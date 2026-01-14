Robotics स्टार्टअप Botsync ने SGInnovate से अतिरिक्त सिरीज़ A फंडिंग हासिल की

यह निवेश Botsync के US और ऑस्ट्रेलिया में विस्तार, ग्राहक परिनियोजनों के विस्तार और इसके AMR तथा SyncOS™ उत्पादों के निरंतर विकास में सहायता करेगा।

सिंगापुर, 14 जनवरी, 2026 /PRNewswire/ -- Autonomous Mobile Robots (AMR) और विक्रेता-अज्ञेय स्वचालन ऑर्केस्ट्रेशन में विशेषज्ञता वाली एक सिंगापुर-स्थित Robotics स्वचालन कंपनी, Botsync, ने अपने विस्तारित सिरीज़ A दौर के भाग के रूप में SGInnovate से अतिरिक्त धन प्राप्त किया है।

यह नया निवेश एशिया में सबसे तेजी से बढ़ते रोबोटिक्स क्षेत्र के सहभागियों में से एक के रूप में Botsync की स्थिति को और मजबूत करता है, जिससे कंपनी को उत्पाद R&D को बढ़ाने और मौजूदा ग्राहकों के लिए परिनियोजनों को तेज करने में सहायता मिलेगी।

Robotics startup Botsync secures additional Series A funding from SGInnovate

Botsync ने FMCG, F&B, और ऑटोमोटिव उद्योगों में ग्राहकों से मजबूत मांग देखी है, जो इस क्षेत्र में स्केलेबल स्वचालन समाधानों की बढ़ती आवश्यकता से प्रेरित है। पिछले एक वर्ष में, कंपनी ने मौजूदा ग्राहकों को उनके स्वचालन परिनियोजन में सहायता प्रदान करने के लिए रणनीतिक साझेदारी के माध्यम से ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण अफ्रीका में विस्तार किया है। संयुक्त राज्य अमेरिका में अपने विस्तार के तहत Botsync ने SK International के साथ भी साझेदारी की है।

इसके अतिरिक्त, कंपनी ने निम्न बातें भी देखी हैं:

2025 में एक मिलियन लाइव उत्पादन कार्यों का आंकड़ा पार करते हुए उत्पादन कार्यों में 240% की वृद्धि

मौजूदा ग्राहकों के मजबूत विस्तार के कारण राजस्व में 230% की वृद्धि

Ford, Caterpillar, Kimberly Clark, Coca Cola, Aquaporin, Nestle और अन्य वैश्विक निगमों के साथ सफल परिनियोजन

अतिरिक्त धनराशि से, Botsync अपने उत्पाद और टेक्नोलॉजी विकास में तेजी लाएगा, अपने SyncOS™ प्लेटफ़ार्म को रोबोटिक और सॉफ्टवेयर उत्पादों के एक बड़े नेटवर्क के साथ एकीकृत करने पर ध्यान केंद्रित करेगा, और प्लेटफ़ार्म की AI विश्लेषणों और इष्टमीकरण क्षमताओं में अधिक निवेश करेगा। कंपनी का लक्ष्य MAG AMR की थ्रूपुट क्षमता और अधिक गतिशील वास्तविक दुनिया के परिदृश्यों को संभालने की क्षमता को और अधिक अनुकूलित करना भी होगा। ANZ और US मार्केटों में अपने समाधान को लॉन्च करने के लिए रणनीतिक साझेदारियां भी विकसित करते हुए, Botsync दक्षिणपूर्व एशिया और भारत में अपनी उपस्थिति को और मजबूत करने की तैयारी कर रहा है। मार्केट के अतिरिक्त विकास कार्य पहले से ही चल रहे हैं।

