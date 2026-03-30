Nexteer ने थाईलैंड में अपने मैन्यूफ़ैक्चरिंग प्लांट के भव्य उद्घाटन का समारोह मनाया और एशिया प्रशांत क्षेत्र में अपनी अनवरत वृद्धि को जारी रखा

ऑबर्न हिल्स, मिशिगन और रायॉन्ग, थाईलैंड, 30 मार्च, 2026 /PRNewswire/ -- Nexteer Automotive ने आज रायॉन्ग, थाईलैंड में अपने नए मैन्यूफ़ैक्चरिंग प्लांट के भव्य उद्घाटन का समारोह मनाया है। यह रणनीतिक विस्तार थाईलैंड में Nexteer का पहला मैन्यूफ़ैक्चरिंग प्लांट है और कंपनी की वैश्विक मैन्यूफ़ैक्चरिंग उपस्थिति को अनुकूलित करने की चल रही रणनीति में नवीनतम कदम का प्रतिनिधित्व करता है।

यह नया प्लांट दक्षिणपूर्व एशिया में उन्नत मोशन कंट्रोल टेक्नोलॉजियों की बढ़ती मांग को पूरा करने की Nexteer की क्षमता को मजबूत करने के साथ-साथ कंपनी की स्थानीय स्तर पर प्रतिक्रिया देने और OEM ग्राहकों को सपोर्ट करने की क्षमता को भी बढ़ाता है। इस क्षेत्र में तेजी से अपनी उपस्थिति का विस्तार कर रहे अग्रणी चीनी OEMs के लिए यह पसंदीदा सप्लायर के रूप में Nexteer की स्थिति को भी मजबूत करता है।

5,000 वर्ग मीटर के इस प्लांट में सफल लॉन्च चरण के बाद आधिकारिक तौर पर उत्पादन शुरू हो गया है, जो शुरू में Column-Assist Electric Power Steering (CEPS) सिस्टमों पर केंद्रित है। CEPS सिस्टम सटीक और कुशल स्टीयरिंग प्रदर्शन प्रदान करने के लिए स्टीयरिंग कॉलम के भीतर मोटर, कंट्रोलर और सेंसर को एकीकृत करते हैं।

"Nexteer अपने OEM ग्राहकों को असाधारण मूल्य और त्वरित प्रतिक्रिया प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है, और हमारा नया थाईलैंड प्लांट दक्षिणपूर्व एशिया में हमारी क्षमताओं का विस्तार करने के लिए एक रणनीतिक निवेश का प्रतिनिधित्व करता है," Nexteer के वरिष्ठ उपाध्यक्ष, मुख्य रणनीति अधिकारी और APAC प्रभाग के अध्यक्ष, Jun Li ने कहा। "इस भव्य उद्घाटन के साथ, Nexteer अब अपने ग्राहकों की बढ़ती आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए और भी बेहतर स्थिति में है। अपना उत्पादन बढ़ाने के साथ-साथ, हम अपनी क्षमताओं का विस्तार करने और APAC, विशेषत: दक्षिणपूर्व एशिया में मजबूत विकास गति का और अधिक लाभ उठाने के लिए विकास के अवसरों का मूल्यांकन करते रहेंगे।"

Nexteer का थाईलैंड स्थित प्लांट, पूरे विश्व के प्रमुख ऑटोमोटिव बाजारों में फैले कंपनी के 27 मैन्यूफ़ैक्चरिंग प्लांटों, पांच तकनीकी केंद्रों और 13 ग्राहक सेवा केंद्रों के वैश्विक नेटवर्क में शामिल हो गया है।

Nexteer Automotive के अध्यक्ष, मुख्य टेक्नोलॉजी अधिकारी, अंतरिम वैश्विक मुख्य परिचालन अधिकारी और कार्यकारी बोर्ड निदेशक, Robin Milavec, ने कहा, "थाईलैंड में Nexteer का भव्य उद्घाटन विकास, नवाचार और प्रगति के प्रति Nexteer की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। दक्षिणपूर्व एशिया में अपनी उपस्थिति का विस्तार करके, हम सुरक्षित, पर्यावरण के अनुकूल और रोमांचक गतिशीलता को बढ़ावा देने के साथ-साथ पूरे विश्व में ग्राहकों और समुदायों के लिए सार्थक मूल्य पैदा करने वाली टेक्नोलॉजियाँ प्रदान कर रहे हैं।

NEXTEER AUTOMOTIVE का परिचय

Nexteer Automotive (HK 1316) गतिशीलता को सुरक्षित, ग्रीन और रोमांचक बनाने में गति लाने वाली एक वैश्विक अग्रणी गति-नियंत्रण टेक्नोलॉजी कंपनी है। हमारा नवप्रवर्तनशील पोर्टफ़ोलियो इलेक्ट्रिक और हाइड्रोलिक पावर स्टीयरिंग सिस्टम, स्टीयर-बाय-वायर और रियर-व्हील स्टीयरिंग सिस्टम, स्टीयरिंग कॉलम और इंटरमीडिएट शाफ्ट, ड्राइवलाइन सिस्टम, सॉफ्टवेयर समाधान और ब्रेक-बाय-वायर सहित बाय-वायर चेसिस कंट्रोल को सपोर्ट करता है। 2026 में ऑटोमोटिव नवाचार के 120 वर्ष पूरे होने का जश्न मनाते हुए, Nexteer इंजीनियरिंग उत्कृष्टता की एक मजबूत विरासत को आगे बढ़ाते हुए गतिशीलता के भविष्य को आकार देना जारी रखेगा। कंपनी पूरे विश्व में BMW, Ford, GM, RNM, Stellantis, Toyota तथा VW के साथ-साथ भारत और चीन में BYD, Xiaomi, ChangAn, Li Auto, Chery, Great Wall, Geely, Xpeng इत्यादि ऑटोमेकर्स सहित वैश्विक और घरेलू OEMs के लिए विद्युतीकरण, सॉफ्टवेयर/कनैक्टिविटी, ADAS/स्वचालित ड्राइविंग और साझा गतिशीलता सहित सभी मेगाट्रेंड्स में गति कंट्रोल चुनौतियों का समाधान करती है। www.nexteer.com

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