Medidata ने क्लिनिकल पोर्टफ़ोलियो का विस्तार करने के लिए निर्मित एक AI-आधारित बुनियाद Medidata Plus लॉन्च किया

प्रायोजकों और CROs को पूरे पोर्टफ़ोलियो में इंटेलिजेंस का विस्तार करने की शक्ति प्रदान करते हुए, AI बुनियाद पर निर्मित पुरस्कार विजेता, Medidata Plus पारंपरिक बाधाओं को दूर करता है

सिंगापुर, 3 अगस्त, 2026 /PRNewswire/ -- Medidata, Dassault Systèmes ब्रांड और क्लिनिकल परीक्षण समाधानों का अग्रणी प्रदाता, ने आज Medidata Plus के लॉन्च की घोषणा की है। प्रायोजकों को उनके वैश्विक पोर्टफ़ोलियो में स्केलेबल, परिणाम-संचालित AI तक पहुंच प्रदान करते हुए, क्लिनिकल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की यह परत Medidata प्लेटफॉर्म पर AI क्षमताओं की पूरी रेंज को अनलॉक करती है। रोगियों तक जीवन रक्षक उपचारों की पहुंच में गति प्रदान करते हुए, Medidata Plus जीवन विज्ञान उद्योग को असंबद्ध, अक्षम बिंदु समाधानों की विरासत से हटाकर एक एकीकृत, शुरु-से-अंत-तक की AI रणनीति की ओर ले जाता है।

जबकि उद्योग के 92% निर्णयकर्ता AI निवेश बढ़ाने की योजना बना रहे हैं, केवल 29% का कहना है कि AI वर्तमान में उनकी अपेक्षाओं को पूरा या उससे अधिक करता है।पूरे क्लिनिकल परीक्षण जीवनचक्र में डेटा परत को मानकीकृत करके अप्रत्याशित AI लागतों को एक सुव्यवस्थित, पूर्वानुमानित निवेश में बदलते हुए, Medidata Plus सीधे ही इन नियमित बाधाओं को हल कर देता है।

"अलग-अलग समाधानों को आपस में जोड़ना कोई रणनीति नहीं है - यह एक बोझ है। दवा विकास की अगली छलांग AI के अनुकूल, कनेक्टेड और पोर्टफ़ोलियो-व्यापी होने पर आएगी।", Dr. Nimita Limaye, अनुसंधान VP, जीवन विज्ञान R&D रणनीति और टेक्नोलॉजी, IDC, ने कहा। "संगठनों को छिटपुट AI अपनाने की बजाय वास्तविक क्लिनिकल परिणाम प्रदान करने वाली एक सतत, पोर्टफ़ोलियो-व्यापी रणनीति की ओर अग्रसर करते हुए, Medidata Plus संपूर्ण जीवनचक्र में इसे एक सहसंयोजित AI परत के साथ प्रदान करता है।"

Medidata Plus क्लिनिकल परीक्षण के प्रत्येक चरण में AI-संचालित इंटेलिजेंस कोअध्ययन सृजन से लेकर डेटा मैनेजमेंट और वर्तमान में जारी जोखिम निगरानी प्रदान करता है। अलग-अलग उपकरणों के अव्यवस्थित जाल पर निर्भर रहने के बजाय, अध्ययन दल AI क्षमताओं की एक निष्पादन को गति देने और वास्तविक समय में जानकारियाँ प्रस्तुत करने के लिए बनाई गई सिंगल, एकीकृत परत तक पहुंच सकते हैं। Medidata Plus के माध्यम से उपलब्ध कराई जाने वाली प्रमुख क्षमताओं में निम्न शामिल हैं:

AI की सहायता से अध्ययन प्रक्रिया में तेजी आई: EDC और eCOA डिज़ाइन को स्वचालित और उपयोगकर्ता स्वीकृति परीक्षण के लिए कृत्रिम रोगी डेटा उत्पन्न करके अध्ययन सृजन समयसीमा को सप्ताहों से घटाकर मात्र घंटों तक कम कर देता है, जिससे अध्ययन के प्रारंभिक समय में नाटकीय रूप से तेजी आती है।

EDC और eCOA डिज़ाइन को स्वचालित और उपयोगकर्ता स्वीकृति परीक्षण के लिए कृत्रिम रोगी डेटा उत्पन्न करके अध्ययन सृजन समयसीमा को सप्ताहों से घटाकर मात्र घंटों तक कम कर देता है, जिससे अध्ययन के प्रारंभिक समय में नाटकीय रूप से तेजी आती है। नो-कोड डेटा परिवर्तन: उन्नत AI पारस्परिकता के माध्यम से, Medidata Plus क्लिनिकल और वास्तविक विश्व के स्रोतों से डेटा का सहजता से ग्रहण, मानकीकरण और परिवर्तन करता है ताकि कोड की एक भी पंक्ति लिखे बिना जानकारियाँ प्राप्त की जा सके।

उन्नत AI पारस्परिकता के माध्यम से, Medidata Plus क्लिनिकल और वास्तविक विश्व के स्रोतों से डेटा का सहजता से ग्रहण, मानकीकरण और परिवर्तन करता है ताकि कोड की एक भी पंक्ति लिखे बिना जानकारियाँ प्राप्त की जा सके। अग्रसक्रिय जोखिम निवारण: मध्य-चक्र विरामों में कमी और निरीक्षण में तेजी लाते हुए गिरावट या सुरक्षा संकेतों को अंतःस्थापित विश्लेषणात्मक महत्वपूर्ण नामांकन तुरंत चिह्नित करता है।

