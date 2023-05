Supermicro lidera o setor com os primeiros servidores de oito e quatro soquetes, desenvolvidos com base em CPUs Intel para as mais exigentes cargas de trabalho de empresas, bancos de dados e missões críticas

Com até 480 núcleos, 32 TB de memória e 12 GPUs, esses sistemas podem alimentar IA generativa em fluxos de trabalho no SAP e no Oracle em tempo real

SAN JOSE, Califórnia, 10 de maio de 2023 /PRNewswire/ -- A Supermicro, Inc. (NASDAQ: SMCI), uma provedora de soluções integrais de TI para nuvem, inteligência artificial/aprendizado de máquina, armazenamento e 5G/Edge, anunciou o lançamento do mais poderoso servidor de sua linha de soluções para bancos de dados e aplicações empresariais de grande escala. A linha de produtos com multiprocessadores inclui o servidor de oito soquetes, ideal para bancos de dados 'in-memory' que exijam até 480 núcleos e 32 TB de memória DDR5 para garantir desempenho máximo. Além disso, a linha de produtos inclui um servidor de 4 soquetes, ideal para aplicações que exijam uma única imagem de sistema de até 240 núcleos e 16 TB de memória de alta velocidade. Todos esses poderosos sistemas usamprocessadores escaláveis Intel Xeon de 4ª geração. Em comparação com a anterior geração de servidores de oito e quatro soquetes, os sistemas têm duas vezes mais núcleos, 1,33 vezes mais capacidade de memória e o dobro da largura de banda da memória. Além disso, esses sistemas oferecem até quatro vezes mais largura de banda de E/S do que os anteriores sistemas de conectividade com periféricos. O sistema de oito soquetes da Supermicro alcançou o melhor desempenho de sempre para um único sistema com base nos testes de referência SPECcpu2017 FP Rate, tanto nos resultados de base quanto nos de pico. Além disso, os servidores Supermicro de oito e quatro soquetes têm um desempenho imbatível em uma ampla gama de testes de referência SPEC. Para mais informações sobre as referências SPEC, acesse http://www.spec.org.

Novos servidores versáteis de 8 soquetes e 4 soquetes para aplicações em escala (PRNewsfoto/Super Micro Computer, Inc.)

"Continuamos a atender às necessidades de nossos clientes empresariais com nossos novos servidores de oito e quatro soquetes, que atualmente são os maiores e mais poderosos servidores do setor", disse Charles Liang, presidente e CEO da Supermicro. "Estamos atendendo às necessidades das organizações mais exigentes do mundo, que exigem simplicidade e operacionalidade em um único sistema, com até 480 núcleos, 32 TB de memória e até 12 GPUs NVIDIA H100 Tensor Core em um único gabinete. Nossos novos sistemas de oito soquetes lideram todo o setor em termos de desempenho, tanto em números de ponto flutuante quanto em números inteiros para grandes sistemas MP. Nossa abordagem 'Building Block Solutions' (Soluções por Blocos) para os projetos de servidores permite trazer mais rapidamente uma ampla gama de servidores para o mercado, desde o edge até o centro de dados empresarial. Agora, a Supermicro disponibiliza soluções 'Rack Scale' para nossos clientes em todo o mundo, sem quaisquer restrições".

Para obter mais informações sobre os servidores Supermicro X13 com múltiplos processadores, acesse https://www.supermicro.com/en/products/mp?pro=generation_new%3DX13.

Os servidores de oito e quatro soquetes foram certificados para o SAP HANA, para o Oracle Database e para aplicações. Os grandes bancos de memória disponíveis para esses sistemas permitem um desempenho superior no SAP e no Oracle, uma vez que todas as cargas de trabalho são ampliadas em um único nó, sem latência de escalonamento horizontal entre redes. Além disso, o sistema de quatro soquetes pode hospedar dois GPUs de largura dupla, enquanto o sistema de oito soquetes pode hospedar até 12 GPUs de largura dupla, permitindo o treinamento e inferência de IA em tempo real ou em lote contra conjuntos de dados SAP e Oracle. A versatilidade e expansibilidade desses sistemas garante a atualização contínua das implantações SAP e Oracle, o que permite acompanhar a rápida evolução da automação de fluxos de trabalho de ERP (planejamento energético empresarial) por meio de IA generativa.

