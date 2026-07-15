SCANOLOGY ने India Partner Summit 2026 की मेजबानी की और India Calibration Center खोला

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SCANOLOGY

15 Jul, 2026, 18:35 IST

नोएडा, भारत, 15 जुलाई, 2026 /PRNewswire/ -- SCANOLOGY, औद्योगिक-ग्रेड 3D माप और डिजिटल निरीक्षण समाधानों का एक वैश्विक प्रदाता, ने नोएडा में अपने नव स्थापित कार्यालय और कैलिब्रेशन केंद्र में SCANOLOGY India Partner Summit 2026–India Calibration Center Opening Ceremony & Partner Appreciation Event की सफलतापूर्वक मेजबानी की है।

इस इवेंट में भारत में SCANOLOGY के विकास में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि का समारोह मनाने के लिए चुनिंदा रणनीतिक भागीदार, ग्राहक और उद्योग प्रतिनिधि एक साथ आए थे। "Stronger Partnership। Shared Growth। Greater Impact" विषय पर आयोजित इस सम्मेलन में एक उद्घाटन समारोह, भागीदारों के प्रति आभार व्यक्त करने वाली गतिविधियाँ, तकनीकी आदान-प्रदान और नए केंद्र का दौरा शामिल था।

India Calibration Center का उद्घाटन, स्थानीय स्तर पर परिचालन और सेवा क्षमताओं को मजबूत करने के लिए SCANOLOGY की दीर्घकालिक प्रतिबद्धता को दर्शाता है। यह केंद्र व्यावसायिक कैलिब्रेशन सेवाओं, तकनीकी परामर्श, एप्लीकेशन सहायता, उत्पाद प्रदर्शनों और प्रशिक्षण संसाधनों के माध्यम से ग्राहकों और भागीदारों को सहायता प्रदान करेगा।

स्थानीय स्तर पर इन क्षमताओं को स्थापित करके, SCANOLOGY का लक्ष्य पूरे भारत में निर्माताओं के लिए त्वरित प्रतिक्रिया समय, घनिष्ठ तकनीकी सहयोग और अधिक कुशल सहायता प्रदान करना है।

"आज नए केंद्र के उद्घाटन के साथ-साथ भारत में SCANOLOGY के लिए एक नए अध्याय की शुरुआत भी की जा रही है," SCANOLOGY India के कंट्री मैनेजर, Arshad Jamal, ने कहा।

भारत विश्व के सबसे अधिक गतिशील मैन्यूफ़ैक्चरिंग बाजारों में से एक है। इस केंद्र के माध्यम से, हम अपने भागीदारों और ग्राहकों के लिए विश्वसनीय सटीकता और उन्हें करीब लाने के साथ-साथ स्थानीय स्तर पर सहायता और सेवाएं प्रदान करने की अपनी क्षमता को मजबूत कर रहे हैं। यह निवेश भारत के मैन्यूफ़ैक्चरिंग क्षेत्र के भविष्य में हमारे विश्वास और भागीदारों के साथ मिलकर विकास करने की हमारी प्रतिबद्धता को दर्शाता है।"

इस कार्यक्रम के दौरान, अतिथियों ने आधिकारिक उद्घाटन समारोह, केंद्र भ्रमण, टेक्नोलॉजी प्रस्तुतियों और इंटेलिजेंट मैन्यूफ़ैक्चरिंग, डिजिटल गुणवत्ता नियंत्रण और औद्योगिक माप विज्ञान के भविष्य पर चर्चा में भाग लिया था।

India Calibration Center की स्थापना, SCANOLOGY की वैश्विक स्थानीयकरण रणनीति में एक और कदम है। यह ऑटोमोटिव, एयरोस्पेस, ऊर्जा, रेल परिवहन, भारी उपकरण और उन्नत मैन्यूफ़ैक्चरिंग सहित विभिन्न उद्योगों में उन्नत 3D माप, इंटेलिजेंट निरीक्षण और डिजिटल मैन्यूफ़ैक्चरिंग टेक्नोलॉजियों की बढ़ती मांग को भी पूरा करता है।

70 से अधिक देशों में 10,000 से अधिक उद्यमों को सेवा प्रदान करते हुए, SCANOLOGY मेट्रोलॉजी-ग्रेड 3D स्कैनर, ऑप्टिकल ट्रैकिंग सिस्टम, पोर्टेबल कोऑर्डिनेट माप समाधान, स्वचालित निरीक्षण सिस्टम और इंटेलिजेंट सॉफ्टवेयर प्लेटफॉर्म प्रदान करती है।

अपनी विस्तारित स्थानीय उपस्थिति के साथ, SCANOLOGY विश्वसनीय 3D मेट्रोलॉजी टेक्नोलॉजियों और उत्तरदायी स्थानीय सपोर्ट के माध्यम से गुणवत्ता में सुधार, उत्पादकता में वृद्धि और डिजिटल परिवर्तन को गति देने के लिए भारतीय भागीदारों और निर्माताओं के साथ मिलकर काम करना जारी रखेगी।

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