Jungheinrich ने एशिया-प्रशांत क्षेत्र में अपना नया वैल्यू ब्रांड 'AntOn by Jungheinrich' लॉन्च किया

मुंबई, भारत, 20 जनवरी, 2026 /PRNewswire/ -- Jungheinrich ने आज एशिया-प्रशांत क्षेत्र में दैनिक संचालन के लिए विश्वसनीय, सरल और लागत प्रभावी समाधानों के इच्छुक बिज़नेसों के लिए डिज़ाइन किया गया एक नया मूल्य-केंद्रित सामग्री हैंडलिंग ब्रांड "AntOn by Jungheinrich" के लॉन्च करने की घोषणा की है।

AntOn by Jungheinrich

AntOn by Jungheinrich – जिसे 5-7 फरवरी 2026 को मुंबई में LogiMAT India 2026 में प्रदर्शित किया जाना है – जर्मन सुरक्षा मानकों और परीक्षण विशेषज्ञता द्वारा समर्थित प्रमाणित विश्वसनीयता प्रदान करता है। पूरे क्षेत्र में, प्रदर्शन, दक्षता और स्वामित्व की कुल लागत को संतुलित करने वाले लिथियम-आयन समाधानों की मांग को मज़बूत बनाते हुए स्थिरता कार्यक्रम और फ़्लीट आधुनिकीकरण की पहलें विद्युतीकृत सामग्री हैंडलिंग उपकरणों की ओर बदलाव को गति दे रही हैं।

AntOn के प्रारंभिक पोर्टफ़ोलियो में APAC मार्केटों में विश्वसनीय और कुशल सामग्री हैंडलिंग सुनिश्चित करने के लिए CBH 2.0, CBM 2.5, 3.0 और 3.5 टन के इलेक्ट्रिक फ़ोर्कलिफ्ट शामिल हैं, जो क्रमशः 2,000 किग्रा, 2,500 किग्रा, 3,000 किग्रा और 3,500 किग्रा की मजबूत भार क्षमताओं, 17 किमी/घंटा तक की संचारण गतियों और तेजी से चार्जिंग तथा विस्तारित संचालन, लंबे सेवा जीवन और न्यूनतम रखरखाव के लिए उन्नत लिथियम-आयन बैटरी से लैस हैं। कॉम्पैक्ट PTL 1.5 पैलेट ट्रक में 1,500 किग्रा की भार-वहन क्षमता, और निरंतर प्रदर्शन के लिए एक अतिरिक्त बैटरी स्लॉट भी है। भविष्य में इस पोर्टफ़ोलियो का एक पूर्ण उत्पाद रेंज की ओर विस्तार होने वाला है।

यह लॉन्च एशिया-प्रशांत क्षेत्र में सामग्री हैंडलिंग के "वैल्यू" सेगमेंट में मजबूत वृद्धि को देखते हुए किया गया है, जिसके 2030 तक 8.1% की दर से बढ़ने का अनुमान है।

भारत के लॉजिस्टिक्स क्षेत्र ने अत्यधिक वृद्धि दर्ज की है, और 2026 के अंत तक इसमें 10.7% के CAGR का अनुमान है। सरकारी निवेश में वृद्धि, मैन्यूफ़ैक्चरिंग गतिविधियों, इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास और आधुनिक भंडारण सुविधाओं के तेजी से विस्तार के फलस्वरुप यह गति भारत के फ़ोर्कलिफ्ट मार्केट को एक नया आकार दे रही है।

भारत का वैश्विक मैन्यूफ़ैक्चरिंग केंद्र के रूप में उभरना प्रमुख अंतरराष्ट्रीय कंपनियों को आकर्षित कर रहा है, जिससे विदेशी निवेश में तेजी आ रही है और लॉजिस्टिक्स क्षेत्र में लगातार दोहरे-अंकों की वार्षिक वृद्धि को समर्थन मिल रहा है।

"AntOn by Jungheinrich ब्रांड एक नई उत्पाद रेंज है जो उपयोग में आसानी, विश्वसनीयता और लागत-प्रभावशीलता प्रदान करती है," Jungheinrich में मैनेजमेंट बोर्ड की सदस्य, बिक्री, Nadine Despineux, ने कहा।

"सामग्री प्रबंधन में 70 से अधिक वर्षों की विशेषज्ञता के साथ, Jungheinrich एशिया-प्रशांत क्षेत्र में एक स्थापित पुर्जों और सेवा नेटवर्क से समर्थित शुरु-से-अंत-तक के समाधान प्रदान करता है," Jungheinrich APAC के उपाध्यक्ष, Manojit Acharya, ने कहा।

AntOn by Jungheinrich रेंज के बारे में अधिक जानकारी के लिए, कृपया यहाँ जाएं: www.jungheinrich.in। क्या आप AntOn का वितरक बनना चाहते हैं? कृपया हमसे सीधे [email protected] पर संपर्क करें।

