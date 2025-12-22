PM SHRI Kendriya Vidyalaya No. 1, पटियाला कैंट, ने Golden Jubilee कार्यक्रम के साथ उत्कृष्टता के 50 वर्ष पूरे होने का समारोह मनाया।

15 दिसंबर, 2025 को स्कूल परिसर में आयोजित समारोह को एक सुव्यवस्थित कार्यक्रम के दौरान छात्रों और पूर्व छात्रों के बीच आकर्षक बातचीत के साथ शुरू करने के बाद जीवंत सांस्कृतिक और औपचारिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए गए थें। कार्यक्रम की योजना Dr. Arun Kumar, प्रधानाचार्य, KV Patiala Cantt के दूरदर्शी नेतृत्व में सोच-समझकर बनाई गई थी और विस्तार पर सावधानीपूर्वक ध्यान देते हुए इसे निष्पादित किया गया था। वरिष्ठ अधिकारियों और सम्मानित अतिथियों की उपस्थिति ने पांच दशकों से अधिक समय से शिक्षा और राष्ट्र निर्माण में विद्यालय के स्थायी योगदान को उजागर किया गया था।

कार्यक्रम में मुख्य अथिति Lt. Gen. S. S. Virk, SM, GOC-in-C, HQ 10 Corps, स्कूल के एक प्रतिष्ठित पूर्व छात्र, के साथ-साथ Brig. Piyush Baberwal, VMC KV No. 1 Patiala Cantt के अध्यक्ष, और Smt. Preeti Saxena, उपायुक्त, KVS RO Chandigarh भी उपस्थित थें, जिन्होंने आधिकारिक कार्यवाही के भाग के रूप में सभा को संबोधित किया। उनकी उपस्थिति ने Kendriya Vidyalaya सिस्टम के भीतर विद्यालय की मजबूत विरासत को रेखांकित किया था।

औपचारिक समारोह का शुभारंभ दीप प्रज्ज्वलन और सरस्वती वंदना के साथ हुआ, जिसके बाद छात्रों द्वारा एक हरे रंग की स्वागत प्रस्तुति और एक स्वागत नृत्य प्रस्तुत किया गया। 1975 में विद्यालय की स्थापना के बाद से ही स्कूल की गतिविधियों के केंद्र में रहे ईमानदारी, दृढ़ता, अनुशासन और राष्ट्रीय सेवा जैसे महत्वों पर जोर देते हुए समूह गीत, नृत्य और विषयगत प्रस्तुतियों सहित सांस्कृतिक प्रदर्शनों के माध्यम से विद्यालय की 50 वर्ष की यात्रा को खूबसूरती से प्रदर्शित किया गया था।

अपने संबोधन में, Lt. Gen. Virk ने विद्यालय के शुरुआती वर्षों से लेकर एक PM SHRI - नामित संस्था के रूप में इसकी वर्तमान स्थिति तक के उल्लेखनीय विकास पर प्रकाश डाला। उन्होंने स्कूल की उत्कृष्टता की विरासत का उल्लेख किया, जिसने लगभग 40 सेना अधिकारी, 20 नागरिक अधिकारी, 40 सफल उद्यमी और विश्व स्तर पर सेवा कर रहे 20 प्रख्यात डॉक्टर तैयार किए हैं।

Smt. Preeti Saxena ने विद्यालय के अविरूद्ध शैक्षणिक प्रदर्शन और छात्रों के समग्र विकास की प्रशंसा की। उन्होंने शैक्षणिक, सह-पाठ्यक्रम गतिविधियों और मूल्य-आधारित शिक्षा में उच्च मानकों को बनाए रखने में शिक्षकों, नेतृत्व और संस्थागत अनुशासन की महत्वपूर्ण भूमिका को स्वीकार किया।

कार्यक्रम का एक विशेष आकर्षण स्कूल से 1991 में पास आउट प्रतिष्ठित पूर्व छात्र Mr. Ashoo Tuli की भागीदारी थी, जो MSITEK के संस्थापक और CEO हैं। अपने छात्र जीवन को याद करते हुए, Mr. Tuli ने बताया कि KV No. 1 Patiala में मिली बुनियाद, अनुशासन और मूल्यों ने उनकी पेशेवर यात्रा को किस प्रकार से आकार दिया है। अमेरिका, कनाडा, यूरोप और भारत में परिचालन करने वाली वैश्विक टेक्नोलॉजी सेवा कंपनी MSITEK में उनका नेतृत्व भविष्य के अग्रणियों के पोषण पर स्कूल के प्रभाव को रेखांकित करता है।