मध्य-चक्र विरामों में कमी और निरीक्षण में तेजी लाते हुए गिरावट या सुरक्षा संकेतों को अंतःस्थापित विश्लेषणात्मक महत्वपूर्ण नामांकन तुरंत चिह्नित करता है। ऑडिट अन्वेषण में सहयोग: एजेंटिक AI अध्ययन, टीमों को प्राकृतिक भाषा में प्रश्नों का उपयोग करके उनके संपूर्ण ऑडिट इतिहास की जांच-पड़ताल करने में सहायता करता है, जिससे जटिल नियामक डेटा मिनटों में कार्रवाई योग्य जानकारियों में बदल जाता है।

Medidata के CEO, Anthony Costello ने कहा, "हमनें अपने ग्राहकों की बात सुनी है और वे स्पष्ट हैं कि क्लिनिकल परीक्षणों में AI परिवर्तन कर सकता है, लेकिन अलग-अलग स्रोतों से आए और अलग-अलग तरीकों से प्रशिक्षित एजेंटों की सेना के रूप में नहीं। क्लिनिकल अनुसंधान के लिए Medidata Plus टीमों के कौशल में वृद्धि, कार्यप्रवाह का स्वचालन, और तेज़ी से टीमों के लिए संभव मानी जाने वाली बातों को पुन: परिभाषित करते हुए जानकारियाँ प्रस्तुत करने वाली एक ड्रॉप-इन AI रणनीति है। हम इस परिवर्तन के संबंध में दर्जनों ग्राहकों से संवाद कर रहे हैं और प्राप्त जानकारी से हमें पता चलता है कि उद्योग बिल्कुल इसी की प्रतीक्षा कर रहा था।"

एंटरप्राइज बायोफार्मा अग्रणीयों से लेकर वैश्विक CROs तक शामिल जीवन विज्ञान संगठन, Medidata Plus के माध्यम से महत्वपूर्ण वैल्यू प्राप्त करने के लिए तैयार हैं, जो उन्हें अधिक सटीकता, उच्च गुणवत्ता और त्वरित समयसीमा के साथ क्लिनिकल परीक्षणों को निष्पादित करने के लिए एक निर्णायक टेक्नोलॉजीकल बढ़त प्रदान करता है।

Medidata Plus के लॉन्च से प्लेटफॉर्म के विकास के लिए एक भविष्य-के-लिए-तैयार प्लेटफ़ार्म स्थापित होगा। Medidata द्वारा अपने पूरे इकोसिस्टम में चिकित्सकीय रूप से सक्षम AI को एकीकृत करते हुए, प्रायोजकों और CROs की अध्ययन टीमों को उनके परीक्षण पोर्टफ़ोलियो में वैल्यू प्रदान करते हुए क्षमताओं के एक विस्तारित समूह तक पहुंच प्राप्त होगी।

Everest Group की AI Innovation Watch रिपोर्ट में हाल ही में सर्वोच्च "Luminary" रेटिंग से सम्मानित AI इन्फ्रास्ट्रक्चर द्वारा समर्थित, 2025 में FDA की नई दवाओं की स्वीकृतियों में 80% का समर्थन करने के बाद, Medidata का AI क्लिनिकल परीक्षणों में मानक स्थापित कर रहा है। Medidata Plus द्वारा एक सहज, तेज़ और AI-संचालित क्लिनिकल अनुसंधान अनुभव प्रदान करने के तरीकों को जानने के लिए, यहाँ जाएं।

Medidata का परिचय

Medidata 25 वर्षों से अधिक समय से अभूतपूर्व टेक्नोलॉजी नवाचारों के माध्यम से क्लिनिकल परीक्षणों का समर्थन करके स्मार्ट उपचारों और स्वस्थ लोगों को सशक्त बना रहा है। Medidata क्लिनिकल सफलताओं को गति देने, रोगी और साइट पर बोझ कम करने और नई चिकित्सा पद्धतियों को तेजी से बाजार में लाने के लिए संपूर्ण परीक्षण जीवनचक्र में AI-संचालित समाधानों में अग्रणी है। उद्योग में 38,000 से अधिक परीक्षणों और 12 मिलियन रोगियों के सबसे बड़े क्लिनिकल डेटासेट में से एक द्वारा समर्थित, Medidata के अध्ययन, रोगी, और डेटा अनुभवों पर लगभग 2,300 ग्राहकों में 1 मिलियन से अधिक पंजीकृत उपयोगकर्ताओं द्वारा भरोसा किया जाता है। Dassault Systèmes ब्रांड (Euronext Paris: FR0014003TT8, DSY.PA) Medidata का मुख्यालय न्यूयॉर्क शहर में है और इसे Everest Group और IDC द्वारा अग्रणी के रूप में मान्यता प्राप्त है। अधिक जानकारी के लिए www.medidata.com पर जाएं। हमारे नवीनतम पॉडकास्ट, Dreamers to Disruptors, को सुनें और LinkedIn पर @medidata-solutions पर हमारा अनुसरण करें।

Dassault Systèmes का परिचय

मानव प्रगति के लिए Dassault Systèmes एक उत्प्रेरक है। 1981 से, कंपनी ने उपभोक्ताओं, रोगियों और नागरिकों के वास्तविक जीवन को बेहतर बनाने के लिए वर्चुअल विश्व में अग्रणी भूमिका निभाई है। 3DEXPERIENCE प्लेटफॉर्म के माध्यम से, AI-संचालित, विज्ञान-आधारित वर्चुअल ट्विन्स सभी आकार के और सभी उद्योगों के 390,000 ग्राहकों को सहयोग करने, कल्पना करने और सार्थक प्रभाव डालने वाले स्थायी नवाचार बनाने में सहायता करते हैं। अधिक जानकारी के लिये यहाँ जाएं: www.3ds.com

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