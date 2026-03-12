OMRON ने भारत में बिज़नेस के लिए 2030 तक की डेटा-आधारित रणनीति तैयार की है

मध्यम-अवधि की योजना भारत को OMRON की वैश्विक परिवर्तन रणनीति में प्रमुख क्षेत्रों में से एक के रूप में स्थापित करते हुए "विश्वसनीय विकास", "GEMBA DX" और पोर्टफोलियो पुनर्गठन पर जोर देती है।

क्योटो, जापान, 12 मार्च, 2026 /PRNewswire/ -- OMRON Corporation (TSE: 6645) ने हाल ही में अपना मध्यम-अवधि का रोडमैप, Shaping the Future 2030 (SF2030) 2nd Stage, घोषित किया है, जिसमें उपकरणों के नेतृत्व में सतत विकास की ओर लौटने और डेटा-संचालित "GEMBA DX (ऑन-साइट डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन) कंपनी" में परिवर्तित होने के लिए एक रणनीतिक मार्ग की रूपरेखा तैयार की गई है।" 2030 तक की अवधि को कवर करने वाली यह योजना, कंपनी के पोर्टफोलियो के पुनर्निर्माण और निष्पादन क्षमता को मजबूत करने के लिए 13 प्रमुख बिज़नेसों में आक्रामक निवेश को रक्षात्मक संरचनात्मक सुधारों के साथ जोड़ती है।

OMRON Solutions at its Automation Center India.

"विश्वसनीय विकास हमारे ग्राहकों के साथ विश्वास के रिश्ते को गहरा करने और स्वयं को GEMBA DX कंपनी में बदलने के लिए एक बार फिर मजबूत विकास हासिल करने की हमारी प्रबल इच्छा को दर्शाता है," Junta Tsujinaga, अध्यक्ष और CEO, OMRON Corporation ने कहा। "GEMBA DX उपकरणों से प्राप्त उच्च-गुणवत्ता वाले डेटा, जो OMRON की एक ताकत है, को क्षेत्र से प्राप्त अन्य डेटा के साथ मिलाकर और उसका गुणन करके प्राप्त किए गए डेटा को मूल्यवान वस्तु में परिवर्तित करने के लिए ज्ञान का उपयोग करता है। हमारा लक्ष्य इस डेटा का उपयोग करके ऐसी डेटा सेवाएं प्रदान करना है जो हमारे ग्राहकों की मूलभूत समस्याओं का समाधान करें।"

SF2030 के दूसरे चरण के प्रमुख रणनीतिक स्तंभ

1. बिज़नेस पोर्टफोलियो का पुनर्निर्माण: OMRON ने 13 फोकस बिज़नेसों (मुख्यत: औद्योगिक स्वचालन) को नामित किया है - जिसमें Controllers, Sensors, Blood Pressure Monitors, और Energy Storage Systems के साथ-साथ विकास के चालक के रूप में Industrial Automation Data Solution और Digital Health जैसे डेटा सेवा बिज़नेस भी शामिल हैं। 2030 तक, लगभग 70% निवेश इन्हीं क्षेत्रों की ओर निर्देशित किया जाएगा।

2. GEMBA DX कंपनी में परिवर्तन: Gemba DX कंपनी बनने के लिए, OMRON अपनी तीन मुख्य शक्तियों का लाभ उठाएगी: वैश्विक स्तर पर परिनियोजित उच्च-बाजार-हिस्सेदारी वाले उपकरणों का एक पोर्टफोलियो; ग्राहकों के साथ ऑन-साइट सहयोग से प्राप्त गहन ग्राहक जानकारियाँ तथा डेटा; और इस डेटा को कार्यवाही योग्य, मूल्य-सृजन करने वाली जानकारी में परिवर्तित करने में सक्षम स्वामित्व वाली तकनीक।

भारत एक प्रमुख विकास इंजन के रूप में

इस योजना के तहत भारत को वैश्विक बिक्री वृद्धि के एक महत्वपूर्ण चालक के रूप में पहचान प्राप्त हुई है, जिसके लिए प्रमुख बिज़नेस क्षेत्रों में अनुकूलित रणनीतियाँ तैयार की गई हैं:

औद्योगिक स्वचालन: OMRON का लक्ष्य वित्त-वर्ष 2030 तक भारत के राजस्व में +12.0% की वृद्धि दर हासिल करना है। प्रमुख पहलों में ऑटोमोटिव, इलेक्ट्रॉनिक्स, चिकित्सा इंफ्रास्ट्रक्चर और खाद्य एवं घरेलू सामान उत्पादन जैसे विस्तारशील क्षेत्रों में निवेश आकर्षित करना शामिल है।

OMRON Automation, India, के प्रबंध निदेशक, Sameer Gandhi, के अनुसार, "भारत का लक्ष्य आने वाले दशकों में GDP में मैन्यूफ़ैक्चरिंग क्षेत्र के योगदान को वर्तमान 12-15% से बढ़ाकर 23% करना है, और OMRON उन्नत स्वचालन और व्यापक DX समाधानों के माध्यम से इस राष्ट्रीय महत्वाकांक्षा को सपोर्ट करने के लिए प्रतिबद्ध है। निर्माताओं को सुरक्षित, अधिक कुशल और वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी परिचालन स्थापित करने में सक्षम बनाकर, हमारा लक्ष्य देश के औद्योगिक इकोसिस्टम को मजबूत करना है।"

स्वास्थ्य-सेवा: OMRON का लक्ष्य उद्योग के लगभग 8% की तुलना में 10% की वृद्धि का लक्ष्य रखते हुए भारतीय बाजार से बेहतर प्रदर्शन करना है। OMRON Healthcare India के प्रबंध निदेशक, Hiroshi Ogawa, ने कहा: "उच्च रक्तचाप से प्रभावित बड़ी आबादी के साथ, भारत में बाजार में गहरी पैठ बनाने की क्षमता है। एक "Made in India" मैन्यूफ़ैक्चरिंग संरचना के माध्यम से OMRON अपनी उपस्थिति को मजबूत करने के साथ-साथ अपने मजबूत ब्रांड इक्विटी, उत्पाद की सटीकता और प्रमुख राय देने वाले चिकित्सकों के समर्थन का लाभ उठाकर विश्वास को मजबूत करते हुए इसके उपयोग को बढ़ा रहा है।"

