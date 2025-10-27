Newmark ने भारत में विस्तार की घोषणा की; Sathish Rajendren को क्षेत्रीय संपत्ति और सुविधा प्रबंधन में विकास का नेतृत्व करने के लिए नियुक्त किया गया

Newmark Group, Inc.

27 Oct, 2025, 18:30 IST

न्यूयॉर्क और बैंगलोर, भारत, 27 अक्टूबर 2025 /PRNewswire/ -- Newmark Group, Inc. (नैस्डैक: NMRK) ("Newmark" या "कंपनी"), जो बड़े संस्थागत निवेशकों, वैश्विक निगमों और अन्य मालिकों और अधिभोगियों के लिए एक अग्रणी वाणिज्यिक अचल संपत्ति सलाहकार और सेवा प्रदाता है, ने घोषणा की है कि इसने भारत में अपने संपत्ति और सुविधा प्रबंधन व्यवसायों का विस्तार किया है, और भारत और APAC में परिचालन का नेतृत्व करने के लिए Sathish Rajendren, FRICS, SLCR, MCR को कार्यकारी प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त किया है। बेंगलुरु स्थित Rajendren, क्षेत्र के मालिकों और अधिभोगियों के लिए सुसंगत, सर्वोत्तम संपत्ति और सुविधा प्रबंधन समाधान सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदार होंगे।

छवि सौजन्य: Newmark.
मुख्य परिचालन अधिकारी Luis Alvarado ने कहा, "न्यूमार्क परिसंपत्ति जीवनचक्र के प्रत्येक क्षेत्र और चरण में ग्राहकों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए निरंतर विकसित हो रहा है।" "भारत में हमारी वृद्धि, समग्र, एंड-टू-एंड समाधानों की हमारी निरंतर डिलीवरी का उदाहरण है, जो निवेशकों और व्यवसायियों दोनों के लिए दीर्घकालिक मूल्य का सृजन करती है, साथ ही वैश्विक स्तर पर आवर्ती प्रबंधन सेवाओं और सर्विसिंग राजस्व को बढ़ाने की हमारी रणनीति को आगे बढ़ाती है।"

संपत्ति एवं सुविधा प्रबंधन के अध्यक्ष Richard Holden ने कहा, "यह Newmark के संपत्ति एवं सुविधा प्रबंधन व्यवसाय के निरंतर विस्तार में एक बहुत ही सार्थक कदम है। भारत का आकार, विकास पथ और परिष्कार इसे हमारी वैश्विक रणनीति में एक आवश्यक बाजार बनाते हैं, और हम इन बाजारों में अग्रणी बनने के लिए प्रतिबद्ध हैं। वैश्विक और एशिया-प्रशांत बाजारों में सतीश का व्यापक अनुभव और दृष्टिकोण, सर्वोत्तम प्रबंधन सेवाएं प्रदान करने के हमारे मिशन को सुदृढ़ करता है।"

22 वर्षों से अधिक अनुभव वाले एक अनुभवी नेता, Rajendren, संगठनों को बदलने और व्यवसायियों, डेवलपर्स, निवेशकों और सरकारी संस्थाओं सहित विविध क्षेत्रों में विकास को बढ़ावा देने का एक प्रभावशाली ट्रैक रिकॉर्ड लेकर आए हैं। Knight Frank में अपनी पिछली भूमिका में, जहां उन्होंने वरिष्ठ कार्यकारी निदेशक के रूप में कार्य किया, उन्होंने परिचालन को दस गुना बढ़ाने और फर्म की बाजार स्थिति को ऊंचा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, तथा पूरे भारत में 350 मिलियन वर्ग फीट से अधिक के पोर्टफोलियो की देखरेख की। अपने करियर के आरंभ में, उन्होंने Cushman & Wakefield में संपत्ति सेवाओं का नेतृत्व करते हुए अतिरिक्त 140 मिलियन वर्ग फीट का प्रबंधन किया।

इंस्टिट्यूट यूरोपियन डी एडमिनिस्ट्रेशन डेस अफेयर्स (INSEAD) और भारतीय प्रबंधन संस्थान बैंगलोर के एक प्रतिष्ठित पूर्व छात्र, Rajendren को संपत्ति और सुविधा प्रबंधन में एक विचार नेता के रूप में जाना जाता है। हाल ही में उन्हें 2025 कोरनेट ग्लोबल डिस्टिंग्विश्ड लीडर्स सर्कल में शामिल किया गया, जो एक प्रतिष्ठित सम्मान है और कैलिफोर्निया के एनाहिम में आगामी कोरनेट ग्लोबल समिट में इसका जश्न मनाया जाएगा।

Rajendren ने कहा, "भारत विश्व में सबसे तेजी से बढ़ते वाणिज्यिक अचल संपत्ति बाजारों में से एक है, जो शहरीकरण, विदेशी निवेश और बढ़ते कॉर्पोरेट अधिभोगी आधार से प्रेरित है।" "Newmark के वैश्विक संसाधन, उन्नत प्रौद्योगिकी और ग्राहक-प्रथम दृष्टिकोण हमें भारत में प्रबंधन परिदृश्य को पुनः परिभाषित करने की स्थिति में रखते हैं। हम ग्राहकों के लिए बेहतर दक्षता, स्थायित्व और मूल्य प्रदान करने के लिए जबरदस्त अवसर देखते हैं क्योंकि बाजार लगातार विकसित हो रहा है।"

