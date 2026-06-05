Innodisk ने COMPUTEX 2026 में अपना पांच-स्तरीय एज AI इकोसिस्टम प्रदर्शित किया

ताइपे, जून 5, 2026 /PRNewswire/ -- Innodisk, एक अग्रणी वैश्विक AI समाधान प्रदाता, ने COMPUTEX 2026 में उद्यम और औद्योगिक ग्राहक उत्पादन-तैयार एप्लीकेशनों के लिए AI परिनियोजन को गति देने के तरीके दर्शाने वाले अपने संपूर्ण एज AI इकोसिस्टम को प्रदर्शित किया है। पांच आवश्यक स्तरों—कंप्यूट, मेमोरी, स्टोरेज, सेंसिंग और कम्युनिकेशन, और सॉफ्टवेयर—पर निर्मित यह पोर्टफ़ोलियो सुरक्षित और स्केलेबल AI स्वीकरण को सपोर्ट करने के लिए AI प्लेटफ़ार्म, औद्योगिक मॉड्यूल और वास्तविक दुनिया के एप्लीकेशन प्रदर्शनों को एक साथ लाता है।

Innodisk, a leading global AI solution provider, showcases its complete edge AI ecosystem at COMPUTEX 2026, demonstrating how enterprises and industrial customers can accelerate AI deployment for production-ready applications.

सुरक्षित उद्यम AI परिनियोजन के लिए Innodisk के ऑन-प्रिमाइसेस AI समाधान इस वर्ष के प्रदर्शन के केंद्र में हैं। APEX-X200 द्वारा संचालित AccelBrain, 100% डेटा संप्रभुता के साथ ओपन-सोर्स LLM की पूरी तरह से ऑन-प्रिमाइसेस परिनियोजन को सक्षम बनाता है। इसके पूरक के रुप में, AccelTune एक नो-कोड LLM फाइन-ट्यूनिंग अनुभव प्रदान करता है, जिसे Intel® Xeon® 6700-सीरीज़ प्रोसेसरों और NVIDIA RTX PRO GPU को सपोर्ट करने वाले APEX-S100 पर प्रदर्शित किया गया है। ये सभी समाधान मिलकर उद्यमों को सार्वजनिक क्लाउड इंफ्रस्ट्रक्चर पर निर्भर हुए बिना सुरक्षित, एप्लिकेशन-विशिष्ट LLM कार्यप्रवाहों को बनाने में सहायता करते हैं।

एंटरप्राइज AI के अतिरिक्त, Innodisk चुनौतीपूर्ण औद्योगिक वातावरण में एज AI को परिनियोजित करने के तरीके प्रदर्शित करता है। भारी मशीनरी सुरक्षा समाधान में आठ मजबूत GMSL2 कैमरा मॉड्यूल प्रदर्शित किए गए हैं, जिन्हें क्रमशः IP67 और IP69K रेटिंग प्राप्त है। कठिन फील्ड एप्लीकेशनों में ऑपरेटर की जागरुकता और सुरक्षा को बढ़ाने के लिए ये मॉड्यूल AI-संचालित सराउंड-व्यू स्टिचिंग, ड्राइवर मॉनिटरिंग सिस्टम (DMS) और ब्लाइंड स्पॉट डिटेक्शन (BSD) जैसी सुविधाएं प्रदान करते हैं।

Innodisk, एक Intel Gold Partner, Intel® Core™ Ultra Series 3 प्रोसेसरों द्वारा संचालित APEX-E400 एज AI सिस्टम भी प्रस्तुत करता है। एक भिन्न प्रकार के CPU-GPU-NPU आर्किटेक्चर पर निर्मित, यह सिस्टम समानांतर AI मॉडल इन्फरेंस के साथ-साथ 16 स्ट्रीम तक को सपोर्ट करता है। एक लाइव Intel OpenVINO™ प्रदर्शन, अनुकूलित एज AI प्रदर्शन के लिए ट्रि-इंजन आर्किटेक्चर में अनुकूलनीय कार्यभार वितरण को दर्शाता है।

