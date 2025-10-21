Shimadzu Asia Pacific अपनी 150वीं वर्षगांठ - स्वास्थ्य सेवा और तकनीकी सफलताओं की डेढ़ शताब्दी - का उत्सव मना रहा है

सिंगापुर, 21 अक्टूबर, 2025 /PRNewswire/ -- Shimadzu Asia Pacific, पूरे विश्व में विज्ञान, टेक्नोलॉजी और स्वास्थ्य सेवा को आकार देने वाले अग्रणी नवाचारों की डेढ़ शताब्दी का प्रतीक, Shimadzu Corporation की 150वीं वर्षगांठ के वैश्विक उत्सव में शामिल हो रहा है।

Shimadzu’s New Analytical Factory in India, Set to Begin Operations in 2027 Prem Anand, Managing Director of Shimadzu Asia Pacific and Corporate Officer of Shimadzu Corporation

"नवाचार के 150 वर्ष पूरे होने का उत्सव मनाते हुए, हम विज्ञान और टेक्नोलॉजीकी के माध्यम से समाज में योगदान देने के लिए प्रतिबद्ध हैं। अपने साझेदारों, ग्राहकों और कर्मचारियों के साथ मिलकर हम प्रमुख चुनौतियों का समाधान और एशिया प्रशांत क्षेत्र तथा उससे बाहर मूल्य सृजन करने वाले समाधान विकसित कर रहे हैं।" Prem Anand, Shimadzu Asia Pacific के प्रबंध निदेशक, ने कहा।

विज्ञान, स्वास्थ्य सेवा और नवाचार के 150 वर्ष

Shimadzu के नवाचार के लंबे इतिहास में 9,000 से अधिक पेटेंट शामिल हैं, जो प्रेसिज़न इंस्ट्रूमेंटेशन निर्माण में इसके नेतृत्व को मजबूत करते हैं। कंपनी ने अपने विश्लेषणात्मक और चिकित्सा सिस्टमों में 50 से अधिक AI-संचालित सुविधाएँ भी विकसित की हैं, जिनमें LC-MS के साथ विश्व की पहली रोबोट-संगत स्वायत्त लैबोरेटरी सिस्टम और क्रोमैटोग्राफी पीक डिटेक्शन के लिए पहला AI-संचालित एल्गोरिदम, Peakintelligence™ शामिल है।

AI के अतिरिक्त, Shimadzu उच्च-सटीकता वाली ऑप्टिकल लैटिस क्लॉक के साथ सीमाओं को आगे बढ़ा रहा है, जो अब तक का विकसित सबसे सटीक टाइमकीपर है और 30 बिलियन वर्षों में केवल एक सेकंड के लिए मार्ग से भटकता है। इस घड़ी का वास्तविक उपयोग भूकंप का पता लगाने, ज्वालामुखी की निगरानी और भूमिगत अन्वेषण में किया जाता है।

एशिया उस दौर में प्रवेश कर रहा है जिसे कई लोग Asian Century कहते हैं तथा जो आर्थिक विकास और तकनीकी विकास से चिह्नित है। 2027 में भारत के बेंगलुरु में अपनी पहली विश्लेषणात्मक फैक्ट्री खोलकर, Shimadzu Asia Pacific इस प्रगति का समर्थन क। यह फैक्ट्री एशिया प्रशांत क्षेत्र में Shimadzu की पहली फैक्ट्री होगी जो लिक्विड क्रोमैटोग्राफी (LC), गैस क्रोमैटोग्राफी (GC) और अल्ट्रावायलेट-विज़िबल (UV) स्पेक्ट्रोफोटोमीटर सहित मास स्पेक्ट्रोमीटर (MS) के साथ-साथ विविध प्रकार के उन्नत विश्लेषणात्मक उपकरणों का उत्पादन करेगी।

स्वास्थ्य सेवा और समावेशी विकास में साझेदारियां

Shimadzu Asia Pacific रणनीतिक साझेदारियों के माध्यम से व्यक्तिगत उपचार में प्रगति को आगे बढ़ाते हुए Singapore General Hospital-Shimadzu Personomics Centre; LCMS-आधारित उच्च रक्तचाप परीक्षण के लिए Shimadzu-Changi General Hospital Clinomics Centre (SC3); और DxD Hub Diagnomics Centre सहित स्वास्थ्य सेवा को आगे बढ़ा रहा है।

कंपनी विविधता, समानता और समावेशन के लिए समान रूप से प्रतिबद्ध है, जो सिंगापुर में 'Love Our Seniors' प्रोग्राम, रक्तदान अभियान और जलमार्ग सफाई जैसे कई सामुदायिक पहलों के माध्यम से प्रदर्शित होता है। क्षेत्रीय स्तर पर, 150 कर्मचारियों ने 2025 में इन गतिविधियों में भाग लेने का संकल्प लिया है, जो प्रतीकात्मक रूप से Shimadzu की 150वीं वर्षगांठ का प्रतीक है।

टेक्नोलॉजीकल नवाचार के अपने इतिहास के आधार पर, Shimadzu आने वाले वर्षों में स्वास्थ्य, स्थिरता और विज्ञान के क्षेत्र में प्रगति में योगदान देना जारी रखेगा।

Shimadzu Asia Pacific की 150वीं वर्षगांठ की गतिविधियों के बारे में अधिक जानकारी के लिए, कृपया https://www.shimadzu.com.sg/an/news/150-anniversary-celebration.html पर जाएँ।

Shimadzu Asia Pacific का परिचय

1989 में स्थापित, Shimadzu (Asia Pacific) को विश्लेषणात्मक और माप उपकरणों और चिकित्सा सिस्टमों में एक वैश्विक अग्रणी Shimadzu Corporation के एशिया मुख्यालय के रूप में कार्य करने पर गर्व है। 150 वर्षों के नवाचार के आधार पर, विज्ञान और टेक्नोलॉजी के माध्यम से समाज में योगदान देने के अपने ध्येय के प्रति स्थिर रहते हुए कंपनी अग्रणी टेक्नोलॉजियों, शुरू-से-अंत-तक समाधान और असाधारण बिक्री-पश्चात सेवाएं प्रदान करती है। भारत, मलेशिया, फिलीपींस और वियतनाम में 5 सहायक कंपनियों में 500 से अधिक कर्मचारियों के समर्पित कार्यबल और 18 से अधिक देशों में उपस्थिति के साथ, Shimadzu (Asia Pacific) विविध ग्राहक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए समर्पित है।

फ़ोटो - https://mma.prnewswire.com/media/2796707/Photo_1_Shimadzu_India_Manufacturing.jpg

फ़ोटो - https://mma.prnewswire.com/media/2796708/Photo_2_Prem_Managing_Director_Shimadzu_Asia_Pacific.jpg