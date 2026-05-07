Montran ने P. Ramasubramani को भारत के लिए मुख्य वाणिज्यिक अधिकारी नियुक्त किया

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07 May, 2026, 08:30 IST
भुगतान और BFSI क्षेत्र के अनुभवी अग्रणी पूरे भारत में विकास को गति देंगे और MENA, APAC और अफ्रीका में अंतर-क्षेत्रीय विस्तार का समर्थन करेंगे
मुंबई, भारत, 6 मई, 2026 /PRNewswire/ -- 90 से अधिक देशों में परिचालन के साथ भुगतान और पूंजी बाजार इंफ्रास्ट्रक्चर समाधानों का एक वैश्विक प्रदाता, Montran ने P. Ramasubramani (Ram) को भारत के लिए मुख्य वाणिज्यिक अधिकारी (CCO) नियुक्त किया है।
Ram के पास भुगतान टेक्नोलॉजी, वित्तीय सेवाओं और व्यापक BFSI क्षेत्र में दो दशकों से अधिक का अनुभव है। उनकी नियुक्ति से विश्व के सबसे तेजी से विकसित हो रहे भुगतान बाजारों में से एक में Montran के नेतृत्व को मजबूती मिलती है।
Montran India की CEO, Julie Esca, ने कहा, "Ram की नियुक्ति इस बात का संकेत है कि हम भारत में किस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। वे इस बाजार को समझते हैं, हमारे ग्राहकों को जानते हैं, और उन्हें व्यावसायिक सूझबूझ है जिसकी हमें विकास के अगले चरण में आगे बढ़ने के लिए आवश्यकता है। वैश्विक स्तर पर भारत हमारे सबसे अधिक रणनीतिक बाजारों में से एक बना हुआ है, और Ram इस समय के लिए उपयुक्त अग्रणी हैं।"
भारत में विस्तार को बढ़ावा देने के साथ-साथ Ram क्षेत्रीय अवसरों को जोड़ते और विभिन्न क्षेत्रों में सेवाएं प्रदान करने की Montran की क्षमता को मजबूत करते हुए MENA, APAC और अफ्रीका में Montran की वैश्विक टीमों के साथ मिलकर काम करेंगे।
"भारत का भुगतान इंफ्रास्ट्रक्चर विश्व के लगभग किसी भी बाजार की तुलना में तेजी से बदला है, और यह गति तेज हो रही है - UPI के विस्तार से लेकर सीमा पार आधुनिकीकरण और CBDC विकास तक," Montran India के मुख्य वाणिज्यिक अधिकारी, P. Ramasubramani, ने कहा। "आने वाले समय में सार्थक भूमिका निभाने के लिए Montran के पास व्यापक अनुभव और वैश्विक स्तर पर स्थानीय संबंध हैं। मैं उस आधार पर आगे बढ़ने के लिए उत्सुक हूँ।"
Montran का परिचय
Montran भुगतान और पूंजी बाजार इंफ्रास्ट्रक्चर समाधानों का अग्रणी प्रदाता है, जो 90 से अधिक देशों में मिशन-क्रिटिकल संस्थापनों और संचालन के साथ विश्व के सबसे प्रमुख वित्तीय संस्थानों को सेवाएं प्रदान करता है। www.montran.com पर अधिक जानकारी प्राप्त करें।
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