"METALEX 2025" अगली पीढ़ी की मशीनरी पर प्रकाश डालने के लिए तैयार | ASEAN धातुकर्म को स्मार्ट विनिर्माण की ओर अग्रसर करना

बैंकॉक, 28 अक्टूबर 2025 /PRNewswire/ -- METALEX 2025, ASEAN की नंबर 1 धातुकर्म और मशीनरी प्रदर्शनी, "स्पॉटलाइट" थीम के अंतर्गत, ASEAN के प्रत्येक उद्योग के उद्योगपतियों के लिए नए नवाचारों पर प्रकाश डालेगी। क्षेत्र में मशीनरी की मांग लगातार बढ़ रही है और उद्योगपतियों को आर्थिक अनिश्चितताओं के बीच जीवित रहने के लिए अनुकूलन करने की आवश्यकता है, 19–22 नवंबर 2025 को हॉल 98–104, BITEC, बैंकॉक, में आयोजित होने वाला METALEX उन्हें आवश्यक प्रौद्योगिकियां, उपकरण और ज्ञान प्रदान करेगा जो फलने-फूलने के लिए आवश्यक हैं।

श्रीमती Varaporn Dhamcharee, RX BITEC की प्रबंध निदेशक, ने बताया कि निरंतर उत्पादन वृद्धि और प्रतिस्पर्धी परिदृश्य उच्च विनिर्माण दक्षता की निरंतर मांग पैदा करते हैं, जिससे धातु-कार्य मशीनरी ASEAN के प्रमुख उद्योगों के लिए एक महत्वपूर्ण प्रेरक शक्ति बन जाती है।

METALEX न केवल एक व्यापार प्रदर्शनी है, बल्कि एक ऐसा मंच भी है जहां उद्योग के सभी क्षेत्र ज्ञान का आदान-प्रदान करने और सामूहिक क्षमताओं को बढ़ाने के लिए एकत्रित होते हैं। METALEX का 39वां संस्करण, "स्पॉटलाइट" थीम के अंतर्गत आयोजित किया जाएगा, जो औद्योगिक पेशेवरों की नज़र में उत्कृष्ट नवाचारों पर प्रकाश डालेगा, जो विनिर्माण के भविष्य को देखेंगे। यह शो विश्वस्तरीय नवाचारों को एक ही छत के नीचे प्रस्तुत करता है, जो निर्माताओं के लिए उभरती चुनौतियों का सामना करने के लिए प्रेरणा और प्रमुख उपकरण दोनों का काम करता है। METALEX इस क्षेत्र के प्रमुख मंच के रूप में खड़ा है, जो धातु उद्योग के भविष्य में उन्नत प्रौद्योगिकियों, व्यावसायिक अवसरों और सर्वोत्तम प्रथाओं को उजागर करता है।

इस कार्यक्रम में 50 देशों के 3,000 से अधिक ब्रांड और 8 देशों और क्षेत्रों के 18 अंतर्राष्ट्रीय मंडप शामिल होंगे, जिनमें चीन, जर्मनी, हांगकांग SAR, जापान, सिंगापुर, दक्षिण कोरिया, स्विट्जरलैंड और ताइवान (R.O.C.) शामिल हैं। इसमें अनेक विशेष प्रदर्शन होंगे और इनमें निम्नलिखित मुख्य आकर्षण होंगे:

JAMTAT मंडप – अग्रणी जापानी मशीन टूल नवाचारों का प्रदर्शन।

– अग्रणी जापानी मशीन टूल नवाचारों का प्रदर्शन। शीट METALEX ज़ोन - अग्रणी वैश्विक ब्रांडों की नवीनतम शीट मेटल प्रसंस्करण तकनीकों जैसे लेजर, वॉटरजेट, फोल्डिंग, पंचिंग और कटिंग सिस्टम की विशेषता।

- अग्रणी वैश्विक ब्रांडों की नवीनतम शीट मेटल प्रसंस्करण तकनीकों जैसे लेजर, वॉटरजेट, फोल्डिंग, पंचिंग और कटिंग सिस्टम की विशेषता। नई मशीनरी का विश्व प्रीमियर , जिसमें शामिल हैं: BROTHER SPEEDIO DG-1 – एक स्वचालित डिबरिंग मशीन जो सेटअप समय को 70% से अधिक कम करती है। TAKAMATSU AT-1 – CNC लेथ का थाईलैंड में विश्व में पदार्पण। • AMADA VENTIS AJe सीरीज़ - उच्च गति और कम ऊर्जा खपत के लिए "लोकस बीम कंट्रोल" तकनीक के साथ अगली पीढ़ी का फाइबर लेजर। JSR ENTECH SuperView WT3000 – नैनोमीटर-स्तर मापने वाला उपकरण, पहली बार थाईलैंड में पेश किया गया। NACHI MZS05 – स्मार्ट सेंसर से सुसज्जित बुद्धिमान कोबोट। Dobot CR30H - हाई-स्पीड पैलेटाइजिंग रोबोट।

, जिसमें शामिल हैं: और भी कई अत्याधुनिक नवाचार जो विनिर्माण प्रदर्शन को अगले स्तर तक ले जाएंगे।

