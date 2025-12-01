Rockwell Automation ने औद्योगिक साइबर सुरक्षा आत्मनिर्भरता को मजबूत करने के लिए SecureOT Solution Suite प्रस्तुत किया

OT-डिज़ाइन किए गए प्लेटफ़ॉर्म और सुरक्षा सेवाएँ औद्योगिक संगठनों को जोखिम कम करने, अपटाइम को अधिकतम करने और संपूर्ण साइबर सुरक्षा जीवनचक्र में अनुपालन को सरल बनाने में सक्षम बनाती हैं

नई दिल्ली, 1 दिसंबर, 2025 /PRNewswire/ -- Rockwell Automation, Inc. (NYSE: ROK) औद्योगिक स्वचालन और डिजिटल परिवर्तन के लिए समर्पित विश्व की सबसे बड़ी कंपनी, ने आज निर्माताओं और महत्वपूर्ण इंफ्रास्ट्रक्चर के महत्वपूर्ण संचालन की सुरक्षा करने और सुरक्षित वातावरण बनाने में सहायता करने के लिए डिज़ाइन किए गए एक सर्वसमावेशी औद्योगिक साइबर सुरक्षा समाधान सुइट् SecureOT™ के शुभारंभ की घोषणा की है।

जैसे-जैसे औद्योगिक परिचालन तेजी से जुड़ते जा रहे हैं, संगठनों को परिचालन टेक्नोलॉजी (OT) सिस्टमों को लक्षित करने वाले साइबर खतरों में तेजी से सामना करना पड़ रहा है। कई विरासत सिस्टमों को कभी भी साइबर सुरक्षा को ध्यान में रखकर डिज़ाइन नहीं किया गया था, और पारंपरिक IT टूल्स अक्सर जटिल, पुराने औद्योगिक वातावरण की रक्षा करने में विफल रहते हैं। SecureOT को इस अंतर को दूर करने के लिए विकसित किया गया था, जिससे संगठनों को आधुनिक औद्योगिक परिचालनों की वास्तविकताओं के लिए निर्मित टेक्नोलॉजी और विशेषज्ञता के साथ अपने OT इंफ्रास्ट्रक्चर को सुरक्षित करने में सहायता मिली है।

SecureOT, Rockwell Automation के उद्देश्य-निर्मित SecureOT प्लेटफॉर्म, व्यावसायिक सेवाओं और प्रबंधित सुरक्षा सेवाओं को एक एकीकृत समाधान में एकीकृत करता है, जो जटिल, पुरानी और अत्यधिक विनियमित औद्योगिक सिस्टमों के लिए शुरू-से-अंत-तक सुरक्षा प्रदान करता है।

Matthew Fordenwalt, वरिष्ठ उपाध्यक्ष, Lifecycle Services, Rockwell Automation ने कहा, "औद्योगिक परिचालनों के लिए पहले से कहीं अधिक तेजी से साइबर खतरे विकसित हो रहे हैं, और पारंपरिक सुरक्षा उपाय इनका सामना नहीं कर पा रहे हैं। SecureOT एक ब्रांड से कहीं अधिक है - यह औद्योगिक संगठनों द्वारा साइबर सुरक्षा के प्रति अपनाए जाने वाले दृष्टिकोण में एक कार्यनीतिक बदलाव है। हम गहन औद्योगिक विशेषज्ञता को OT-विशिष्ट टेक्नोलॉजी और सेवाओं के साथ जोड़ रहे हैं, जिससे ग्राहकों को खतरों से आगे रहने और परिचालन को सुरक्षित रूप से जारी रखने में सहायता मिलेगी।"

इस अवसर पर बोलते हुए, Rockwell Automation India के प्रबंध निदेशक, Dilip Sawhney ने कहा: "OT सुरक्षा भारत के मैन्यूफैक्चरिंग क्षेत्र में तेजी से एक कार्यनीतिक प्राथमिकता बनती जा रही है। जैसे-जैसे उद्योग AI और कनेक्टेड सिस्टम को अपना रहे हैं, IT और OT के संमिलन के लिए साइबर सुरक्षा-प्रथम मानसिकता की मांग बन रही है। OT सुरक्षा को मजबूत करना न केवल महत्वपूर्ण इंफ्रास्ट्रक्चर की सुरक्षा और अपटाइम सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक है, बल्कि मापनीय, विश्वसनीय नवाचार को सक्षम करने के लिए भी आवश्यक है जो वैश्विक रूप से प्रतिस्पर्धी, भविष्य के लिए तैयार मैन्यूफैक्चरिंग के लिए Make in India परिकल्पना का समर्थन करता है।"

