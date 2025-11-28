Sopra Steria reconnu leaders par NelsonHall pour sa capacité à déployer l'IA générative au service de la transformation opérationnelle des organisations

News provided by

SOPRA STERIA

Nov 28, 2025, 05:00 ET

PARIS, 28 novembre 2025 /PRNewswire/ -- Sopra Steria, acteur majeur de la tech en Europe, a été classé parmi les leaders dans la dernière évaluation NEAT 2025 « GenAI-Enabled Operational Transformation » de NelsonHall, notamment dans la catégorie « Overall ».

Cette distinction reconnaît la capacité du Groupe à industrialiser la GenAI au service de la transformation opérationnelle de ses clients, en délivrant des bénéfices rapides et mesurables, et en répondant aux exigences des grandes organisations publiques et privées.

Dans cette édition du NEAT, Sopra Steria est distingué comme Leader dans plusieurs catégories clés :

  • GenAI-Enabled Operational Transformation – Overall / Transformation opérationnelle augmentée par l'IA générative – Classement global
  • Developing Custom GenAI Solutions / Développement de solutions d'IA générative sur mesure
  • GenAI Support for BPS Service Delivery / Optimisation des services BPS grâce à l'IA générative
  • Understanding GenAI Requirements / Analyse et compréhension des besoins liés à l'IA générative

Une stratégie IA solide, centrée sur l'impact opérationnel
Ces résultats saluent la trajectoire stratégique engagée par Sopra Steria pour faire de l'IA un pilier structurant de son offre, de son modèle opérationnel et de la valeur délivrée à ses clients. Ainsi, depuis 2023, Sopra Steria a accéléré sa dynamique autour de la GenAI :

  • Déploiement d'IA métiers internes et externes
  • Création de factories pour faciliter le déploiement à l'échelle au sein de ses clients
  • Constitution d'un écosystème de startups et de partenaires IA
  • Structuration de nouvelles lignes d'offres dédiées.

Ces efforts se traduisent directement par la capacité du Groupe à mettre en production des solutions GenAI robustes, sécurisées, et rapidement génératrices de ROI pour ses clients européens.

Yves Nicolas, Directeur du programme IA du groupe Sopra Steria, déclare :

« Cette reconnaissance de NelsonHall confirme que notre stratégie IA arrive à maturité. Nous avons fait le choix d'une approche résolument orientée vers l'impact : comprendre les besoins réels de nos clients, développer des solutions GenAI de confiance, et surtout les industrialiser rapidement pour générer de la valeur opérationnelle, là où elle est nécessaire. Être classés leaders dans autant de catégories illustre l'engagement de nos équipes et notre capacité à mettre l'IA au service de transformations concrètes, mesurables et durables. »

Contact
Aurélien Flaugnatti
[email protected]  

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1861938/Sopra_Steria_Logo.jpg

21%

more press release views with 
Request a Demo

Also from this source

Sopra Steria wurde von NelsonHall aufgrund seiner Kompetenz bei der Implementierung von GenAI zur Unterstützung der operativen Transformation von Unternehmen als „Leader" ausgezeichnet

Sopra Steria wurde von NelsonHall aufgrund seiner Kompetenz bei der Implementierung von GenAI zur Unterstützung der operativen Transformation von Unternehmen als „Leader" ausgezeichnet

Sopra Steria, ein bedeutender Akteur im europäischen Technologiesektor, wurde in der aktuellen NEAT-Bewertung 2025 von NelsonHall für „GenAI-Enabled...
Sopra Steria es reconocida como "Líder" por NelsonHall por su capacidad para implementar GenAI

Sopra Steria es reconocida como "Líder" por NelsonHall por su capacidad para implementar GenAI

Sopra Steria, un actor importante en el sector tecnológico europeo, ha sido clasificado entre los líderes en la última evaluación NEAT 2025 de...
More Releases From This Source

Explore

Computer & Electronics

Computer & Electronics

Artificial Intelligence

Artificial Intelligence

Networks

Networks

Networks

Networks

News Releases in Similar Topics