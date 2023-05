Supermicro सबसे अधिक मांग वाले उद्यम, डेटाबेस व मिशन-क्रिटिकल वर्कलोड के लिए पहले, इंटेल सीपीयू पर आधारित आठ-सॉकेट और चार-सॉकेट सर्वर के साथ उद्योग की अगुवाई कर रही है।

अधिकतम 480 कोर, 32टीबी मेमोरी और 12 जीपीयू वाले ये सिस्टम रियल टाइम में SAP व Oracle Workflows पर जनरेटिव एआई को शक्ति प्रदान कर सकते हैं

सैन जोस, कैलिफोर्निया, 10 मई, 2023 /PRNewswire/ --क्लाउड, एआई/एमएल, स्टोरेज और 5जी/एज के लिए संपूर्ण आईटी समाधान प्रदाता Supermicro, Inc. (नस्‍डैक: SMCI), बड़े पैमाने के डेटाबेस व उद्यम एप्‍लीकेशंस के लिए अपने लाइनअप में सबसे शक्तिशाली सर्वर पेश कर रही है। मल्टी-प्रोसेसर प्रोडक्ट श्रेणी में 8-सॉकेट सर्वर शामिल है, जो अधिकतम प्रदर्शन के लिए 480 कोर तक और 32TB DDR5 मेमोरी की आवश्यकता वाले इन-मेमोरी डेटाबेस के लिए आदर्श है। इसके अलावा, प्रॉडक्‍ट श्रृंखला में एक 4-सॉकेट सर्वर शामिल है, जो उन एप्‍लीकेशंस के लिए आदर्श है जिनके लिए 240 कोर तक की एकल सिस्टम इमेज और 16TB उच्च-गति मेमोरी की आवश्यकता होती है। ये सभी शक्तिशाली सिस्‍टम 4th Gen Intel Xeon स्केलेबल प्रोसेसर का उपयोग करते हैं। 8-सॉकेट और 4-सॉकेट सर्वरों की पिछली पीढ़ी की तुलना में, इस सिस्टम में 2X कोर काउंट, 1.33X मेमोरी क्षमता और 2X मेमोरी बैंडविड्थ है। इसके अलावा, ये सिस्टम पेरिफेरल को कनेक्टिविटी के लिए सिस्टम की पिछली पीढ़ियों की तुलना में 4 गुना तक I/O बैंडविड्थ प्रदान करते हैं। Supermicro 8-सॉकेट सिस्टम ने बेस और पीक दोनों परिणामों के लिए SPECcpu2017 FP रेट बेंचमार्क के आधार पर एकल सिस्टम के लिए अब तक की सर्वोच्च प्रदर्शन रेटिंग प्राप्त की है। इसके अलावा, Supermicro के 8-सॉकेट और 4-सॉकेट सर्वर SPEC बेंचमार्क की एक विस्तृत श्रृंखला पर लीडरशिप प्रदर्शन प्रदर्शित करते हैं। SPEC बेंचमार्क के बारे में और अधिक यहां जानें: http://www.spec.org.

Versatile New 8-Socket and 4-Socket Servers for Scale-up Applications

Supermicro के अध्यक्ष और सीईओ चार्ल्स लियांग ने कहा, "हम अपने नए 8-सॉकेट और 4-सॉकेट सर्वरों, जो आज उद्योग में सबसे बड़े और सबसे शक्तिशाली सर्वर हैं, के साथ अपने उद्यम ग्राहकों की जरूरतों को पूरा करना जारी रखते हैं।" "हम दुनिया भर में सबसे अधिक डिमांडिंग संगठनों की जरूरतों को पूरा कर रहे हैं, जिन्हें 480 कोर तक, 32TB मेमोरी, और 12 NVIDIA H100 Tensor कोर जीपीयू वाले सिंगल सिस्टम की सरलता और सेवा क्षमता की आवश्यकता है। हमारे नए 8-सॉकेट सिस्टम बड़े एमपी सिस्टम के लिए फ्लोटिंग पॉइंट और इंटीजर परफॉर्मेंस दोनों में पूरे उद्योग की अगुवाई करते हैं। सर्वर डिजाइन के लिए हमारे Building Block Solutions के दृष्टिकोण से हम ऐज से कॉर्पोरेट डेटा सेंटर तक सर्वरों की एक विस्तृत श्रृंखला को तेजी से बाजार में ला पाते हैं। Supermicro अब दुनिया भर में हमारे ग्राहकों के लिए बिना किसी बाधा के रैक स्केल समाधान प्रदान करती है।"

Supermicro X13 मल्टी-प्रोसेसर सर्वर के बारे में और अधिक यहां जानें: https://www.supermicro.com/en/products/mp?pro=generation_new%3DX13

8-सॉकेट और 4-सॉकेट, दोनों सर्वरों को SAP HANA तथा Oracle डेटाबेस व एप्लिकेशन के लिए प्रमाणित किया गया है। इन सिस्‍टम के लिए उपलब्ध बड़े मेमोरी पूल बेहतर SAP और Oracle परफॉर्मेंस की अनुमति देते हैं क्योंकि सभी वर्कलोड्स, नेटवर्क में क्षैतिज रूप से स्केलिंग की विलंबता के बिना एकल नोड में स्‍केल क‍िए जाते हैं। इसके अलावा, 4-सॉकेट सिस्टम दो डबल-विड्थ वाले जीपीयू को होस्‍ट कर सकता है, जबकि 8-सॉकेट सिस्टम 12 डबल-विड्थ वाले जीपीयू को होस्‍ट कर सकता है, जो रियल-टाइम या बैच एआई प्रशिक्षण और SAP व Oracle डेटासेट के सामने अनुमान लगाने की अनुमति देता है। इन सिस्‍टम की बहुमुखी प्रतिभा और विस्तार क्षमता ईआरपी वर्कफ्लो के व‍िकासमान जनरेटिव एआई ऑटोमेशन के लिए SAP व Oracle परिनियोजन को फ्यूचरप्रूफ करती है।

