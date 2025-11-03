Prologis रिपोर्ट: भारत के सप्लाई चेन अग्रणीयों ने AI, ऊर्जा आत्मनिर्भरता और क्षेत्रीय विकास पर बड़ा दांव लगाया

मुंबई, 3 नवंबर, 2025 /PRNewswire/ -- Prologis के नए निष्कर्षों के अनुसार, भारत के सप्लाई चेन अधिकारी AI अपनाने, ऊर्जा आत्मनिर्भरता और क्षेत्रीय ताकत द्वारा परिभाषित भविष्य की रूपरेखा तैयार कर रहे हैं। ये जानकारियां कंपनी की 2026 Supply Chain Outlook रिपोर्ट से ली गई हैं, जो The Harris Poll के साथ मिलकर तैयार की गई थी, तथा जिसमें अमेरिका, यूरोप, एशिया और मैक्सिको के 1,800 से अधिक वरिष्ठ अधिकारियों का सर्वेक्षण किया गया था।

Prologis में भारत के प्रमुख, Vineet Sekhsaria, ने कहा, "भारतीय ग्राहकों से जो हम सुन रहे हैं, वह स्पष्ट है। वे बदलाव होने की प्रतीक्षा नहीं कर रहे हैं - वे टिकाऊ सप्लाई चेन बनाने के लिए AI, स्वचालन और ऊर्जा तथा क्षेत्रीय आत्मनिर्भरता में पूंजी लगा रहे हैं।"

भारत से प्राप्त प्रमुख निष्कर्षों में निम्न शामिल हैं:

भारत में 10 में से नौ अधिकारी AI को अपनी शीर्ष पूंजी निवेश प्राथमिकता बताते हैं, जो 75% वैश्विक औसत से अधिक है। पहले से ही, पूरे विश्व में 70% की तुलना में 59% लोग उन्नत या परिवर्तनकारी AI का उपयोग कर रहे हैं।

भारत में छियासी प्रतिशत कंपनियां आत्मनिर्भर क्षेत्रीय सप्लाई चेनें तैयार कर रही हैं, जो वैश्विक स्तर पर सबसे अधिक दर है।

लगभग सभी अधिकारी (94%) उन्नत ऊर्जा टेक्नोलॉजियों की खोज कर रहे हैं, जबकि वैश्विक स्तर पर 89% की तुलना में 93% का कहना है कि ऊर्जा आत्मनिर्भरता अब बोर्ड स्तर की प्राथमिकता है।

पूरी रिपोर्ट, 2026 Supply Chain Outlook, यहाँ उपलब्ध है।

