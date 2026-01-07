Orbbec ने CES 2026 में NVIDIA Jetson Thor के साथ 3D Vision Synergy को आगे बढ़ाते हुए Gemini 305 और Gemini 345LG का अनावरण किया।

लास वेगास, 7 जनवरी, 2026 /PRNewswire/ -- रोबोटिक्स और AI विज़न के अग्रणी प्रदाता, Orbbec ने CES 2026 में दो अभूतपूर्व स्टीरियो 3D कैमरों का अनावरण किया है: रोबोटिक कलाई माउंटिंग के लिए Gemini 305 और कठोर एंवायरंमेंटों के लिए Gemini 345Lg। घोषणाओं में NVIDIA Jetson Thor के साथ पूरी Gemini सिरीज़ की अनुकूलता और चीन तथा वियतनाम में विस्तारित दोहरे-हब की मैन्यूफैक्चरिंग शामिल हैं।

Gemini 305: रोबोटिक परिचालन के लिए विशेष रूप से निर्मित

Gemini 305 measures 42mm × 42mm × 23mm and weighs just 65g, purpose-built for robotic wrist mounting

रोबोटिक कलाईयों और हाथों के लिए डिज़ाइन किया गया, Gemini 305 नज़दीकी परिचालन के लिए अनुकूलित एक अल्ट्रा-कॉम्पैक्ट स्टीरियो विज़न कैमरा है। 42 × 42 × 23 मिमी आकार और 65 ग्राम वजन वाला यह उपकरण 4 सेमी की न्यूनतम कार्य दूरी, 4-100 सेमी की गहराई तक और 15 सेमी पर सब-मिलीमीटर सटीकता का समर्थन करता है। रीयल-टाइम मेगापिक्सेल गहराई और कलर आउटपुट, ग्लोबल-शटर स्टीरियो डिज़ाइन और 88° × 65° के गहराई-कलर संरेखित FOV के साथ, Gemini 305 गतिशील दृश्यों में सटीक पहचान और कैप्चर करने की क्षमता को सक्षम बनाता है।

Gemini 305 की विशेषता इसकी इंडिपेंडेंट रंग और गहराई रिज़ॉल्यूशन कॉन्फ़िग्रेशन है—जो पारंपरिक ISP की सीमाओं को पार करती है। "गहराई + कलर" और "दोहरे RGB" मोडों के बीच एक क्लिक में स्विच करने से विभिन्न एल्गोरिथम कार्यभारों के लिए डेटा दक्षता को अनुकूलित किया जा सकता है।

GMSL2/FAKRA प्रकार का एक (Gemini 305g) उपकरण, रोबोटिक भुजाओं पर उच्च फ्रीक्वन्सी गति के लिए मजबूत, कम हानि वाला प्रसारण प्रदान करता है।

"कलाई पर विज़न कवरेज का प्रत्येक स्तर सीधे तौर पर रोबोट का अधिक कुशल प्रदर्शन प्रस्तुत करता है," बिक्री उपाध्यक्ष, Mike McSweeney, ने कहा। "Gemini 305 की नज़दीकी क्षमताएं और लचीले इमेजिंग मोड इसे छोटे पुर्जों की पहचान और मानवाकार रोबोटिक्स के लिए उपयुक्त बनाते हैं।"

Gemini 345Lg: औद्योगिक स्तर का बाहरी विज़न

चुनौतीपूर्ण एंवायरंमेंटों के लिए निर्मित, Gemini 345Lg में IP67 सुरक्षा, -20°C से 65°C तक संचालन, 104° × 87° तक दोहरे-मोड की गहराई वाला FOV और GMSL2 कनेक्टिविटी की सुविधा है। NVIDIA Jetson AGX Orin पर सटीक सिंक्रोनाइज़ेशन के साथ Orbbec ने आठ यूनिटों का एक साथ सफलतापूर्वक परीक्षण किया है।

प्लेटफ़ॉर्म स्तर पर, Orbbec की Gemini 330 सिरीज़ ने NVIDIA Jetson Thor SoM के साथ पूर्ण सत्यापन पूरा कर लिया है। एकीकरण की जटिलता और बाजार में आने के समय को कम करते हुए, यह एकीकरण मानवाकार रोबोटिक्स रोबोट और अगली पीढ़ी के AMRs सहित उन्नत रोबोटिक्स कार्यभारों को सपोर्ट करता है।

सप्लाई-चेन में अधिक लचीलापन प्रदान करते हुए, Orbbec ने चीन में बड़े पैमाने पर उत्पादन क्षमताओं और वियतनाम में एक नए प्लांट सहित अपने वैश्विक मैन्यूफैक्चरिंग विस्तार पर प्रकाश डाला है।

Orbbec का परिचय: 2013 में स्थापित, Orbbec लगभग 100 देशों में 3,000 से अधिक ग्राहकों को स्टीरियो विज़न, संरचित प्रकाश, ToF और LiDAR सहित पूर्ण-स्टैक 3D सेंसिंग समाधान प्रदान करता है।

फोटो - https://mma.prnewswire.com/media/2854181/Gemini_305_measures_42mm___42mm___23mm_weighs_65g.jpg