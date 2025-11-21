NVIDIA एक्सेलेरेटेड कंप्यूटिंग पर चलने वाले AI Notebook के साथ AI नवाचार को तेजी से आगे बढ़ाने के लिए FPT डेवलपरों को सशक्त बनाती है

हनोई, वियतनाम, 21 नवंबर, 2025 /PRNewswire/ -- FPT, एक वैश्विक ICT निगम और NVIDIA Preferred Partner, ने आज AI Notebook प्रस्तुत की - दिन-प्रतिदिन के विकास में डेवलपरों और शोधकर्ताओं के लिए एक विश्वसनीय कोडिंग साथी के रूप में कार्य करने वाली एक शक्तिशाली, प्रबंधित JupyterLab सेवा।

FPT AI Factory इंफ्रास्ट्रक्चर पर निर्मित, NVIDIA त्वरित कंप्यूटिंग और Jupyter Notebook ओपन-सोर्स आर्किटेक्चर का उपयोग करते हुए AI इंजीनियरों, डेवलपरों और शोधकर्ताओं को मॉडल का प्रोटोटाइप बनाने, प्रयोग करने और उसे सुधारने की सुविधा प्रदान करने वाली AI Notebook एक उन्नत क्लाउड-आधारित कोडिंग कार्यक्षेत्र प्रदान करती है - सभी अधिक तेज़ी से, अधिक सुरक्षित रूप से और सहयोगात्मक रूप से, एंटरप्राइज़-ग्रेड विश्वसनीयता के साथ।

प्रतिष्ठानों द्वारा AI को अपनाने में तेजी लाने के साथ-साथ उनकी तेजी से प्रयोग और अधिक कुशल मॉडल विकास करने की मांग बढ़ती जा रही है। डेवलपरों को ध्यान में रखकर डिज़ाइन की गई, AI Notebook उपयोग के लिए तैयार विकास परिवेश बनाने के लिए Jupyter Notebook की परिनियोजन बाधाओं को दूर करती है और इष्टतम उच्च-प्रदर्शन GPU विकल्पों के साथ इंफ्रास्ट्रक्चर के ओवरहेड को कम-से-कम करती है। इससे AI डेवलपरों, डेटा वैज्ञानिकों और छात्रों को अनुसंधान और प्रयोग चक्रों को छोटा करने में सहायता मिलती है, जिससे अंततः तेजी से परिणाम प्राप्त होते हैं।

AI Notebook के मुख्य लाभों में निम्न शामिल हैं:

त्वरित प्रयोग और उत्पादकता: डेवलपरों को कोड लिखने और परीक्षण करने, डेटा का अन्वेषण करने, AI मॉडल पर संवादात्मक रूप से निर्माण और पुनरावृत्ति करने के लिए तेज़, सहज अनुभव प्रदान करते हुए एकीकृत, पूर्व-कॉन्फ़िगर किया गया वातावरण प्रदान करती है। इससे प्रारंभिक अनुसंधान से लेकर मॉडल प्रशिक्षण और सुधार तक की कार्य-प्रणाली सुव्यवस्थित होती है, तथा विचारों से लेकर कार्यशील मॉडलों तक की यात्रा में तेजी आती है।

डेवलपरों को कोड लिखने और परीक्षण करने, डेटा का अन्वेषण करने, AI मॉडल पर संवादात्मक रूप से निर्माण और पुनरावृत्ति करने के लिए तेज़, सहज अनुभव प्रदान करते हुए एकीकृत, पूर्व-कॉन्फ़िगर किया गया वातावरण प्रदान करती है। इससे प्रारंभिक अनुसंधान से लेकर मॉडल प्रशिक्षण और सुधार तक की कार्य-प्रणाली सुव्यवस्थित होती है, तथा विचारों से लेकर कार्यशील मॉडलों तक की यात्रा में तेजी आती है। बड़े पैमाने पर प्रदर्शन, मांग पर भुगतान: मॉडल विकास के विभिन्न चरणों से मेल खाने के लिए NVIDIA H100 और NVIDIA H200 Tensor Core GPU कॉन्फ़िग्रेशन की एक रेंज तक पहुँच प्रदान करती है, जिससे कार्यभार को निर्बाध रूप से आगे बढ़ने के लिए आवश्यक प्रदर्शन उपलब्ध होता है। बिना किसी अग्रिम लागत के एक निःशुल्क स्टार्टर सेटअप भी उपलब्ध है, जो उन्हें GPU त्वरण के लिए आगे बढ़ने से पहले बुनियादी प्रयोगों और मूल्यांकन के लिए पर्याप्त क्षमता प्रदान करता है। बिना किसी छिपे हुए शुल्क या डेटा स्थानांतरण शुल्क के साथ कार्य करने के साथ-साथ लचीली और पारदर्शी भुगतान सुविधा मूल्य निर्धारण लागत दक्षता और नवाचार की स्वतंत्रता सुनिश्चित करती है।

