Para Light ने उद्योग-अग्रणी RDS(on) स्थिरता वाले ThermaFlat™ SiC MOSFETs के साथ थर्मल सीमाओं को तोड़ा

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Para Light Electronics Co., Ltd.

23 Mar, 2026, 09:14 IST

ताइपे, 23 मार्च, 2026 /PRNewswire/ -- पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में, आमतौर पर तापमान बढ़ने पर MOSFET ऑन-रेसिस्टेंस RDS(on) में वृद्धि होती है, जिससे अधिक गर्मी उत्पन्न , दक्षता में कमी, और थर्मल रनवे की संभावना बढ़ जाती है। ताइवान में सूचीबद्ध सेमीकंडक्टर पैकेजिंग क्षेत्र में 35 वर्षों से अधिक के अनुभव वाली अग्रणी कंपनी Para Light Electronics Co., Ltd. (6226.TW), आज एक अभूतपूर्व समाधान प्रस्तुत कर रही है: SiC MOSFETs की ThermaFlat™ सिरीज़।

थर्मल रनअवे के जोखिम को कम करना

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थर्मल इंजीनियरिंग विशेषज्ञता के दशकों का लाभ उठाते हुए, Para Light की ThermaFlat™ सिरीज़ -25°C से +125°C तक की व्यापक परिचालन तापमान सीमा में अभूतपूर्व RDS(on) स्थिरता प्रदान करती है। सबसे उल्लेखनीय बात यह है कि PC021S065ANC (650V) मॉडल इस पूरे तापमान अंतराल में लगभग स्थिर प्रतिरोध बनाए रखने के साथ-साथ स्विचिंग हानि को कम-से-कम करता है। इससे भी अधिक उल्लेखनीय उच्च-वोल्टेज प्रस्तुति PD035S120ANC (1200V) है, जो समान तापमान सीमा पर RDS(on) वृद्धि को मात्र 26% तक सीमित करता है - बेहतर सिस्टम विश्वसनीयता, विस्तारित परिचालन जीवनकाल और काफी कम थर्मल प्रबंधन लागत सुनिश्चित करने वाला एक अभूतपूर्व प्रदर्शन। SiC MOSFETs के लिए नए वैश्विक मानक को परिभाषित करती हुई ये प्रगतियां ThermaFlat™  सिरीज़ को एक गेम-चेंजर के रूप में स्थापित करती हैं।

उच्च दक्षता के लिए टेक्नोलॉजीकल प्रगतियां

थर्मल स्थिरता के अतिरिक्त, ThermaFlat™ सिरीज़ TO-247-4 पैकेज में एक केल्विन स्रोत पिन को शामिल करती है। यह डिज़ाइन विकल्प ThermaFlat™ को स्विचिंग हानियों में अधिकतम 35% की कमी हासिल करने में सक्षम बनाता है, जो उत्कृष्ट Figure of Merit (FOM) और चुनौतीपूर्ण एप्लिकेशनों के लिए समग्र सिस्टम दक्षता में एक साकार वृद्धि प्रदान करता है।

रणनीतिक एप्लिकेशन

ThermaFlat™ SiC MOSFETs को विशेष रूप से महत्वपूर्ण इंफ्रास्ट्रक्चर और औद्योगिक क्षेत्रों के लिए डिज़ाइन किया गया है, जिनमें निम्न शामिल हैं:

  • डेटा केंद्रों और दूरसंचार इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए सर्वर बिजली आपूर्तियां
  • PV इन्वर्टर और ऊर्जा स्टोरेज सिस्टम।
  • EV फास्ट चार्जिंग और ग्रिड से जुड़े सिस्टम।
  • इन्डस्ट्रियल ड्राइव जैसे कि सर्वो मोटरें, UPS सिस्टम और वेल्डिंग मशीनें।

ऊर्जा दक्षता के लिए एक नया मानक स्थापित करना

उच्च दक्षता वाले पावर सिस्टम की वैश्विक मांग में तेजी आने के साथ, Para Light का SiC MOSFETs बाजार में प्रवेश की लंबे समय से चली आ रही थर्मल चुनौतियों का एक निश्चित समाधान प्रदान करता है। उन्नत पैकेजिंग तकनीक को नवीन थर्मल डिज़ाइन के साथ मिलाकर, ThermaFlat™ सिरीज़ अगली पीढ़ी के पॉवर इलेक्ट्रॉनिक्स में विश्वसनीयता और दक्षता के लिए एक नया बेंचमार्क स्थापित करती है।

# मीडिया और बिक्री संपर्क:

फोटो - https://mma.prnewswire.com/media/2933365/image1.jpg

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