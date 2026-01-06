Innodisk ने Qualcomm के SoC द्वारा संचालित पहले EXMP-Q911 COM-HPC मिनी मॉड्यूल के साथ अपनी नई "AI on Dragonwing" कंप्यूटिंग सिरीज़ का अनावरण किया।

यह मॉड्यूल एक शक्तिशाली Edge AI प्लेटफॉर्म के रूप में कार्य करने के लिए इन-हाउस सॉफ्टवेयर और पेरिफेरल्स के साथ एक उच्च-दक्षता वाले AI SoC को एकीकृत करता है।

ताइपे, 6 जनवरी, 2026 /PRNewswire/ -- एक अग्रणी वैश्विक AI समाधान प्रदाता, Innodisk, ने Qualcomm Technologies, Inc[1] के सहयोग से विकसित की गई अपनी नई AI on Dragonwing कंप्यूटिंग सिरीज़ के शुरु करने की घोषणा की है। फ्लैगशिप EXMP-Q911 COM-HPC मिनी मॉड्यूल कम बिजली खपत और -40°C से 85°C तक व्यापक तापमान विश्वसनीयता बनाए रखते हुए 100 TOPS तक AI प्रदर्शन प्रस्तुत करता है। Qualcomm Dragonwing™ के SoCs दीर्घकालिक औद्योगिक परिनियोजन के लिए सप्लाई की स्थिरता सुनिश्चित करते हुए 2038 तक दीर्घजीवन सपोर्ट भी प्रदान करते हैं। Innodisk के AI on ARM पोर्टफोलियो के भीतर पहली उत्पाद लाइन के रूप में, यह सिरीज़ टिकाऊ और स्केलेबल ARM-आधारित Edge AI समाधान खोजने वाले ग्राहकों के लिए एक नया अध्याय खोलती है।

Innodisk और Qualcomm के बीच सहयोग से सृजित AI on ARM पोर्टफोलियो एक महत्वपूर्ण उपलब्धि को चिन्हित करता है। Edge वातावरणों में Qualcomm Dragonwing™ SoCs का कुशल आर्किटेक्चर कड़ें थर्मल और पॉवर प्रतिबंधों में असाधारण AI इंफेरेंस TOPS प्रदान करता है। ड्राइवर पोर्टिंग और पेरिफेरल एकीकरण में Innodisk की व्यापक इन-हाउस विशेषज्ञता के साथ मिलकर, AI on ARM लाइन-अप औद्योगिक Edge AI परिनियोजनों के लिए एक मजबूत आधार बनाते हुए SoC की क्षमताओं को बढ़ाता है। यह नई लाइन-अप दोनों कंपनियों के गहन सह-विकास प्रयासों को भी दर्शाती है, जो अगली पीढ़ी की Edge इंटेलिजेंस को बढ़ावा देने के लिए संयुक्त हार्डवेयर-सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग और प्रारंभिक चरण के सिस्टम डिजाइन को एकजुट करती है।

यह सहयोग Qualcomm Dragonwing™ IQ-9075 प्रोसेसर द्वारा संचालित EXMP-Q911 COM-HPC मिनी मॉड्यूल पर केंद्रित है, जिसमें 100 TOPS AI प्रदर्शन को सपोर्ट करते हुए एक 8-कोर Kryo Gen 6 CPU और एक Adreno 663 GPU है। परिभाषित परीक्षण परिदृश्यों[1] के आधार पर, EXMP-Q911 समान मॉड्यूल की तुलना में 10 गुना अधिक AI इंफेरेंस FPS प्राप्त कर सकता है।

EXMP-Q911 में 36GB LPDDR5X मेमोरी और 128GB UFS 3.1 स्टोरेज के साथ-साथ कॉम्पैक्ट और उच्च प्रदर्शन की मांग वाले Edge सिस्टम के लिए मजबूत कनेक्टिविटी प्रदान करने वाले PCIe Gen4, USB 3.2, डुअल 2.5GbE LAN, डुअल DP1.2, MIPI CSI-2, CAN FD और अन्य कई इंटरफेस शामिल हैं।

