Sopra Steria reconnu leaders par NelsonHall pour sa capacité à déployer l'IA générative au service de la transformation opérationnelle des organisations

PARIS, 28 novembre 2025 /PRNewswire/ -- Sopra Steria, acteur majeur de la tech en Europe, a été classé parmi les leaders dans la dernière évaluation NEAT 2025 « GenAI-Enabled Operational Transformation » de NelsonHall, notamment dans la catégorie « Overall ».

Cette distinction reconnaît la capacité du Groupe à industrialiser la GenAI au service de la transformation opérationnelle de ses clients, en délivrant des bénéfices rapides et mesurables, et en répondant aux exigences des grandes organisations publiques et privées.

Dans cette édition du NEAT, Sopra Steria est distingué comme Leader dans plusieurs catégories clés :

GenAI-Enabled Operational Transformation – Overall / Transformation opérationnelle augmentée par l'IA générative – Classement global

/ Transformation opérationnelle augmentée par l'IA générative – Classement global Developing Custom GenAI Solutions / Développement de solutions d'IA générative sur mesure

/ Développement de solutions d'IA générative sur mesure GenAI Support for BPS Service Delivery / Optimisation des services BPS grâce à l'IA générative

/ Optimisation des services BPS grâce à l'IA générative Understanding GenAI Requirements / Analyse et compréhension des besoins liés à l'IA générative

Une stratégie IA solide, centrée sur l'impact opérationnel

Ces résultats saluent la trajectoire stratégique engagée par Sopra Steria pour faire de l'IA un pilier structurant de son offre, de son modèle opérationnel et de la valeur délivrée à ses clients. Ainsi, depuis 2023, Sopra Steria a accéléré sa dynamique autour de la GenAI :

Déploiement d'IA métiers internes et externes

Création de factories pour faciliter le déploiement à l'échelle au sein de ses clients

Constitution d'un écosystème de startups et de partenaires IA

Structuration de nouvelles lignes d'offres dédiées.

Ces efforts se traduisent directement par la capacité du Groupe à mettre en production des solutions GenAI robustes, sécurisées, et rapidement génératrices de ROI pour ses clients européens.

Yves Nicolas, Directeur du programme IA du groupe Sopra Steria, déclare :

« Cette reconnaissance de NelsonHall confirme que notre stratégie IA arrive à maturité. Nous avons fait le choix d'une approche résolument orientée vers l'impact : comprendre les besoins réels de nos clients, développer des solutions GenAI de confiance, et surtout les industrialiser rapidement pour générer de la valeur opérationnelle, là où elle est nécessaire. Être classés leaders dans autant de catégories illustre l'engagement de nos équipes et notre capacité à mettre l'IA au service de transformations concrètes, mesurables et durables. »

