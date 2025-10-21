Shimadzu Asia Pacific Rayakan Hari Jadi Ke-150 - Satu Setengah Abad Menghadirkan Berbagai Terobosan dalam Layanan Kesehatan dan Teknologi

"Selain merayakan inovasi yang telah tercapai selama 150 tahun terakhir, kami tetap berkomitmen memberikan kontribusi bagi masyarakat melalui ilmu pengetahuan dan teknologi. Bersama mitra, pelanggan, dan karyawan, kami akan selalu mengembangkan solusi yang menjawab berbagai tantangan dan mendatangkan manfaat di Asia Pasifik dan seluruh dunia," ujar Prem Anand, Managing Director, Shimadzu Asia Pacific.

Pencapaian Sains, Layanan Kesehatan, dan Inovasi Selama 150 Tahun Terakhir

Inovasi Shimadzu mencakup lebih dari 9.000 paten, membuktikan posisi Shimadzu sebagai pemimpin global dalam instrumen presisi. Shimadzu juga telah mengembangkan lebih dari 50 fitur berbasiskan AI untuk sistem analisis dan medis, termasuk sistem laboratorium otonom pertama di dunia yang kompatibel dengan robot dan LC-MS, serta algoritma AI pertama untuk chromatography peak detection, Peakintelligence™.

Selain AI, Shimadzu terus membuat terobosan dengan mengembangkan optical lattice clock, timekeeper yang paling akurat di dunia, hanya menyimpang satu detik dalam 30 miliar tahun. Inovasi ini telah dipakai untuk mendeteksi gempa bumi, memantau gunung berapi, serta menjelajahi dunia bawah tanah.

Memasuki Abad Asia, Shimadzu Asia Pacific mendukung pertumbuhan ekonomi dan kemajuan teknologi di kawasan ini dengan rencana pembukaan pabrik instrumen analisis pertama di Bengaluru, India, pada 2027. Pabrik tersebut akan menjadi fasilitas pertama di Asia Pasifik yang memproduksi mass spectrometers (MS), serta berbagai instrumen analisis canggih seperti liquid chromatography (LC), gas chromatography (GC), dan ultraviolet-visible (UV-Vis) spectrophotometers.

Kemitraan yang Mewujudkan Pertumbuhan Bisnis Layanan Kesehatan dan Inklusivisme

Shimadzu Asia Pacific juga memajukan sektor layanan kesehatan melalui berbagai kemitraan strategis, antara lain: Singapore General Hospital-Shimadzu Personomics Centre, berfokus pada pengembangan personalized treatment; Shimadzu-Changi General Hospital Clinomics Centre (SC3) untuk pemeriksaan gejala darah tinggi berbasiskan LCMS; serta DxD Hub Diagnomics Centre.

Shimadzu Asia Pacific turut berkomitmen keberagaman, kesetaraan, dan inklusivisme, tecermin dari berbagai inisiatif sosial yang berjalan di Singapura, seperti program "Love Our Seniors", donor darah, dan pembersihan saluran air. Tahun ini, 150 karyawan Shimadzu Asia Pacific di tingkat regional berpartisipasi dalam kegiatan sosial untuk merayakan 150 tahun Shimadzu.

Dengan rekam jejak dalam inovasi teknologi, Shimadzu akan terus berkontribusi memajukan industri kesehatan, pembangunan berkelanjutan, dan ilmu pengetahuan pada masa mendatang.

Informasi lebih lanjut tentang rangkaian kegiatan yang merayakan 150 tahun Shimadzu Asia Pacific: https://www.shimadzu.com.sg/an/news/150-anniversary-celebration.html

Tentang Shimadzu Asia Pacific

Berdiri pada 1989, Shimadzu (Asia Pacific) merupakan kantor pusat regional Asia Shimadzu Corporation, pemimpin global dalam Instrumen Analisis & Pengukuran serta Sistem Medis. Berpengalaman 150 tahun, Shimadzu telah menghadirkan teknologi mutakhir, solusi lengkap, dan layanan purnajual unggulan, sejalan dengan misinya untuk berkontribusi bagi masyarakat melalui ilmu pengetahuan dan teknologi. Didukung lebih dari 500 karyawan di lima anak usaha yang tersebar di India, Malaysia, Filipina, dan Vietnam, serta jangkauan operasional di lebih dari 18 negara, Shimadzu Asia Pacific selalu berkomitmen memenuhi beragam kebutuhan pelanggan di seluruh kawasan.

SOURCE Shimadzu Asia Pacific