हार्डवेयर के अतिरिक्त, BSPs, संदर्भ कोड, बेंचमार्क टूल्स प्रदान करने वाले GitHub पर एक ओपन-सोर्स डेवलपर पोर्टल IQ Studio सहित डेवलपरों के लिए एक समर्पित सामुदायिक स्थान प्रदान करते हुए, Innodisk सॉफ्टवेयर टूल्स अपनी प्रस्तुति को मजबूत करता है। ये संसाधन प्रोटोटाइपिंग, परीक्षण और सिस्टम एकीकरण को गति देने में सहायता करते हैं। इसके अतिरिक्त, Innodisk का क्लाउड-आधारित मैनेजमेंट प्लेटफ़ॉर्म, iCAP, वितरित Edge वातावरणों में रिमोट डिवाइस और AI मॉडल मैनेजमेंट को और बेहतर बनाता है।

नवीनतम PICMG विनिर्देश के तहत कॉम्पैक्ट COM-HPC Mini फॉर्म फैक्टर पर निर्मित, EXMP-Q911 COM Express Mini के अतिरिक्त अगली पीढ़ी की विस्तार क्षमता प्रदान करता है और तेज विकास चक्रों के साथ OEM एकीकरण को सुव्यवस्थित करता है। एक परिनियोजन-हेतु-तैयार मॉड्यूल के रूप में, निर्बाध सिस्टम एकीकरण और विकास प्रयासों में कमी के लिए इसे ग्राहकों के स्वयं-डिज़ाइन किए गए कैरियर बोर्डों में सीधे लगाया जा सकता है। पूर्णतः अनुकूलित एकीकरण अनुभव के लिए, यह मॉड्यूल Innodisk के कैरियर बोर्डों और पूर्व-मान्य पेरीफेरल उपकरणों के साथ जोड़े जाने पर और भी अधिक क्षमता प्रदान करता है, जिनमें VLM और कंप्यूटर-विज़न AI के लिए पूर्णतः पोर्टेड ड्राइवरों के साथ MIPI और GMSL युक्त कैमरों के साथ नेटवर्किंग, स्टोरेज और औद्योगिक I/O के लिए मॉड्यूलर M.2 विस्तार कार्ड शामिल हैं। सुव्यवस्थित परिनियोजन के लिए यह संयोजन एक तैयार समाधान प्रदान करता है।

Qualcomm Technologies, Inc. के वरिष्ठ निदेशक, उत्पाद मैनेजमेंट और औद्योगिक प्रोसेसरों के प्रमुख, Anand Venkatesan, ने कहा, "Innodisk की नई AI-आधारित Dragonwing सिरीज़ के साथ, हम औद्योगिक ग्राहकों के लिए उन्नत Edge इंटेलिजेंस को अधिक सुलभ और स्केलेबल बना रहे हैं। Qualcomm Dragonwing™ SoCs को Innodisk के इन‑हाउस सॉफ्टवेयर और पेरिफेरल उपकरणों के साथ जोड़कर, OEMs विकास में तेजी ला सकते हैं तथा उन्हें आज और लंबे समय तक आवश्यक प्रदर्शन, दक्षता और विश्वसनीयता के साथ परिनियोजित कर सकते हैं।"

भविष्य में, Innodisk और Qualcomm Technologies रेफरेंस डिजाइनों, डेमो किटों और गो-टू-मार्केट पहलों के क्षेत्र में अपने सहयोग को और मजबूत करेंगे। उत्पाद पोर्टफोलियो में Qualcomm के Dragonwing™ IQX और IQ8 SoC और औद्योगिक स्वचालन, दोष पहचान, AGV/AMR, स्मार्ट सिटी एप्लीकेशनों और विभिन्न प्रकार की वर्टिकल मार्केटों के लिए भविष्य के ARM प्लेटफॉर्म भी शामिल होंगे।

[1] 30W पर 10 समवर्ती वीडियो स्ट्रीमों में YOLOv10n मॉडल का उपयोग करके परीक्षण किया गया।

फोटो - https://mma.prnewswire.com/media/2852304/EXMP_Q911_KV.jpg