मॉडल विकास के विभिन्न चरणों से मेल खाने के लिए NVIDIA H100 और NVIDIA H200 Tensor Core GPU कॉन्फ़िग्रेशन की एक रेंज तक पहुँच प्रदान करती है, जिससे कार्यभार को निर्बाध रूप से आगे बढ़ने के लिए आवश्यक प्रदर्शन उपलब्ध होता है। बिना किसी अग्रिम लागत के एक निःशुल्क स्टार्टर सेटअप भी उपलब्ध है, जो उन्हें GPU त्वरण के लिए आगे बढ़ने से पहले बुनियादी प्रयोगों और मूल्यांकन के लिए पर्याप्त क्षमता प्रदान करता है। बिना किसी छिपे हुए शुल्क या डेटा स्थानांतरण शुल्क के साथ कार्य करने के साथ-साथ लचीली और पारदर्शी भुगतान सुविधा मूल्य निर्धारण लागत दक्षता और नवाचार की स्वतंत्रता सुनिश्चित करती है। उन्नत सहयोग और परियोजना मैनेजमेंट: उन्नत सुविधाओं के साथ एक सहयोगात्मक स्थल का निर्माण करती है जिससे समानांतर रूप से कई परियोजनाओं को चलाने की सुविधा प्राप्त होती है, तथा प्रत्येक कार्यस्थल एक समर्पित प्रयोगशाला के रूप में कार्य करता है। प्रयोग और प्रगति एक ही स्थान पर केन्द्रित हैं, जिससे परिणामों की तुलना करना, पूर्व कार्य का पुनः उपयोग करना तथा अनुसंधान से उत्पादन तक आसानी से आगे बढ़ना आसान हो जाता है।

उन्नत सुविधाओं के साथ एक सहयोगात्मक स्थल का निर्माण करती है जिससे समानांतर रूप से कई परियोजनाओं को चलाने की सुविधा प्राप्त होती है, तथा प्रत्येक कार्यस्थल एक समर्पित प्रयोगशाला के रूप में कार्य करता है। प्रयोग और प्रगति एक ही स्थान पर केन्द्रित हैं, जिससे परिणामों की तुलना करना, पूर्व कार्य का पुनः उपयोग करना तथा अनुसंधान से उत्पादन तक आसानी से आगे बढ़ना आसान हो जाता है। सुरक्षित नवाचार: एंटरप्राइज़-ग्रेड विश्वसनीयता के साथ NVIDIA AI इंफ्रास्ट्रक्चर पर निर्मित, यह सुरक्षित, अनुपालन योग्य और कुशल AI विकास सुनिश्चित करती है। डेटा और कार्यभार की पूरी तरह सुरक्षित होने की जानकारी से डेवलपर आत्मविश्वास के साथ नवाचार कर सकते हैं।

FPT Corporation में FPT Smart Cloud के CEO, Mr. Le Hong Viet, ने ज़ोर देकर कहा, "हमारा लक्ष्य प्रत्येक प्रतिष्ठान को अपने अद्वितीय डेटा, ज्ञान और संस्कृति के अनुरूप अपने स्वयं का AI बनाने के लिए सशक्त बनाना है। NVIDIA-त्वरित FPT AI Factory और इसके अगली पीढ़ी के GPUs के साथ, हमारे प्लेटफ़ार्म AI शोधकर्ताओं, इंजीनियरों और डेवलपरों को एंटरप्राइज़-ग्रेड प्रदर्शन के साथ मॉडल बनाने, प्रशिक्षित करने और आगे बढ़ने के लिए उपकरण प्रदान करते हैं। प्रतिष्ठानों को अधिक तेज़ी से, अधिक स्मार्ट तरीके से और अधिक स्वतंत्रता के साथ नवाचार करने में सक्षम बनाते हुए, इंफ्रास्ट्रक्चर की बाधाओं को दूर और लागतों को अनुकूलित करके, हम AI विकास को अधिक कुशल, मापनीय और व्यावहारिक बनाते हैं।"

उपलब्धता

FPT AI Factory पर अन्य NVIDIA-त्वरित सेवाओं का अन्वेषण करते हुए डेवलपर AI Notebook की जांच करने के लिए साइन-अप कर सकते हैं। अधिक जानने और आरंभ करने के लिए https://ai.fptcloud.com/ पर जाएँ।

FPT Corporation का परिचय:

FPT Corporation (FPT) एक अग्रणी वैश्विक टेक्नोलॉजी और IT सेवा प्रदाता है जिसका मुख्यालय वियतनाम में है। FPT तीन प्रमुख क्षेत्रों में कार्य करती है: टेक्नोलॉजी, दूरसंचार और शिक्षा। चूंकि AI वास्तव में एक प्रमुख फोकस है, इसलिए FPT अपने उत्पादों और समाधानों में AI को एकीकृत कर रही है ताकि नवाचार को बढ़ावा दिया जा सके और अपने Made by FPT इकोसिस्टम के भीतर उपयोगकर्ता अनुभव को बढ़ाया जा सके। FPT मानव संसाधन, R&D, और NVIDIA, Mila, AITOMATIC, और Landing AI सहित अग्रणी प्रतिष्ठानों के साथ सहयोग के माध्यम से AI में अपनी क्षमताओं का सक्रिय रूप से विस्तार कर रही है। ये प्रयास FPT के महत्वाकांक्षी लक्ष्य के अनुरूप हैं, जो विश्व की शीर्ष बिलियन-डॉलर वाली IT कम्पनियों में अपनी स्थिति को मजबूत करता है।

अधिक जानकारी के लिए कृपया https://fpt.com/en पर जाएँ।

फ़ोटो - https://mma.prnewswire.com/media/2814160/AI_Notebook_for_AI_Development.jpg