नए 8-सॉकेट और 4-सॉकेट सर्वर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI), डेटाबेस, एनालिटिक्स, बिजनेस इंटेलिजेंस, ईआरपी, सीआरएम और साइंटिफिक विज़ुअलाइजेशन वर्कलोड जैसे उद्यम एप्‍लीकेशंस के लिए हाइ-परफारमेंस डेटा सेंटर बनाते समय जटिलता को कम करते हैं। एक ही ऑपरेटिंग सिस्टम के भीतर भारी मात्रा में कंप्यूटिंग, मेमोरी व स्टोरेज संसाधनों को एक साथ लाने से सिस्टम का प्रबंधन कम हो जाता है, जैसा कि अन्य सर्वरों के लिए नेटवर्किंग है। दो नई प्रणालियों के विनिर्देश:

SYS-681E-TR: TDP 350W तक, 480 कोर, 32TB की DDR5 मेमोरी, 12 डबल-वाइड GPU और 24x 2.5" ड्राइव, 6U

SYS-241H-TNRTTP: TDP 350W तक, 240 कोर, 16TB की DDR5 मेमोरी, 4 सिंगल-वाइड GPU और 8x 2.5" ड्राइव, 2U

SYS-241E-TNRTTP: TDP 185W तक, 96 कोर, 16TB की DDR5 मेमोरी, 2 डबल-वाइड GPU और 24x 2.5" ड्राइव, 2U

"Supermicro स्केल-अप सिस्टम विकसित करने में अग्रणी है जो 4th Gen Intel Xeon स्केलेबल प्रोसेसर का उपयोग करते हैं। इन सिस्‍टम को सैकड़ों कोर और मेमोरी के टेराबाइट्स के साथ उद्यम एप्‍लीकेशंस में तेजी लाने के लिए डिजाइन किया गया है," ग्रेग अर्न्स्ट, Intel Americas के कॉर्पोरेट उपाध्यक्ष और महाप्रबंधक ने कहा। "हम बड़े पैमाने के एप्‍लीकेशंस के लिए नवीन प्रणालियां प्रदान करने के लिए Supermicro के साथ मिलकर काम करते हैं।"

Super Micro Computer, Inc. के बारे में

Supermicro (NASDAQ: SMCI) एप्लिकेशन-अनुकूलित समग्र आईटी समाधान में वैश्‍व‍िक लीडर है। सैन जोस, कैलिफोर्निया में स्थापित और पर‍िचालन कर रही Supermicro एंटरप्राइज, क्लाउड, एआई और 5जी टेल्को/एज आईटी इन्फ्रास्ट्रक्चर के लिए बाजार में सबसे पहले नवाचार देने के लिए प्रतिबद्ध है। हम सर्वर, एआई, स्टोरेज, आईओटी और स्विच सिस्टम, सॉफ्टवेयर व सेवाओं के साथ समग्र आईटी समाधान प्रदाता बनने के लिए रूपांतर‍ित हो रहे हैं और इस दौरान उन्नत उच्च मात्रा वाले मदरबोर्ड, पावर और चेसिस उत्पाद ड‍िलीवर कर रहे हैं। उत्पादों को इन-हाउस (अमेरिका, ताइवान और नीदरलैंड में) डिजाइन और निर्मित किया गया है, जो मापन और दक्षता के लिए वैश्विक संचालन का लाभ उठाते हैं तथा टीसीओ में सुधार व पर्यावरणीय प्रभाव (ग्रीन कंप्यूटिंग) को कम करने के लिए अनुकूलित हैं। Server Building Block Solutions® का पुरस्कार विजेता पोर्टफोलियो ग्राहकों को हमारे उन लचीले और पुन: प्रयोज्य बिल्डिंग ब्लॉक्स से निर्मित सिस्टम के विस्‍तृत परिवार से चयन करके अपने सटीक व‍र्कलोड और ऐप्लिकेशन के लिए अनुकूलित करने की अनुमति देता है जो फॉर्म फैक्टर, प्रोसेसर, मेमोरी, जीपीयू, स्टोरेज, नेटवर्किंग, पावर और कूलिंग सॉल्यूशंस (वातानुकूलित, फ्री एयर कूलिंग या लिक्विड कूलिंग) के व्यापक सेट का समर्थन करते हैं।

Supermicro, Server Building Block Solutions और We Keep IT Green ये Super Micro Computer, Inc. के ट्रेडमार्क हैं और/या पंजीकृत ट्रेडमार्क हैं।

Intel, Intel लोगो तथा अन्‍य Intel चिन्‍ह Intel Corporation या इसकी सहायक कंपनियों के ट्रेडमार्क हैं।

अन्य सभी ब्रांड, नाम और ट्रेडमार्क उनके संबंधित स्वामियों की संपत्ति हैं।

फोटो - https://mma.prnewswire.com/media/2073092/Supermicro_8_Socket_4_Socket_Servers.jpg

लोगो - https://mma.prnewswire.com/media/1443241/Supermicro_Logo.jpg