सरकारी आंकड़ों और उद्योग के अनुमानों के अनुसार, 2025 के पहले नौ महीनों में कार्यालय अवशोषण 60 मिलियन वर्ग फुट तक पहुंच गया, जो प्रौद्योगिकी, वित्तीय सेवाओं और वैश्विक क्षमता केंद्रों द्वारा संचालित है1। देश में चल रहे बुनियादी ढांचे के निर्माण के साथ-साथ संस्थागत स्तर की प्रबंधन सेवाओं की बढ़ती मांग, Newmark के प्रवेश के लिए एक मजबूत आधार तैयार करती है। भारत में संपत्ति प्रबंधन केंद्र की स्थापना से एशिया-प्रशांत और वैश्विक स्तर पर सक्रिय बहुराष्ट्रीय अधिभोगियों और निवेशकों के साथ घनिष्ठ सहयोग भी संभव होगा।

Newmark ने हाल ही में अपनी संपत्ति प्रबंधन और सुविधा प्रबंधन सेवा लाइनों को एकीकृत किया है ताकि वैश्विक स्तर पर मालिकों और अधिभोगियों के लिए उन्नत एंड-टू-एंड समाधान प्रदान किए जा सकें। अपने प्रबंधन सेवा कारोबार के भाग के रूप में, संपत्ति प्रबंधन और सुविधा प्रबंधन, Newmark के वैश्विक परिचालन के अंतर्गत एक मुख्य कार्यक्षेत्र है। 2024 में इन आवर्ती व्यवसायों ने कुल राजस्व में लगभग 1.1 बिलियन अमरीकी डॉलर उत्पन्न किए, जिसमें प्रबंधन सेवाओं से 833 मिलियन अमरीकी डॉलर और सेवा शुल्क और अन्य राजस्व से 274 मिलियन अमरीकी डॉलर शामिल हैं2

Newmark के बारे में
Newmark Group, Inc. (नैस्डैक: NMRK), अपनी सहायक कंपनियों ("Newmark") के साथ मिलकर, वाणिज्यिक अचल संपत्ति में विश्व की अग्रणी कंपनी है, जो संपत्ति जीवन चक्र के प्रत्येक चरण को निर्बाध रूप से संचालित करती है। Newmark की सेवाओं और उत्पादों का व्यापक समूह प्रत्येक ग्राहक के लिए विशिष्ट रूप से तैयार किया गया है, जिसमें मालिक से लेकर अधिभोगी, निवेशक से लेकर संस्थापक और स्टार्टअप से लेकर ब्लू-चिप कंपनियां शामिल हैं। स्थापित और उभरते दोनों प्रकार के संपत्ति बाजारों में बाजार की जानकारी के साथ मंच की वैश्विक पहुंच को जोड़ते हुए, Newmark पूरे उद्योग क्षेत्र में ग्राहकों को बेहतर सेवा प्रदान करता है। 30 जून, 2025 को समाप्त बारह महीनों के लिए, Newmark ने 2.9 बिलियन डॉलर से अधिक का राजस्व अर्जित किया। 30 जून, 2025 तक, Newmark और उसके व्यापारिक साझेदार चार महाद्वीपों में 8,400 से अधिक पेशेवरों के साथ 165 कार्यालयों से काम कर रहे थे। अधिक जानने के लिए, nmrk.com पर जाएं या @newmark को फ़ॉलो करें।

Newmark के बारे में भविष्य-उन्मुखी कथनों की चर्चा
इस दस्तावेज़ में Newmark के बारे में दिए गए कथन, जो ऐतिहासिक तथ्य नहीं हैं, "भविष्य-उन्मुखी कथन" हैं, जिनमें जोखिम और अनिश्चितताएं शामिल हैं, जिनके कारण वास्तविक परिणाम भविष्य-उन्मुखी कथनों में दिए गए परिणामों से भिन्न हो सकते हैं। इनमें कंपनी के व्यवसाय, परिणाम, वित्तीय स्थिति, तरलता और दृष्टिकोण के बारे में वक्तव्य शामिल हैं, जो भविष्य-उन्मुख वक्तव्य हो सकते हैं और इस जोखिम के अधीन हैं कि वास्तविक प्रभाव वर्तमान में अपेक्षित प्रभाव से भिन्न हो सकता है, संभवतः भौतिक रूप से। कानून द्वारा अपेक्षित को छोड़कर, Newmark किसी भी भविष्य-उन्मुखी वक्तव्य को अद्यतन करने का कोई दायित्व नहीं लेता है। अतिरिक्त जोखिमों और अनिश्चितताओं की चर्चा के लिए, जो वास्तविक परिणामों को अग्रदर्शी कथनों में निहित परिणामों से भिन्न कर सकते हैं, Newmark के प्रतिभूति और विनिमय आयोग के दस्तावेजों को देखें, जिसमें इन दस्तावेजों में उल्लिखित जोखिम कारक और अग्रदर्शी सूचना पर विशेष नोट तथा फॉर्म 10-K, फॉर्म 10-Q या फॉर्म 8-K पर बाद की रिपोर्टों में निहित ऐसे जोखिम कारकों और अग्रदर्शी सूचना पर विशेष नोट के बारे में कोई भी अद्यतन शामिल है, परंतु इन्हीं तक सीमित नहीं है।

1 आवास और शहरी मामलों का मंत्रालय, भारत सरकार; आर्थिक सर्वेक्षण 2025; केंद्रीय बजट 2025-26; विश्व बैंक शहरीकरण डेटा (2024)।
2Newmark Group, Inc. 31 दिसंबर, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए फॉर्म 10-K, और दूसरी तिमाही 2025 की आय रिलीज़, यू.एस. सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन के साथ दायर (nmrk.com/investor-relations पर उपलब्ध)।

फोटो - https://mma.prnewswire.com/media/2805024/Sathish_Rajendren__Newmark_Group.jpg
लोगो - https://mma.prnewswire.com/media/1057994/Newmark_Group_Logo_v1.jpg

