूल को शक्ति प्रदान करती है, जिसे विज़न इंफरेंस और सेंसर फ़्यूज़न के लिए व्यापक तापमान संचालन के साथ 40 TOPS (Dense) तक वितरित करने के लिए डिज़ाइन किया गया है।

Dragonwing IQ9 सीरीज़ को डुअल NPU के माध्यम से 100 TOPS (Dense) तक स्केल करने के लिए डिज़ाइन किया गया है और औद्योगिक निरीक्षण, ड्राइवर मॉनिटरिंग सिस्टम (DMS) और मल्टी-स्ट्रीम एनालिटिक्स को संबोधित करने में सहायता करते हुए यह EXMP-Q911 मॉड्यूल, EXEC-Q911 स्टार्टर किट और APEX-A100 फ़ैनरहित एज AI सिस्टम को पावर प्रदान करता है।

EXMR-QA01 को शक्ति प्रदान करने वाली Dragonwing IQ10 सीरीज़ का उद्देश्य पोर्टफ़ोलियो को 350 TOPS (Dense) तक विस्तारित करना है। 18-कोर Oryon™ CPU, 16 MP पर 20 MIPI कैमरों तक के लिए सपोर्ट और एक एकीकृत Safety Island (SAIL) मॉड्यूल से लैस, यह प्लेटफ़ार्म विशेष रूप से भारी-भरकम AMR नेविगेशन, ह्यूमनॉइड रोबोटिक्स और VLM और VLA एज कार्यभारों को सपोर्ट करने में सहायता करने के लिए डिज़ाइन किया गया है।

Dragonwing IQ-X सीरीज़ नेटिव Windows कम्पैटिबिलिटी के साथ अलग पहचान बनाती है। Dragonwing IQ-X प्रोसेसर द्वारा संचालित EXDU-QX11 एज AI सिस्टम को नेटिव Windows कम्पैटिबिलिटी के साथ 45 TOPS तक का प्रदर्शन देने के लिए डिज़ाइन किया गया है। Windows 11 IoT Enterprise LTSC and Ubuntu 26 LTS के लिए ड्यूल-OS सपोर्ट प्रदान करते हुए, इसे Ethernet, MIPI CSI, और CAN जैसी सुविधाओं से लैस PLCs, HMIs और एज कंट्रोलरों में परिनियोजन को सुव्यवस्थित करने के लिए डिज़ाइन किया गया है।

Computex 2026 में लाइव प्रदर्शन

Innodisk के बूथ पर, दो लाइव प्रदर्शन परिनियोजन की तैयारी को प्रमाणित करते हैं। Dragonwing IQ9 प्रोसेसर द्वारा संचालित EXMP-Q911 मॉड्यूल को प्रदर्शित करने वाला पहला मॉड्यूल, एक सख्त 30W टोटल सिस्टम पावर के भीतर CNN दोष निरीक्षण, DMS और VLM-संचालित PPE पहचान की एक साथ पाइपलाइन को निष्पादित करता है। यह सिस्टम 4.4 मिलीसेकंड की बेहद कम औसत अनुमान विलंबता प्राप्त करता है, जो पारंपरिक आर्किटेक्चर की तुलना में 2.6 गुना अधिक गति लाभ प्रदान करने के साथ-साथ प्रति वाट प्रदर्शन को अनुकूलित करता है।

दूसरे प्रदर्शन में EXFC-Q911 फैनरहित सिस्टम पर विज़न-संचालित स्वायत रोबोटिक नेविगेशन का प्रदर्शन किया गया है। AMRs और AGVs के लिए डिज़ाइन किया गया यह सिस्टम एक उच्च-थ्रूपुट 8-चैनल GMSL2 कैमरा पाइपलाइन और 3D डेप्थ सेंसर को मैनेज करता है, जो केवल 32W पर मिलीसेकंड-स्तर की प्रतिक्रिया के साथ 360-डिग्री स्थानिक जागरूकता और वास्तविक समय में बाधा से बचाव प्रदान करता है।