Lockheed Martin ने 250वीं C-130 की टेल असेंबली की डिलीवरी का समारोह मनाया

Lockheed Martin Aeronautics

04 Dec, 2025, 21:17 IST

हैदराबाद , भारत, 4 दिसंबर, 2025 /PRNewswire/ -- Lockheed Martin (NYSE: LMT) ने Tata Lockheed Martin Aerostructures Limited (TLMAL) द्वारा निर्मित, भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच लंबे समय से चली आ रही एयरोस्पेस साझेदारी में एक प्रमुख उपलब्धि, 250वें C-130J Super Hercules टेल कंपोनेन्ट की डिलीवरी को चिह्नित किया है।

TLMAL, Tata Advanced Systems Limited (TASL) और Lockheed Martin के बीच एक संयुक्त उद्यम है, जिसकी स्थापना 2010 में हैदराबाद में की गई थी।

विमान की स्थिरता और नियंत्रण के लिए आवश्यक टेल असेंबली, पूरी C-130J टेल असेंबली और होरिज़ैन्टल तथा वर्टिकल स्टेबलाइज़र, विश्व के सबसे अधिक बहुमुखी और परिचालनात्मक रूप से प्रमाणित सैन्य एयरलिफ्टर, प्रतिष्ठित C-130 Hercules का एक महत्वपूर्ण घटक है।

भारत में TLMAL द्वारा हैदराबाद स्थित अपने उन्नत एयरोस्पेस प्लांट में निर्मित C-130J टेल या टेल असेंबली को जॉर्जिया के मैरिएटा में स्थित Lockheed Martin के प्लांट में निर्मित C-130J विमान में एकीकरण के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका भेजा जाता है।

एयर मोबिलिटी & मैरीटाइम मिशन के उपाध्यक्ष, Rod McLean, ने कहा, "यह 250वीं डिलीवरी Lockheed Martin और भारतीय उद्योग के बीच गहरे सहयोग को उजागर करती है तथा वैश्विक एयरोस्पेस सप्लाई चेन में भारत की बढ़ती भूमिका को मजबूत करती है। हमारे भारतीय साझेदारों द्वारा प्रदर्शित गुणवत्ता, सटीकता और विश्वसनीयता C-130J फ़्लीट को प्रत्यक्ष रूप से सपोर्ट करती है, जो मानवीय सहायता से लेकर विशेष अभियानों तक के 20 मिशनों के लिए पूरे विश्व के 23 देशों को सेवाएं प्रदान करता है। यह एक लंबे समय तक चलने के लिए बनाया गया उत्पाद है।"

Lockheed Martin की सप्लाई चेन जांचे-परखे सप्लायरों के एक विविध, वैश्विक नेटवर्क पर निर्भर करती है और हैदराबाद में TLMAL प्लांट भारत के साथ दशकों की आधारित साझेदारी इसका एक मजबूत प्रमाण है।

टेल असेंबली प्रोग्राम की शुरुआत से ही, Lockheed Martin और TLMAL ने उन्नत मैन्यूफ़ैक्चरिंग, गुणवत्ता नियंत्रण और कार्यबल विकास पर सहयोग किया है। यह साझेदारी भारत के "Make In India" लक्ष्यों में महत्वपूर्ण योगदान देती है तथा एयरोस्पेस और रक्षा मैन्यूफ़ैक्चरिंग क्षमताओं का विस्तार करती है, और Lockheed Martin की C-130 के लिए वैश्विक उत्पादन आवश्यकताओं का समर्थन करती है।

250वीं टेल असेंबली की डिलीवरी भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच रणनीतिक औद्योगिक संबंधों में एक बड़ा कदम है, जो नवाचार, स्थायित्व और दीर्घकालिक वैश्विक-सुरक्षा सहयोग के लिए साझा प्रतिबद्धता को दर्शाता है।

McLean ने कहा, "हमारी टीमवर्क और कार्य करने की क्षमता ने हमें अलग खड़ा किया है, तथा सामरिक एयरलिफ्टरों के लिए स्टैन्डर्ड स्थापित किया है। हम जो मिलकर बनाते हैं, उससे विश्व को लाभ होता है।"

C-130J-30 का परिचय
C-130J-30 वैश्विक वायु सेनाओं के साथ बेजोड़ अंतर-संचालन, मजबूत औद्योगिक साझेदारी, और महत्वपूर्ण ईंधन बचत के साथ सत्यापित कम जीवन-चक्र लागत प्रदान करता है, जिसके परिणामस्वरूप अन्य मध्यम आकार के जेट एयरलिफ्टरों की तुलना में कम कार्बन फुटप्रिंट होता है। 2011 में भारत के पहले C-130J-30 के आगमन के बाद से, भारतीय वायुसेना के कर्मचारियों ने ऐसी क्षमताओं - विश्व के सबसे ऊंचे हवाई क्षेत्र पर उतरने से लेकर खराब मौसम में साहसिक रात्रि अभियानों तक - का प्रदर्शन किया है जो केवल Super Hercules में ही पाई जाती हैं।

वैश्विक C-130J फ़्लीट में 23 देश शामिल हैं, जिनके पास 20 से अधिक वायु योग्यता प्रमाणपत्र हैं। 560 से अधिक C-130J विमानों ने 20 विभिन्न मिशन आवश्यकताओं की सपोर्ट में 3 मिलियन से अधिक उड़ान घंटे दर्ज किए हैं, जिनमें महत्वपूर्ण विश्वव्यापी खोज और बचाव, शांति स्थापना, लड़ाकू डिलीवरी, समुद्री गश्त, विशेष अभियान, हवाई ईंधन भरना, कमर्शियल कार्गो परिवहन, मेडिवैक और मानवीय प्रतिक्रिया मिशन शामिल हैं।

अतिरिक्त जानकारी के लिए हमारी वेबसाइट देखें: www.lockheedmartin.com/c130 या www.lockheedmartin.com/india

Lockheed Martin का परिचय

Lockheed Martin एक वैश्विक रक्षा टेक्नोलॉजी कंपनी है जो नवाचार को बढ़ावा और वैज्ञानिक खोज को आगे बढ़ा रही है। हमारे सभी-डोमेन मिशन समाधान और 21st Century Security® परिकल्पना परिवर्तनकारी टेक्नोलॉजियों की डिलीवरी में गति प्रदान करते हैं, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि जिनकी हम सेवा करते हैं, वे हमेशा आगे रहें। अधिक जानकारी के लिए LockheedMartin.com पर जाएँ।

Lockheed Martin India के संयुक्त उद्यम, प्रशिक्षुता और सामुदायिक पहलें, तथा वार्षिक सप्लायर सम्मेलन भारतीय उद्योग, प्रतिभा और प्रगति के प्रति इसकी प्रतिबद्धता को रेखांकित करते हैं।

निगम की नवीनतम घोषणाओं और समाचारों के लिए X पर @LMIndiaNews का अनुसरण करें।

