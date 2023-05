Met de eerste 8-socket- en 4-socket-servers, gebaseerd op Intel-CPU's is Supermicro in zijn branche toonaangevend voor de meest veeleisende database- en bedrijfsapplicaties

Met maximaal 480 kernen, 32 TB geheugen en 12 GPU's zijn deze systemen krachtig genoeg voor het in realtime verwerken van generatieve AI op SAP- en Oracle-workflows

SAN JOSE, Californië, 10 mei 2023 /PRNewswire/ -- Supermicro, Inc. (NASDAQ: SMCI), een Total IT Solution Provider voor Cloud, AI/ML, Storage en 5G/Edge, introduceert de krachtigste server in zijn assortiment voor grootschalige database- en bedrijfsapplicaties. De Multi-Processor productlijn omvat de 8-socket server , ideaal voor in-memory databases die voor maximale prestaties tot 480 cores en 32 TB DDR5-geheugen nodig hebben. Daarnaast bevat de productlijn een server met 4 sockets , wat ideaal is voor toepassingen waarvoor één systeemimage van maximaal 240 cores en 16 TB snel geheugen nodig is. Deze krachtige systemen maken allemaal gebruik van 4e generatie Intel Xeon schaalbare processoren. Vergeleken met de vorige generatie servers met 8 en 4 sockets hebben de systemen 2x zoveel cores, 1,33x zoveel geheugencapaciteit en 2x zoveel geheugenbandbreedte. Bovendien leveren deze systemen tot 4x de I/O-bandbreedte in vergelijking met eerdere generaties systemen voor connectiviteit met randapparatuur. Het Supermicro-systeem met 8 sockets heeft de hoogste prestatiebeoordelingen ooit bereikt voor een enkel systeem op basis van de SPECcpu2017 FP Rate-benchmarks, voor zowel de basis- als piekresultaten. Bovendien springen de Supermicro 8-socket en 4-socket servers er bij veel SPEC-benchmarks bovenuit. Lees meer over de SPEC-benchmarks op: http://www.spec.org .

Versatile New 8-Socket and 4-Socket Servers for Scale-up Applications

"Met onze nieuwe 8-socket en 4-socket servers, de grootste en krachtigste servers in de branche van dit moment, blijven we tegemoetkomen aan de behoeften van onze zakelijke klanten", aldus Charles Liang, president en CEO van Supermicro. "We komen tegemoet aan de behoeften van de meest veeleisende organisaties wereldwijd die de eenvoud en het onderhoudsgemak van één systeem met maximaal 480 cores, 32 TB geheugen en maximaal 12 NVIDIA H100 Tensor Core GPU's in één behuizing nodig hebben. Onze nieuwe 8-socket-systemen zijn toonaangevend in de hele branche wat betreft prestaties met drijvende komma's en gehele getallen voor grote MP-systemen. Met onze Building Block Solutions-benadering van serverontwerp kunnen we een breed scala aan servers sneller op de markt brengen, van de edge tot het bedrijfsdatacenter. Supermicro levert nu Rack Scale Solutions voor onze klanten wereldwijd zonder beperkingen."

Ga voor meer informatie over Supermicro X13 multi-processorservers naar https://www.supermicro.com/en/products/mp?pro=generation_new%3DX13

Zowel de 8-socket als de 4-socket servers zijn gecertificeerd voor SAP HANA en Oracle Database and Applications . De grote geheugenpools die voor deze systemen beschikbaar zijn, maken superieure SAP- en Oracle-prestaties mogelijk, aangezien alle workloads worden opgeschaald in één knooppunt zonder de latentie van horizontaal schalen over netwerken. Daarnaast kan het systeem met 4 sockets twee GPU's met dubbele breedte hosten, terwijl het systeem met 8 sockets maximaal 12 GPU's met dubbele breedte kan hosten, waardoor real-time of batch AI-training en inferentie met SAP- en Oracle-datasets mogelijk is. De veelzijdigheid en uitbreidbaarheid van deze systemen maken SAP- en Oracle-implementaties toekomstbestendig voor snel evoluerende, generatieve AI-automatisering van ERP-workflows.

De nieuwe 8-socket- en 4-socket-servers verminderen de complexiteit bij het creëren van een krachtig datacenter voor bedrijfstoepassingen, zoals kunstmatige intelligentie (AI), databases, analyses, business intelligence, ERP, CRM en workloads voor wetenschappelijke visualisatie. Door enorme hoeveelheden computer-, geheugen- en opslagbronnen binnen één instantie van het besturingssysteem samen te brengen, neemt het beheer van het systeem af, evenals het netwerkverkeer met andere servers. De specificaties van de twee nieuwe systemen:

SYS-681E-TR: Tot TDP 350 W, 480 cores, 32 TB DDR5-geheugen, 12 Double-Wide GPU's en 24x 2,5-inch schijven, 6U

SYS-241H-TNRTTP: Tot TDP 350 W, 240 cores, 16 TB DDR5-geheugen, 4 Single-Wide GPU's en 8x 2,5-inch schijven, 2U

SYS-241E-TNRTTP: Tot TDP 185 W, 96 cores, 16 TB DDR5-geheugen, 2 Double-Wide GPU's en 24x 2,5-inch schijven, 2U

"Supermicro is een leider in het ontwikkelen van schaalbare systemen die gebruikmaken van de 4e generatie Intel Xeon Scalable-processoren. Deze systemen zijn ontworpen om bedrijfsapplicaties te versnellen met honderden cores en terabytes aan geheugen", aldus Greg Ernst, Corporate Vice President en General Manager van Intel Americas. "We werken nauw samen met Supermicro om innovatieve systemen voor grootschalige toepassingen te leveren."

Over Super Micro Computer, Inc.

Supermicro (NASDAQ: SMCI) is een wereldleider in toepassingsgerichte totale IT-oplossingen. Supermicro, opgericht en actief in San Jose, Californië, legt zich toe op het leveren van first-to-market innovatie voor IT-infrastructuur voor Enterprise, Cloud, AI en 5G Telco/Edge. Wij vormen ons om tot leverancier van Total IT-oplossingen met server-, AI-, opslag-, IoT- en switchsystemen, software en diensten, en leveren daarbij geavanceerde high-volume moederbord-, voedings- en behuizingsproducten. De producten worden intern ontworpen en vervaardigd (in de VS, Taiwan en Nederland), waarbij gebruik wordt gemaakt van wereldwijde activiteiten voor schaalvergroting en efficiëntie, en ze worden geoptimaliseerd om de TCO te verbeteren en de milieu-impact te beperken (Green Computing). Met het bekroonde portfolio van Server Building Block Solutions® kunnen klanten hun exacte workload en toepassing optimaliseren door te kiezen uit een brede reeks systemen die zijn opgebouwd uit onze flexibele en herbruikbare bouwstenen die een uitgebreide reeks vormfactoren, processoren, GPU's en geheugen-, opslag-, netwerk-, stroom- en koeloplossingen (geklimatiseerde, vrije luchtkoeling of vloeistofkoeling) ondersteunen.

Supermicro, Server Building Block Solutions en We Keep IT Green zijn handelsmerken en/of gedeponeerde handelsmerken van Super Micro Computer, Inc.

Intel, het Intel-logo en andere Intel-merken zijn handelsmerken van Intel Corporation of zijn dochterondernemingen.

Alle andere merken, namen en handelsmerken zijn eigendom van de respectieve eigenaren ervan.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2073092/Supermicro_8_Socket_4_Socket_Servers.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1443241/Supermicro_Logo.jpg

SOURCE Super Micro Computer, Inc.