Os novos servidores de oito e quatro soquetes reduzem a complexidade por meio da criação de um centro de dados de alto desempenho para aplicações empresariais, como cargas de trabalho de inteligência artificial, bancos de dados, análises, inteligência empresarial, planejamento energético empresarial (ERP), gerenciamento do relacionamento com clientes (CRM) e visualização científica. Reunidos em uma única instância do sistema operacional, os gigantescos recursos de computação, memória e armazenamento permitem reduzir o gerenciamento do sistema e o trabalho de rede com outros servidores. Essas são as especificações dos dois novos sistemas:

SYS-681E-TR: até 350 W de PTO, 480 núcleos, 32 TB de memória DDR5, 12 GPUs de largura dupla e 24 drives de 2,5 polegadas, 6 U.

SYS-241H-TNRTTP: até 350 W de PTO, 240 núcleos, 16 TB de memória DDR5, 4 GPUs de largura única e 8 drives de 2,5 polegadas, 2 U

SYS-241E-TNRTTP: até 185 W de PTO, 96 núcleos, 16 TB de memória DDR5, 2 GPUs de largura dupla e 24 drives de 2,5 polegadas, 2 U.

"A Supermicro é líder no desenvolvimento de sistemas de expansão que utilizam os processadores Intel Xeon Scalable de 4ª geração. Esses sistemas são projetados para acelerar aplicativos empresariais com centenas de núcleos e terabytes de memória", afirmou Greg Ernst, vice-Presidente e gestor geral da Intel Americas. "Trabalhamos em estreita colaboração com a Supermicro para desenvolver sistemas inovadores para aplicações em larga escala".

Sobre a Super Micro Computer, Inc.

A Supermicro (NASDAQ: SMCI) é líder global em soluções integrais de TI otimizadas para aplicações. Fundada e sediada em San Jose (Califórnia, EUA), a Supermicro tem como missão oferecer produtos pioneiros para infraestruturas de TI empresarial, em nuvem, de IA e de Telco/Edge 5G. Estamos nos transformando em um provedor de soluções integrais de TI, com sistemas de servidores, de IA, de armazenamento, de IoT e de comutação, disponibilizando também software, serviços e produtos de placa-mãe, energia e chassi de alto volume. Os produtos são projetados e fabricados internamente (nos Estados Unidos, em Taiwan e nos Países Baixos), alavancando operações a nível global para garantir soluções com mais escala e eficiência, mas também otimizadas para melhorar o Custo Total de Propriedade e reduzir o impacto ambiental (computação verde). O premiado portfólio Server Building Block Solutions® permite que os clientes otimizem essas soluções de acordo com suas aplicações e cargas de trabalho específicas, escolhendo elementos de uma ampla família de sistemas desenvolvidos com base em blocos de construção flexíveis e reutilizáveis. Esses blocos são compatíveis com uma vasta gama de fatores de forma, processadores, dispositivos de memória, GPUs, sistemas de armazenamento, sistemas de redes e soluções de energia e resfriamento (ar condicionado, resfriamento com ar livre ou resfriamento líquido).

Supermicro, Server Building Block Solutions e We Keep IT Green são marcas comerciais e/ou marcas registradas da Super Micro Computer, Inc.

Intel, o logotipo da Intel e outras marcas da Intel são marcas registradas da Intel Corporation ou de suas subsidiárias.

As restantes marcas, nomes e marcas comerciais pertencem aos respectivos proprietários.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2073641/Supermicro_8_Socket_4_Socket_Servers.jpg

Logotipo - https://mma.prnewswire.com/media/1443241/Supermicro_Logo.jpg

FONTE Super Micro Computer, Inc.

SOURCE Super Micro Computer, Inc.