Qualcomm Technologies, Inc. के सहयोग से, Innodisk कॉम्पैक्ट, पावर-कुशल एज इन्फरेंस के लिए Qualcomm Dragonwing™ सिरीज़ पर अपने AI का विस्तार, और Innodisk बूथ में IQ9, IQ10 और IQ-X सिरीज़ के नवीनतम Dragonwing प्रोसेसरों को प्रदर्शित कर रहा है। Dragonwing IQ-9075 प्रोसेसर-आधारित COM-HPC मिनी प्लेटफ़ार्म द्वारा संचालित, AI स्क्रु थ्रेड निरीक्षण और मल्टी-स्ट्रीम विज़न प्रोसेसिंग को प्रदर्शित करने वाले लाइव प्रदर्शन प्रस्तुत किए गए हैं, जबकि एक AMR प्रदर्शन स्थानिक जागरुकता, ROI सुरक्षा क्षेत्र का पता लगाने और PWM-ट्रिगर स्वचालित आपातकालीन ब्रेकिंग के लिए GMSL और डेप्थ कैमरों को एकीकृत करता है।

सॉफ्टवेयर सक्षमीकरण, इकोसिस्टम की एक अन्य महत्वपूर्ण परत है। Innodisk ने Edge Impulse के शुरु-से-अंत-तक एज AI मशीन लर्निंग ऑपरेशंस (MLOps) प्लेटफ़ार्म को Innodisk के इंटेलिजेंट क्लाउड मैनेजमेंट प्लेटफ़ार्म iCAP के साथ एकीकृत किया है, ताकि स्वचालित रिमोट मॉडल अपडेट और परिनियोजन के लिए एजेंटिक AI क्षमताओं का प्रदर्शन किया जा सके।

इन AI सिस्टमों को Innodisk के औद्योगिक स्तर के मेमोरी, स्टोरेज, कनेक्टिविटी और सेंसिंग पोर्टफ़ोलियो का समर्थन प्राप्त है। कंपनी अगली पीढ़ी के DDR5 8000 RDIMM, CUDIMM, और CSODIMM के साथ-साथ उद्योग-अग्रणी 12800 MRDIMM और एक नए CXL Add-in Card (AIC) का प्रदर्शन कर रही है। स्टोरेज की प्रमुख विशेषताओं में EDSFF और U.2 फ़ार्म फ़ैक्टर में डेटा सेंटर SSDs के साथ-साथ 218-लेयर 3D TLC SSDs भी शामिल हैं। कनेक्टिविटी के क्षेत्र में, Innodisk ने ELPL-82F1 SFP28 25GbE LAN कार्ड के साथ-साथ पुरस्कार विजेता EGPL-T2F1 को भी प्रस्तुत किया है - जिसे Embedded World 2026 में M.2 फ़ार्म फ़ैक्टर में विश्व के पहले SFP+ LAN कार्ड के रुप में सम्मानित किया गया था। इस बूथ में GMSL2, MIPI, और USB इंटरफेस पर आधारित मजबूत कैमरा समाधान भी प्रदर्शित किए गए हैं, जिनके साथ एक एकीकृत एज सिस्टम पर चलने वाला एक संवादात्मक OCR कंटेनर पहचान डेमो भी प्रस्तुत किया गया है।

मिलकर ये सभी प्रदर्शन दिखाते हैं कि Innodisk अपने संपूर्ण पांच-स्तरीय AI इकोसिस्टम को किस प्रकार से एक साथ लाता है, जिससे ग्राहकों को उद्यम और औद्योगिक वातावरण में सुरक्षित, विश्वसनीय और बड़े पैमाने पर AI को परिनियोजित करने में सहायता मिलती है।

फ़ोटो - https://mma.prnewswire.com/media/2995630/Press_Photo__Innodisk_Showcases_Its_Five_Layer_Edge_AI_Ecosystem_at_COMPUTEX_2026.jpg