Opus Technologies ने Milind Kukday को मुख्य इंजीनियरिंग एवं डिलीवरी अधिकारी नियुक्त किया

AI-आधारित कार्यान्वयन और प्लेटफ़ॉर्म नवाचार को गति प्रदान करने के लिए opus.AI द्वारा संचालित उन्नत इंजीनियरिंग और डिलीवरी नेतृत्व

अल्फारेटा, जॉर्जिया, 28 अप्रैल 2026 /PRNewswire/ -- बैंकिंग, भुगतान और फिनटेक के लिए अग्रणी डोमेन नेटिव इंजीनियरिंग पार्टनर, Opus Technologies ने आज Milind Kukday को मुख्य इंजीनियरिंग और डिलीवरी अधिकारी के रूप में नियुक्त करने की घोषणा की है।

यह नियुक्ति Opus Technologies के विकास में एक महत्वपूर्ण कदम है क्योंकि यह अपनी इंजीनियरिंग और वितरण क्षमताओं को मजबूत करने के साथ-साथ opus.AI के माध्यम से अपने मुख्य वितरण मॉडल में AI को एकीकृत करती है।

"Milind का नेतृत्व ऐसे निर्णायक क्षण में आया है जब हम अपनी इंजीनियरिंग और वितरण क्षमताओं का विस्तार कर रहे हैं। मुख्य रूप से हमारा ध्यान डोमेन विशेषज्ञता को अनुशासित क्रियान्वयन के साथ मिलाकर मापने योग्य परिणाम देने पर केंद्रित है। अपने निर्माण और वितरण के तरीकों में AI को शामिल करने के दौरान Milind का अनुभव विकास और ग्राहक प्रभाव के अगले चरण को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण होगा," Srini Rajamani, CEO, Opus Technologies ने कहा।

Milind Kukday के पास बैंकिंग और भुगतानों के क्षेत्र में डिलीवरी, उत्पाद और बड़े पैमाने पर परिवर्तन का व्यापक अनुभव है। हाल ही में, Veripark में मुख्य डिलीवरी और उत्पाद अधिकारी के रूप में, उन्होंने अमेरिका, यूरोप, मध्य-पूर्व और APAC में वैश्विक डिलीवरी और इंजीनियरिंग पोर्टफोलियो का नेतृत्व किया, जिससे बाजार में तेजी से उत्पाद लॉन्च करने, ग्राहकों को बेहतर मूल्य प्रदान करने और विकास को गति देने में सहायता मिली थी। इससे पहले, उन्होंने कार्ड, भुगतान और धन प्रबंधन सहित वित्तीय संस्थानों के लिए परिवर्तन कार्यक्रमों का नेतृत्व करते हुए Accenture में 17 वर्ष बिताए थे।

"Opus ने निष्पादन और परिणामों पर स्पष्ट ध्यान केंद्रित करते हुए एक डोमेन-नेटिव इंजीनियरिंग पार्टनर के रूप में एक मजबूत नींव बनाई है। opus.AI डिलीवरी के मूल में समाहित है, जो इंजीनियरिंग प्रथाओं को बढ़ाता है और मूल्य प्राप्ति में तेजी लाता है।" Opus Technologies के मुख्य इंजीनियरिंग और डिलीवरी अधिकारी, Milind Kukday", ने कहा, "मैं AI-आधारित डिलीवरी उत्कृष्टता को बढ़ाने और अपने ग्राहकों के लिए दीर्घकालिक मूल्य प्रदान करने के लिए तत्पर हूँ।

Opus Technologies में, Milind वैश्विक वितरण संचालन को मजबूत करने, AI-युक्त इंजीनियरिंग प्रथाओं को आगे बढ़ाने और विशिष्ट प्लेटफार्मों तथा बौद्धिक संपदा निर्माण को सक्षम करने पर ध्यान केंद्रित करेंगे।

हमारा परिचय

भुगतान प्रदाताओं, बैंकों और फिनटेक के लिए Opus एक विश्वसनीय इंजीनियरिंग भागीदार है जो वास्तविक समय, डिजिटल-प्रथम विश्व में बदलाव का सामना कर रहे हैं।

हमारा वादा सीधा-सादा है: व्यापार मूल्य में तेजी लाना। अहसास। अधिकतमकरण।

हम Opus के त्रिपक्षीय संयोजन के माध्यम से इस वादे को पूरा करते हैं - एक डोमेन-आधारित इंजीनियरिंग कौशल, मूल्य-सृजन की मानसिकता और AI-संवर्धित टूलसेट जो व्यावसायिक दक्षता को बढ़ावा देता है।

MVP (Minimum Viable Product) से लेकर MPT (Maximum Possible Transformation) तक, Opus इंजीनियरिंग को व्यावसायिक लाभ में बदल देता है।

अधिक जानकारी के लिए https://opustechglobal.com/ पर जाएं। LinkedIn पर Opus का अनुसरण करें।

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