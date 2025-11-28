Sopra Steria को संगठनों के परिचालन परिवर्तन के समर्थन में GenAI को परिनियोजित करने की क्षमता के लिए NelsonHall द्वारा "Leader" के रूप में मान्यता दी गई

28 Nov, 2025, 15:30 IST

पेरिस, 28 नवंबर, 2025 /PRNewswire/ -- यूरोपीय तकनीकी क्षेत्र की एक प्रमुख कंपनी, Sopra Steria को NelsonHall के नवीनतम 2025 NEAT मूल्यांकन में "GenAI-Enabled Operational Transformation" के लिए अग्रणी कंपनियों में स्थान दिया गया है, विशेषत: "Overall" श्रेणी में।

अपने ग्राहकों के परिचालन परिवर्तन को सपोर्ट, तथा प्रमुख सार्वजनिक और निजी क्षेत्र के संगठनों की आवश्यकताओं को पूरा करते हुए तीव्र, मापनीय लाभ प्रदान करने के संदर्भ में यह मान्यता Group द्वारा GenAI का औद्योगिकीकृत करने की क्षमता को रेखांकित करती है।

NEAT के इस संस्करण में, Sopra Steria को कई प्रमुख श्रेणियों में Leader माना गया है:

  • GenAI-सक्षम परिचालन परिवर्तन – Overall
  • व्यक्तिगत GenAI समाधान विकसित करना
  • BPS सेवा डिलीवरी के लिए GenAI सपोर्ट
  • GenAI की आवश्यकताओं को समझना

परिचालन प्रभाव पर केंद्रित एक मज़बूत AI कार्यनीति
ये परिणाम Sopra Steria द्वारा अपनाई गई कार्य नीतिक दिशा को उजागर करते हैं ताकि AI को अपनी प्रस्तुति, परिचालन मॉडल और ग्राहकों को प्रदान किए जाने वाले महत्व का आधार बनाया जा सके। 2023 से, Group ने निम्न माध्यमों से GenAI के आसपास अपनी गति को तेज़ कर दिया है:

  • आंतरिक और बाह्य उद्योग-विशिष्ट AI समाधानों का परिनियोजन
  • ग्राहक संगठनों के भीतर बड़े पैमाने पर परिनियोजन का समर्थन करने के लिए फ़ैक्ट्रियों का निर्माण
  • AI स्टार्ट-अप्स और भागीदारों के एक इकोसिस्टम का विकास
  • नई समर्पित सेवा लाइनों की संरचना

ये प्रयास प्रत्यक्ष रूप से Group की मजबूत, सुरक्षित GenAI समाधानों को उत्पादन में लाने की क्षमता में परिवर्तित होते हैं, जिससे इसके यूरोपीय ग्राहकों के लिए तेजी से ROI उत्पन्न होता है।

Sopra Steria में Group AI प्रोग्राम के निदेशक, Yves Nicolas, ने कहा: "NelsonHall की मान्यता इस बात की पुष्टि करती है कि हमारी AI कार्यनीति परिपक्वता तक पहुँच गई है। हमने जानबूझकर प्रभाव-संचालित दृष्टिकोण चुना है: अपने ग्राहकों की वास्तविक आवश्यकताओं को समझना, विश्वसनीय GenAI समाधान विकसित करना, और सबसे बढ़कर, सबसे अधिक आवश्यकता वाले स्थान पर परिचालन मूल्य उत्पन्न करने के लिए उनका शीघ्रता से औद्योगिकीकरण करना। इतनी सारी श्रेणियों में अग्रणी के रूप में स्थान प्राप्त करना हमारी टीमों की प्रतिबद्धता और ठोस, मापनीय और स्थायी परिवर्तन लाने के लिए AI का उपयोग करने की हमारी क्षमता को दर्शाता है।"

