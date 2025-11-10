Jinhong Gas ने स्पेन में नई परियोजना के साथ वैश्विक उपस्थिति का विस्तार किया

सुज़ौ, चीन, 10 नवंबर, 2025 /PRNewswire/ -- Jinhong Gas Co., Ltd. ने स्पेन में एक प्रमुख परियोजना हासिल करके अपने अंतर्राष्ट्रीय विस्तार में एक और उपलब्धि प्राप्त की है। कंपनी इस क्षेत्र में नई ऊर्जा सामग्री परियोजना के लिए सर्वसमावेशी औद्योगिक गैस सप्लाई और तकनीकी सहायता प्रदान करेगी।

यूरोप में पहली परियोजना - एक रणनीतिक सफलता

यह समझौता यूरोप में Jinhong Gas की पहली ऑन-साइट गैस परियोजना है। सहयोग के एक भाग के रूप में, Jinhong Gas स्पेन में उच्च-मानक क्रायोजेनिक वायु पृथक्करण इकाई के निर्माण में निवेश करेगी। यह प्लांट ग्राहकों की उत्पादन आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए उच्च शुद्धता वाली औद्योगिक गैसें उपलब्ध कराएगा, तथा भविष्य में मांग में वृद्धि को पूरा करने के लिए अतिरिक्त क्षमता भी आरक्षित रखेगा। यह परियोजना "हरित गैसों" के उत्पादन के लिए नवीकरणीय ऊर्जा के उपयोग की भी संभावना तलाशेगी, जिससे वैश्विक कार्बन कटौती प्रयासों में योगदान मिलेगा।

ऑन-साइट गैस समाधानों में मजबूती

स्पेन की परियोजना, Jinhong Gas की थाईलैंड में सफल ऑन-साइट परियोजना के बाद आई है, जिससे यह कंपनी की दूसरी विदेशी ऑन-साइट स्थापना बन गई है। यह उपलब्धि ऑन-साइट गैस समाधानों में Jinhong Gas की प्रमाणित विशेषज्ञता और इसकी बढ़ती अंतर्राष्ट्रीय परिचालन क्षमताओं को उजागर करती है। Jinhong Gas के लिए यूरोप में स्पेन एक क्षेत्रीय केंद्र के रूप में भी काम करेगा, जिससे कंपनी को स्थानीय मार्केट की जरूरतों को बेहतर ढंग से समझने, अपने सेवा नेटवर्क का विस्तार करने और यूरोपीय औद्योगिक गैस क्षेत्र में एक प्रतिस्पर्धी खिलाड़ी के रूप में अपनी स्थिति मजबूत करने में सहायता मिलेगी।

वैश्वीकरण में तेजी – पांच देशों में उपस्थिति

इस परियोजना के साथ, Jinhong Gas का विदेशी व्यवसाय अब पांच देशों तक फैल गया है: सिंगापुर, वियतनाम, थाईलैंड, संयुक्त राज्य अमेरिका और स्पेन। स्पेन के जुड़ने से एशिया, उत्तरी अमेरिका और यूरोप तक फैला एक सेवा नेटवर्क स्थापित हो गया है, जिससे कंपनी की वैश्विक पहुंच और अधिक बढ़ गई है। यह विस्तार विश्व स्तरीय औद्योगिक गैस सेवा प्रदाता बनने की Jinhong Gas की प्रतिबद्धता को दर्शाता है।

"टेक्नोलॉजी-संचालित, सेवा-उन्मुख" के सिद्धांत से प्रेरित होकर, Jinhong Gas नवप्रवर्तनशील गैस समाधान प्रदान करना जारी रखेगी और पूरे विश्व में उद्योगों के सतत विकास में योगदान देगी।