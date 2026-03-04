ISSA को cult.fit के लिए विशिष्ट वैश्विक शिक्षा भागीदार नामित किया गया

फीनिक्स, मार्च 4, 2026 /PRNewswire/ -- 1988 से फिटनेस शिक्षा में वैश्विक अग्रणी, International Sports Sciences Association (ISSA) ने भारत के सबसे बड़े फिटनेस ब्रांड cult.fit के उसके पसंदीदा वैश्विक शिक्षा भागीदार के रूप में कार्य करने के लिए एक बहु-वर्षीय भागीदारी पर हस्ताक्षर किए हैं। इस सहयोग के माध्यम से, ISSA पूरे भारत में cult.fit के प्रशिक्षकों को GLP-1 Weight Loss Support Training सहित Certified Personal Trainer (CPT) शिक्षा और उन्नत फिटनेस विशेषज्ञताएं प्रदान करेगी।

प्रारंभिक चरण के भाग के रूप में, मेटाबॉलिक स्वास्थ्य, GLP-1 औषधियों और जिम्मेदार ग्राहक कोचिंग में साक्ष्य-आधारित शिक्षा प्राप्त करने के लिए cult.fit के 750 फिटनेस पेशेवर ISSA के GLP-1 Weight Loss Support Training कार्यक्रम को पूरा करेंगे। यह भागीदारी cult.fit के व्यापक फिटनेस इकोसिस्टम में एक सिंगल, विज्ञान-समर्थित शिक्षा ढांचा स्थापित करेगी।

भारत का फिटनेस उद्योग तेजी से विकास कर रहा है, और 2030 तक बाजार राजस्व का दोगुने से भी अधिक होने की उम्मीद है। फिर भी, वर्तमान में एक प्रतिशत से भी कम भारतीय संगठित फिटनेस गतिविधियों में भाग लेते हैं, और योग्य फिटनेस पेशेवरों की मांग सप्लाई से बहुत अधिक है। साथ ही, मोटापे और मधुमेह की बढ़ती दरें फिटनेस, स्वास्थ्य देखभाल और जीवनशैली संबंधी सहायता के अंतर्संबंधों को नया आकार दे रही हैं, जिससे उचित रूप से प्रशिक्षित प्रशिक्षकों की आवश्यकता बढ़ रही है।

"भारत फिटनेस और स्वास्थ्य के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण मोड़ पर है," ISSA के CEO, Warren Heffelfinger, ने कहा। "वजन मैनेजमेंट के अधिक जटिल और मेटाबॉलिक विज्ञान से अधिक जुड़ने के साथ-साथ, फिटनेस पेशेवर की भूमिका में भी विकास होना चाहिए। Certified Personal Trainer प्रमाणन से शुरू होते और GLP-1 सपोर्ट जैसे उन्नत क्षेत्रों तक फैलते हुए, cult.fit के साथ यह भागीदारी हमें वैश्विक स्तर पर मान्यता प्राप्त, विज्ञान-समर्थित शिक्षा को बड़े पैमाने पर प्रदान करने में सक्षम बनाती है।"

ISSA के GLP-1 Weight Loss Support Training कार्यक्रम को प्रशिक्षकों को उनके पेशेवर दायरे में रहते हुए स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं के साथ नैतिक और प्रभावी ढंग से काम करने के लिए तैयार करने हेतु विकसित किया गया था। चिकित्सकीय सहायता प्राप्त वजन घटाने के उपायों का उपयोग करने वाले ग्राहकों की सहायता करने के लिए, इस पाठ्यक्रम में व्यावहारिक व्यायाम विज्ञान, ग्राहक संचार और साक्ष्य-आधारित कोचिंग रणनीतियों पर ध्यान केंद्रित किया गया है।

पूरे संगठन में एक सुसंगत और विस्तार योग्य शिक्षा मानक स्थापित करते हुए GLP-1 शिक्षा के अतिरिक्त, cult.fit के लिए ISSA एक Certified Personal Trainer शिक्षा और अतिरिक्त उन्नत विशेषज्ञताओं के विशिष्ट प्रदाता के रूप में कार्य करेगा। अक्सर अल्पकालिक योग्यताओं और असंगत प्रशिक्षण मॉडलों में विभाजित उद्योग में, यह भागीदारी ISSA को cult.fit की प्रशिक्षक शिक्षा के लिए दीर्घकालिक वैश्विक मानक के रूप में स्थापित करती है।

cult.fit के लिए, यह सहयोग गुणवत्ता, विश्वसनीयता और सदस्यों के दीर्घकालिक लाभों के प्रति उसकी प्रतिबद्धता को और मजबूत करता है। ISSA के लिए, यह विश्व के सबसे तेजी से बढ़ते फिटनेस बाजारों में से एक में महत्वपूर्ण विस्तार का प्रतिनिधित्व करता है और पेशेवर फिटनेस शिक्षा के भविष्य को आकार देने में इसकी भूमिका का एक स्पष्ट संकेत है।

"यह सहयोग फिटनेस पेशेवरों के भविष्य के बारे में है," cult.fit की COO, Mutjabha Magrey, ने कहा। ISSA के साथ जुड़कर, हम अपने प्रशिक्षकों, सदस्यों और भारत में फिटनेस शिक्षा की दीर्घकालिक समग्रता में निवेश कर रहे हैं।"

भारत में फिटनेस पेशेवर और cult.fit प्रशिक्षण अवसरों और ISSA प्रमाणन मार्गों के बारे में अधिक जानने में रुचि रखने वाले व्यक्तियों को cult.fit से सीधे जुड़ने के लिए प्रेरित किया जाता है।

International Sports Sciences Association का परिचय

International Sports Sciences Association (ISSA) ऑनलाइन फिटनेस और वेलनेस प्रमाणन में वैश्विक अग्रणी है। 37 वर्षों से अधिक समय से, ISSA उद्योग अनुसंधान पर आधारित व्यापक, संज्ञानात्मक और व्यावहारिक शिक्षा प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है। Certified Personal Training प्रमाणन में निहित, ISSA द्वारा Yoga Alliance द्वारा मान्यता प्राप्त Yoga 200-Hour Teacher Training Course, Health Coaching, Nutrition, इत्यादि सहित 50 से अधिक फिटनेस और वेलनेस प्रमाणन और विशेषज्ञताएं प्रदान की जाती हैं। ISSA ने 176 देशों में लगभग एक मिलियन प्रशिक्षकों को प्रमाणित किया है और 2030 तक 10 करोड़ लोगों को स्वस्थ जीवन की शक्ति से जोड़ने के अपने लक्ष्य की ओर अग्रसर है।

cult.fit का परिचय

cult.fit की शारीरिक फिटनेस केंद्रों, डिजिटल वर्कआउट, पोषण सहायता और स्वास्थ्य सेवाओं के व्यापक इकोसिस्टम प्रदान करने वाले भारत के सबसे बड़े फिटनेस ब्रांडों में गणना की जाती है। अपने समुदाय-केंद्रित दृष्टिकोण और नवाचार के लिए प्रसिद्ध cult.fit पूरे भारत में कई मिलियन सदस्यों को सेवा प्रदान करती है।