औद्योगिक जटिलता के लिए निर्मित

SecureOT को OT वातावरण की विशिष्ट चुनौतियों के लिए डिज़ाइन किया गया है, जो साइबर सुरक्षा परिपक्वता के सभी स्तरों पर व्यापक सुरक्षा प्रदान करता है। SecureOT प्लेटफॉर्म विविध विक्रेता इकोसिस्टमों में वास्तविक समय पर परिसंपत्ति दृश्यता, जोखिम प्राथमिकता और अतिसंवेदनशीलता मैनेजमेंट प्रदान करता है।

अपनी व्यावसायिक सेवाओं के माध्यम से, SecureOT संगठनों को उनकी सुरक्षा स्थिति को मजबूत करने में सहायता करने के लिए यह कार्यनीतिक परामर्श , मूल्यांकन और कार्यान्वयन सहायता प्रदान करता है। इसकी प्रबंधित सुरक्षा सेवाएं Rockwell के समर्पित OT सुरक्षा परिचालन केंद्र (SOC) और नेटवर्क परिचालन केंद्र (NOC) से निरंतर 24/7 निगरानी और घटना प्रतिक्रिया प्रदान करती हैं।

NIST CSF, NIS2 और IEC 62443 सहित SecureOT विश्व स्तर पर मान्यता प्राप्त फ्रेमवर्क के साथ संरेखित है, और औद्योगिक नियंत्रण सिस्टमों और टेक्नोलॉजी स्टैक को सुरक्षित करने के लिए विक्रेता-तटस्थ दृष्टिकोण अपनाता है।

"औद्योगिक संगठनों को OT की वास्तविकताओं के लिए निर्मित साइबर सुरक्षा कार्यनीतियों की आवश्यकता है," Omdia में OT/IoT साइबर सुरक्षा प्रमुख विश्लेषक, Hollie Hennessy ने कहा। "Rockwell Automation का SecureOT एक स्तरित दृष्टिकोण के साथ परिसंपत्ति विज़िबिलिटी, अतिसंवेदनशीलता प्रबंधन और प्रबंधित पहचान सेवाओं को एक ढांचे में एकीकृत करने की आवश्यकता को पूरा करता है। यह औद्योगिक साइबर सुरक्षा परिपक्वता की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।"

वास्तविक परिणाम

SecureOT औद्योगिक अग्रणीयों को उनकी साइबर सुरक्षा स्थिति में परिवर्तन करने में सहायता कर रहा है:

एक अग्रणी तेल एवं गैस उत्पादक कंपनी ने मात्र छह महीनों में पूर्ण OT परिसंपत्ति विज़िबिलिटी प्राप्त तथा दूरस्थ परिचालनों में महत्वपूर्ण जोखिमों का निवारण कर लिया था।

एक बड़े पेय पदार्थ निर्माता ने अपने पुराने औद्योगिक नेटवर्क और कंप्यूटर स्थापित आधार को पूरे विश्व में 150 से अधिक साइटों पर पूर्णतः प्रबंधित और समर्थित इंफ्रास्ट्रक्चर में स्थानांतरित कर दिया था।

एक ऊर्जा कंपनी ने कार्यकारी नेतृत्व को मापनीय ROI प्रदान करते हुए अपने NIST CSF परिपक्वता स्कोर को दोगुना कर दिया था।

एक विद्युत उपयोगिता ने NERC CIP अनुपालन प्राप्त और एजेंट रहित निगरानी के माध्यम से लागत कम करते हुए, दूरस्थ सबस्टेशनों में सुरक्षित, वास्तविक-समय में विज़िबिलिटी प्राप्त की थी।

SecureOT के साथ, औद्योगिक संगठन आत्मविश्वास के साथ जोखिम को कम, अपटाइम बनाए रखने में सहायता और सुरक्षित संचालन कर सकते हैं, चाहे वे अपनी साइबर सुरक्षा यात्रा में कहीं भी हों। SecureOT के बारे में अधिक जानकारी के लिए, https://www.rockwellautomation.com/en-us/capabilities/industrial-cybersecurity.html पर जाएँ।

Rockwell Automation का परिचय

Rockwell Automation, Inc. (NYSE: ROK), औद्योगिक स्वचालन और डिजिटल परिवर्तन में एक वैश्विक अग्रणी है। मानवीय संभावनाओं का विस्तार करने, और विश्व को अधिक उत्पादक तथा अधिक टिकाऊ बनाने के लिए हम लोगों की कल्पनाओं को टेक्नोलॉजी की क्षमता से जोड़ते हैं। मिल्वौकी, विस्कॉन्सिन, में मुख्यालय वाली Rockwell Automation में, वित्तीय वर्ष 2024 के अंत तक 100 से अधिक देशों में हमारे ग्राहकों के लिए समर्पित लगभग 27,000 समस्या समाधानकर्ता कार्यरत थे। हम औद्योगिक उद्यमों में Connected Enterprise® को हमारे जीवंत बनाने के तरीकों के बारे में अधिक जानकारी के लिए, www.rockwellautomation.com पर जाएँ।