समाज के प्रति आभार प्रदर्शन के एक संकेत के रूप में, Mr. Tuli ने पात्रता और योग्यता को परिभाषित करते हुए Dr. Arun Kumar के समन्वय से मेधावी छात्रों के लिए लागू की गई एक शैक्षिक सहायता पहल की घोषणा की है।

इस समारोह में वर्तमान छात्रों और शिक्षकों की उपलब्धियों को भी उजागर किया गया था। सर्वांगीण विकास पर विद्यालय के महत्व को दर्शाते हुए शैक्षणिक परिणामों, बोर्ड प्रदर्शन और खेल एवं सांस्कृतिक गतिविधियों में उत्कृष्टता को मान्यता दी गई थी। राष्ट्र-निर्माण पर Vidyalaya के स्थायी प्रभाव को उजागर करते हुए रक्षा, सिविल सेवाओं और पेशेवर क्षेत्रों में कार्यरत पूर्व छात्रों के योगदान को सराहा गया था।

सेवानिवृत्त शिक्षकों और प्रधानाचार्यों की उपस्थिति ने एक तरह की पुरानी यादों को ताजा करते हुए उत्कृष्टता की नींव रखने में उनकी भूमिका का सम्मान किया गया था। पूर्व छात्रों के आपसी मेलजोल ने अतीत और वर्तमान पीढ़ियों के बीच संबंधों को मजबूत किया है।

Golden Jubilee के उपलक्ष्य में, स्कूल ने अपने भविष्य के रोडमैप पर विचार किया, जिसमें उन्नत प्रयोगशालाओं, स्मार्ट कक्षाओं, व्यावसायिक शिक्षण स्थानों और कौशल-आधारित और अनुभवात्मक शिक्षा पर नए सिरे से ध्यान केंद्रित करने का प्रदर्शन किया गया था। इन पहलों का उद्देश्य छात्रों को बदलते शैक्षणिक और व्यावसायिक परिदृश्य के लिए तैयार करना है।

कार्यक्रम का समापन एक धन्यवाद प्रस्ताव और राष्ट्रगान के साथ हुआ, जो Golden Jubilee को अतीत के उत्सव और विद्यालय की जिम्मेदार, सक्षम और भविष्य के लिए तैयार नागरिकों को आकार देने की प्रतिबद्धता की पुष्टि के रूप में चिह्नित करता है।

PM SHRI Kendriya Vidyalaya का परिचय

1975 में स्थापित, PM SHRI Kendriya Vidyalaya No. 1, पटियाला कैंट, शैक्षणिक उत्कृष्टता, अनुशासन और समग्र शिक्षा की अपनी परंपरा के लिए प्रसिद्ध Kendriya Vidyalaya Sangathan के अंतर्गत एक प्रमुख संस्थान है। पटियाला छावनी के शांत वातावरण में स्थित, इस विद्यालय ने गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, मजबूत महत्वों, सह-पाठ्यक्रम संवर्धन और राष्ट्रीय एकता के माध्यम से छात्रों की कई पीढ़ियों का पोषण किया है। इसे क्षेत्र के अग्रणी केंद्रीय विद्यालयों में से एक का निर्माण करते हुए, यह विद्यालय छात्रों को शैक्षणिक, सामाजिक और नैतिक रूप से उत्कृष्टता प्राप्त करने के लिए प्रेरित करता रहता है।

MSITEK का परिचय

पूरे विश्व के व्यवसायों को सशक्त बनाने के लिए AI-संचालित SAP समाधान प्रदान करने तथा न्यू जर्सी के प्रिंसटन में मुख्यालय वाली MSITEK एक विश्वसनीय SAP Global Solutions Partner है। अमेरिका, कनाडा, यूरोप और भारत में कार्यरत MSITEK की SAP क्लाउड नवाचारों की विशेषज्ञता ग्राहकों के लिए परिवर्तनकारी परिणाम प्रदान करती है। टेक्नोलॉजी के अतिरिक्त, MSITEK गर्व से एक Global SAP Training Partner के रूप में कार्य करता है और उद्योग-प्रासंगिक प्रशिक्षण को सक्षम बनाकर और शिक्षा जगत तथा उद्योग के बीच कौशल में अंतर को दूर करते हुए शिक्षा को मजबूत करने के लिए प्रतिबद्ध है।

प्रतीक चिन्ह - https://mma.prnewswire.com/media/2849990/KV_No_1_Patiala.jpg

फ़ोटो - https://mma.prnewswire.com/media/2849991/Principal_giving_award_to_Lt_Gen_Virk.jpg

फ़ोटो - https://mma.prnewswire.com/media/2849992/MSITEK_event.jpg

फ़ोटो - https://mma.prnewswire.com/media/2850050/PM_SHRI.jpg