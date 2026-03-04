Osstem Implant ने कड़े 'गुणवत्ता मैनेजमेंट' के माध्यम से वैश्विक नेतृत्व को और मजबूत किया

  • कोरिया, अमेरिका, चीन और ब्राजील में वार्षिक वैश्विक उत्पादन 22 मिलियन सेटों से अधिक वाली एक वैश्विक उत्पादन बेल्ट स्थापित की गई।
  • उद्योग जगत ने अग्रणी '100PPM से कम' वाली गुणवत्ता का लक्ष्य हासिल किया।
  • 'Global Dental Total Solution Provider' के रूप में अपनी स्थिति स्थापित करते हुए कंपनी ने राजस्व का 10% से अधिक का R&D में निवेश किया।
  • कोरिया में Songdo Triple Tower के पूरा होने और अमेरिका में Pennsylvania प्लांट के विस्तार सहित R&D और उत्पादन इंफ्रास्ट्रक्चर में बड़े पैमाने पर निवेश में गति उत्पन्न की गई।

नई दिल्ली, 4 मार्च, 2026 /PRNewswire/ -- Osstem Implant, बिक्री मात्रा के अनुसार विश्व की नंबर 1 डेंटल इम्प्लांट कंपनी, अपने विस्तारित वैश्विक उत्पादन अड्डों और बेहतर गुणवत्ता मैनेजमेंट सिस्टम के आधार पर 'Global No. 1 Dental Company' बनने की दिशा में अपनी यात्रा को गति दे रही है।

Panoramic view of the Songdo Triple Tower in Korea
कोरिया, USA और चीन में वर्तमान सुविधाओं के साथ-साथ ब्राजील में अपने उत्पादन केंद्र को पूरी तरह से चालू करके, Osstem Implant ने सफलतापूर्वक अपनी 'Global 4-Region Manufacturing Belt' पूरी कर ली है। वर्तमान में, Osstem का 22 मिलियन सेटों से अधिक का वार्षिक वैश्विक उत्पादन है, जिससे कंपनी तेजी से बढ़ती वैश्विक मांग का प्रभावी ढंग से जवाब दे सकती है।

2025 में, कंपनी ने कोरिया की Songdo International City में R&D पर केंद्रित परिसर 'Triple Tower' को पूरा करके अगली पीढ़ी के तकनीकी नवाचार के लिए अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत किया है। इसके साथ-साथ, Osstem ने ब्राजील की तीसरी सबसे बड़ी इम्प्लांट कंपनी 'Implacil' के अधिग्रहण और USA में अपने पेंसिल्वेनिया प्लांट के विस्तार के माध्यम से उत्तरी और दक्षिणी अमेरिकी बाजारों के लिए अपने दूरस्थ रणनीतिक परिसरों को मजबूत किया है।

इस वैश्विक विकास को गति देने वाला मूल कारक 'Uncompromising Quality' का सिद्धांत है। Osstem आंतरिक गुणवत्ता मैनेजमेंट मानकों का पालन करता है जो अंतरराष्ट्रीय GMP प्रमाणन की तुलना में काफी सख्त हैं। वर्तमान में कंपनी का लगभग सही गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए 100PPM (पार्ट्स पर मिलियन, प्रति 10,000 इकाइयों में एक से कम दोष) का गुणवत्ता लक्ष्यहै।

गुणवत्ता स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए, Osstem स्व-निरीक्षण, मशीनिंग निरीक्षण, सतह निरीक्षण, आवक निरीक्षण और अंतिम शिपिंग निरीक्षण सहित एक '6-Major Key Process Management' सिस्टम और एक '5-Stage Precision Inspection System' संचालित करता है। यह व्यापक निरीक्षण ढांचा मूल रूप से दोषों की संभावना को रोकता है। इसके अतिरिक्त, कंपनी का स्वच्छ कक्षों और DI (डीआयनाइज्ड) जल उत्पादन सुविधाओं सहित एक इष्टतम मैन्यूफ़ैक्चरिंग वातावरण है, और यह ग्राहक प्रतिक्रिया (VOC) पर तुरंत प्रतिक्रिया देने वाले एक उन्नत गुणवत्ता मैनेजमेंट सिस्टम का संचालन करती है।

कई अंतरराष्ट्रीय गुणवत्ता प्रमाणपत्रों के माध्यम से Osstem की वैश्विक विश्वसनीयता की पुष्टि हुई है। कंपनी ने कोरिया के KGMP, US के FDA, यूरोप के MDR, जापान के QMS और चीन के CFDA सहित पूरे विश्व में प्रमुख प्राधिकरणों से कठिन प्रमाणपत्र प्राप्त किए हैं, जो इसके उत्पादों की सुरक्षा और प्रभावकारिता को प्रमाणित करते हैं।

Osstem अपनी वार्षिक आय का 10% से अधिक R&D में निवेश करके रणनीतिक रूप से अपने अनुसंधान एवं विकास क्षेत्र को बढ़ावा दे रहा है। वर्तमान में, Osstem Central Research Institute के तहत 15 विशेषीकृत संस्थानों में प्रत्यारोपण, उपकरण, सामग्री, ऑर्थोडॉन्टिक्स और डिजिटल दंत चिकित्सा जैसे क्षेत्रों को कवर करने वाले लगभग 900 शोधकर्ता कार्यरत हैं। इस निवेश के आधार पर, Osstem स्वतंत्र रूप से दंत चिकित्सा उपचार के लिए आवश्यक उत्पादों का विकास करता है, जिससे एक साधारण प्रत्यारोपण निर्माता होने के अतिरिक्त दंत उद्योग के लिए 'Total Solution Provider' के रूप में इसकी स्थिति मजबूत हुई है।

वैश्विक बाजार में यह अद्वितीय गुणवत्ता और अनुसंधान क्षमता ठोस परिणामों में बदल रही है। पिछली जनवरी में आयोजित मध्य पूर्व की सबसे बड़ी दंत प्रदर्शनी 'AEEDC Dubai 2026' में, Osstem के SOI इम्प्लांट्स और डिजिटल समाधानों को पूरे विश्व के दंत चिकित्सकों से "उपचार की अवधि को नाटकीय रूप से कम करने वाली नवप्रवर्तनशील टेक्नोलॉजियों के रूप में अत्यधिक प्रशंसा" मिली है।

Osstem Implant के एक अधिकारी ने कहा, "हमारे कड़े गुणवत्ता मैनेजमेंट मानक और अनवरत R&D निवेश हमारी क्वालिटी-फर्स्ट मैनेजमेंट का अभिन्न अंग हैं। 2028 तक 3 ट्रिलियन KRW की बिक्री का लक्ष्य हासिल करने के साथ, हम पूरे विश्व के चिकित्सकों को उच्चतम गुणवत्ता वाले उत्पाद उपलब्ध कराकर एक Global Dental Provider के रूप में अपना दायित्व पूरा करेंगे।"