इसके अलावा, इस कार्यक्रम में 110 से अधिक सम्मेलन सत्र 169 से अधिक अंतर्राष्ट्रीय वक्ताओं के साथ आयोजित किए जा रहे हैं, जो अंतर्दृष्टि, प्रौद्योगिकी हस्तांतरण और नए अवसर प्रदान करते हैं। मुख्य आकर्षण निम्नलिखित हैं:

EV Tech फोरम 2025: स्मार्ट शहरों के लिए माइक्रो ईवी रुझानों की खोज।

स्मार्ट शहरों के लिए माइक्रो ईवी रुझानों की खोज। METALEX AI फोरम 2025: AI के माध्यम से विनिर्माण में परिवर्तन।

AI के माध्यम से विनिर्माण में परिवर्तन। 13वां धातुकर्म मंच: एल्युमीनियम उद्योग में नवीनतम रुझानों को समझना।

एल्युमीनियम उद्योग में नवीनतम रुझानों को समझना। प्रकाश पदार्थ प्रौद्योगिकी पर अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी: एल्युमीनियम नवाचार के लिए एक केंद्र बनने हेतु थाईलैंड की तत्परता की जांच, MTEC और टोयामा विश्वविद्यालय द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित, जिसमें बोइंग (यूएसए) और टोयामा विश्वविद्यालय के विशेषज्ञ शामिल होंगे।

एल्युमीनियम नवाचार के लिए एक केंद्र बनने हेतु थाईलैंड की तत्परता की जांच, MTEC और टोयामा विश्वविद्यालय द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित, जिसमें बोइंग (यूएसए) और टोयामा विश्वविद्यालय के विशेषज्ञ शामिल होंगे। TMETC15 और TCPC2025: वर्ष का सबसे व्यापक धातुकर्म सम्मेलन, उच्च शिक्षा, विज्ञान, अनुसंधान और नवाचार मंत्रालय, चूललोंगकोर्न विश्वविद्यालय और अन्य अग्रणी संस्थानों द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित किया गया।

वर्ष का सबसे व्यापक धातुकर्म सम्मेलन, उच्च शिक्षा, विज्ञान, अनुसंधान और नवाचार मंत्रालय, चूललोंगकोर्न विश्वविद्यालय और अन्य अग्रणी संस्थानों द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित किया गया। SMC स्मार्ट एवं सतत उद्योग मंच: बुद्धिमान एवं टिकाऊ विनिर्माण की ओर अग्रसर होना।

इसके अलावा, इस कार्यक्रम में METALEX मास्टर क्लास भी शामिल होगी, जिसमें ह्यूमनॉइड रोबोट, सिमुलेशन तकनीक, और चुंबकीय कण निरीक्षण के लिए NDT त्रुटिपूर्ण नमूनों हेतु तकनीक का हस्तांतरण का प्रदर्शन शामिल होगा। कार्यशालाओं में IIoT प्रोग्रामिंग और आर्म रोबोटिक्स समाधान भी शामिल होंगे, जिनके प्रतिभागियों को थाई PLC सेंटर से प्रमाण पत्र प्राप्त होंगे। इसके अलावा, AI-CIRA CoRE पर एक विशेष सत्र होगा, जिसमें थाई-विकसित कृत्रिम बुद्धिमत्ता के अनुप्रयोग को प्रदर्शित किया जाएगा।

इसके अलावा रोमांचक "Koma Taisen" हस्तनिर्मित कताई-टॉप प्रतियोगिता भी आयोजित की जाएगी, जिसमें शीर्ष मशीनिस्ट और इंजीनियर अपने कौशल का प्रदर्शन करेंगे। विजेता को जापान में आयोजित चैंपियनशिप में भाग लेने का विशेष अवसर मिलेगा।

"हमें उम्मीद है कि METALEX ASEAN की औद्योगिक प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ाने के लिए विनिर्माण प्रौद्योगिकियों में निवेश को प्रोत्साहित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा और उद्यमियों को भविष्य की सफलता के लिए मार्गदर्शन प्रदान करेगा। हमें उम्मीद है कि यह आयोजन 100,000 से अधिक आगंतुकों को आकर्षित करेगा और कम से कम 213 मिलियन अमरीकी डॉलर मूल्य के व्यावसायिक लेनदेन उत्पन्न करेगा," Mrs. Varaporn ने निष्कर्ष निकाला।

METALEX 2025 19–22 नवंबर 2025, 10:00–18:00 बजे, हॉल 98–104, BITEC, बैंकॉक में आयोजित किया जाएगा। इच्छुक आगंतुकों को 18 नवंबर 2025 तक पूर्व-पंजीकरण करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है www.metalex.co.th पर। चूंकि यह आयोजन केवल व्यापारिक है, इसलिए उपस्थित लोगों से अनुरोध है कि वे स्मार्ट कैजुअल कपड़े पहनें। बड़ी मशीनरी प्रदर्शनी और लाइव प्रदर्शनों के कारण, जिनसे चिंगारी निकल सकती है, 15 वर्ष से कम आयु के बच्चों को प्रदर्शनी में प्रवेश की सख्त मनाही है। अधिक जानकारी के लिए, कृपया [email protected] पर संपर्क करें या +66 2686 7222 पर कॉल करें।

फोटो - https://mma.prnewswire.com/media/2804586/METALAX.jpg