"सिंगापुर के इकोसिस्टम से मिला समर्थन अब तक हमारी वृद्धि में एक मजबूत कारक रहा है, और हम अपनी यात्रा के इस अगले चरण में SGInnovate को अपने साथ पाकर बहुत उत्साहित और आभारी हैं। पिछले एक वर्ष में, हमने Robotics के लिए मार्केट की मांग में तीव्र वृद्धि और हमारे मौजूदा ग्राहकों के बीच प्रारंभिक परिनियोजन से लेकर बड़े पैमाने पर रोलआउट तक बहुत सक्रिय विस्तार देखा है। Robotics के बढ़ते उपयोग के साथ, विभिन्न विक्रेताओं के रोबोटों के फ्लीट को एकीकृत और व्यवस्थित करने की हमारी क्षमता एक गेम चेंजर साबित हुई है। हमारा दृढ़ विश्वास है कि Robotics का अगला पड़ाव केवल अधिक स्मार्ट रोबोट बनाने में नहीं, बल्कि विभिन्न रोबोटों को एक साथ अधिक प्रभावी ढंग से समन्वित कर सकने वाले इंटेलिजेंट सिस्टम बनाने में होगा।" Botsync के CEO और सह-संस्थापक, Rahul Nambiar, ने कहा।

"Botsync के विकास के इस अगले चरण में SGInnovate उसका समर्थन करने के लिए उत्साहित है। Robotics स्वचालन के प्रति उनका दृष्टिकोण उद्योग की वास्तविक और तत्काल आवश्यकताओं को पूरा करता है, और Botsync इस बात का उदाहरण है कि स्वदेशी डीप टेक कंपनियां किस प्रकार से क्षेत्रीय स्तर पर विस्तार करते हुए सार्थक प्रभाव डाल सकती हैं। हम एशिया प्रशांत क्षेत्र और उससे आगे उनके निरंतर विस्तार का समर्थन करने के लिए तत्पर हैं।" SGInnovate के कार्यकारी निदेशक - निवेश, Hsien-Hui Tong ने कहा।

Botsync की दीर्घकालिक महत्वाकांक्षा SyncOS™ को बड़े पैमाने पर औद्योगिक संचालन को स्वचालित करने के इच्छुक उद्यम के लिए आवश्यक एक ऑर्केस्ट्रेशन परत के रूप में स्थापित करना है। इस लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में काम करते हुए, कंपनी मैन्यूफैक्चरिंग और लॉजिस्टिक्स उद्योग के भीतर तकनीकी समाधान प्रदाताओं और सिस्टम इंटीग्रेटरों के साथ अधिक साझेदारी बनाने में प्रयासरत है।

Botsync का परिचय

Botsync एक औद्योगिक स्वचालन कंपनी है जिसका मुख्यालय सिंगापुर में, और कार्यालय भारत, इंडोनेशिया, थाईलैंड, हांगकांग SAR और ऑस्ट्रेलिया में हैं। यह कंपनी अपने उद्योग-प्रथम नो-कोड स्वचालन प्लेटफ़ार्म और स्वायत्त मोबाइल रोबोटों के फ्लीट के माध्यम से उद्यमों को उनकी फैक्ट्री और गोदाम प्रोसेसों को स्वचालित करने में सहायता करती है।

6 देशों और क्षेत्रों में 200 से अधिक सिस्टमों के परिनियोजन और 30 एंटरप्राइज ग्राहकों के साथ, Botsync ऐसे स्वचालन सिस्टम बनाने का प्रयास करता है जो न केवल स्वयं चलते हैं, बल्कि अधिक उत्पादक, कुशल और वर्तमान मांगों के अनुकूल होने के लिए लगातार स्वयं को अपडेट भी करते रहते हैं।

botsync.co पर हमसे जुड़ें

SGInnovate का परिचय

SGInnovate, सिंगापुर सरकार द्वारा समर्थित एक Deep Tech इकोसिस्टम बिल्डर और निवेशक है। हमारी विशेषज्ञता और दृष्टिकोण में निवेश, प्रतिभा विकास और समुदाय निर्माण का संयोजन शामिल है, जो उभरती टेक्नोलॉजियों को भविष्य के अवसरों में परिवर्तित करने में उत्प्रेरक का काम करता है।

हमारे प्रमुख Deep Tech Central प्लेटफ़ार्म के माध्यम से, हम व्यक्तियों, संस्थापकों और कंपनियों को सभी तकनीकी क्षेत्रों और विकास के चरणों में विशिष्ट संसाधनों और अवसरों से जोड़ते हैं। उभरते तकनीकी स्टार्टअप्स के हमारे पोर्टफ़ोलियो में सिंगापुर के RIE इकोसिस्टम से विकसित अनुसंधान के व्यावसायीकरण में कुछ सबसे होनहार अग्रणी कंपनियां शामिल हैं।

SGInnovate.com पर हमसे जुड़ें।

