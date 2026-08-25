PEI-Genesis ने भारत की नई दिल्ली में आयोजित AEDEX में प्रदर्शनी लगाई

नई दिल्ली, अगस्त 25, 2026 /PRNewswire/ -- कस्टम-इंजीनियर्ड इंटरकनेक्ट समाधानों के डिजाइन और असेंबली में वैश्विक अग्रणी PEI-Genesis, AEDEX 2026 में Yashobhoomi, IICC में सितंबर 10 से 12, 2026, सुबह 10:00 बजे से शाम 6:00 बजे तक प्रदर्शनी लगाएगी। उपस्थित लोग हॉल 2 में बूथ B471 पर जाकर एयरोस्पेस और रक्षा एप्लीकेशनों के लिए PEI-Genesis के नवीनतम इंटरकनेक्ट नवाचारों की छान-बीन कर सकते हैं।

PEI-Genesis is exhibiting in AEDEX 2026 at Yashobhoomi, IICC in New Delhi, India.

AEDEX में, PEI-Genesis द्वारा सैन्य, एयरोस्पेस और रक्षा एप्लीकेशनों की कठिन आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए डिज़ाइन किए गए उच्च-कार्यक्षमता और मजबूत इंटरकनेक्ट समाधानों का एक व्यापक पोर्टफ़ोलियो प्रदर्शित किया जाएगा। प्रमुख सप्लाइयरों में Amphenol, ITT Cannon, Cinch Connectivity Solutions, Positronic, Eaton Souriau और अन्य शामिल हैं।

भारत के पुणे में PEI-Genesis के नवीनतम उत्पादन प्लांट का विस्तार, पूरे एशिया में कंपनी के बढ़ते मैन्यूफ़ैक्चरिंग क्षेत्र में एक और महत्वपूर्ण उपलब्धि है। यह प्लांट D38999 Series I & Series III (QPL) कनेक्टरों के लिए 48 घंटे की मूल्यवर्धित असेंबली सेवाएं प्रदान करता है, जिसमें अग्रणी वैश्विक कनेक्टर ब्रांडों से स्थानीय रूप से स्टॉक की गई इन्वेंट्री शामिल है और भारत में ग्राहकों को अधिक सहज और स्थानीयकृत खरीदारी का अनुभव के साथ-साथ भारतीय रुपये (INR) में भुगतान कर सकेगा।

इस वर्ष इंजीनियरिंग उत्कृष्टता, विश्वसनीय साझेदारी और वैश्विक विकास के आठ दशकों का समारोह मनाते हुए PEI-Genesis की 80वीं वर्षगांठ भी मनाई जा रही है। इस विरासत को आगे बढ़ाते हुए, कंपनी पूरे विश्व में अगली पीढ़ी के एयरोस्पेस, रक्षा, औद्योगिक और अन्य मिशन-महत्वपूर्ण एप्लीकेशनों को शक्ति प्रदान करने वाले उच्च-प्रदर्शन इंटरकनेक्ट और केबल असेंबली समाधान प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है।

"एयरोस्पेस और रक्षा उद्योग के लिए भारत एक महत्वपूर्ण विकास बाजार बना हुआ है," PEI-Genesis के उपाध्यक्ष और प्रबंध निदेशक, एशिया प्रशांत, Alex Tsui ने कहा। "AEDEX, OEMs, रक्षा निर्माताओं, सिस्टम इंटीग्रेटरों और डिजाइन इंजीनियरों के साथ जुड़ने का एक उत्कृष्ट अवसर प्रदान करता है ताकि हमारी इंटरकनेक्ट विशेषज्ञता और स्थानीय मैन्यूफ़ैक्चरिंग क्षमताओं द्वारा उनकी अगली पीढ़ी के कार्यक्रमों को सपोर्ट करने के तरीकों पर चर्चा की जा सके।

AEDEX 2026 में Yashobhoomi, IICC, हॉल 2, बूथ B471 पर 10 से 12 सितंबर, 2026 तक, सुबह 10:00 बजे से शाम 6:00 बजे तक, PEI-Genesis पर जाएँ।

PEI-Genesis का परिचय

1946 में स्थापित, PEI-Genesis सटीक कनेक्टर और केबल असेंबली के विश्व के सबसे तेज़ असेंबलरों में से एक है। विश्व की सबसे बड़ी कनेक्टर कम्पोनेंट की विस्तृत सूची में सम्मिलित इंजीनियर पूरे विश्व में सैन्य, औद्योगिक, चिकित्सा, एयरोस्पेस, परिवहन और ऊर्जा क्षेत्रों के समाधान विकसित करने को सपोर्ट करते हैं। फिलाडेल्फिया, PA में मुख्यालय वाली PEI-Genesis के उत्पादन प्लांट साउथ बेंड, IN; साउथेम्प्टन, UK; लौनी, चेक गणराज्य; झूहाई, चीन और पुणे, भारत में हैं, और इसके पूरे अमेरिका, यूरोप और एशिया में बिक्री कार्यालय भी हैं। अधिक जानकारी www.peigenesis.com पर देखी जा सकती है।

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