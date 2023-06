Supermicro ने COMPUTEX 2023 में नए सर्वर और स्टोरेज सिस्टम की बेमिसाल शृंखला पेश की

डेटा सेंटर से ऐज तक, Supermicro तेजी से तैनाती के साथ बेहतर निष्पादन, लचीलापन व ऊर्जा दक्षता हासिल करने के लिए टोटल रैक स्केल सॉल्यूशंस डिजाइन करती है और बनाती है

सैन जोस, कैलिफोर्निया और ताइपे, ताइवान, 29 मई, 2023 /PRNewswire/ -- क्लाउड, एआई/एमएल, स्टोरेज और 5जी/ऐज के लिए समग्र आईटी समाधान प्रदाता, Super Micro Computer, Inc. (नैस्‍डेक: SMCI) आधुनिक वर्कलोड के लिए आईटी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए सर्वरों की विस्तृत शृंखला के साथ नवाचार करना जारी रखे है। Supermicro की Building Block Server® पद्धति Intel, AMD, और NVIDIA की नवीनतम प्रौद्योगिकी के साथ बाजार में पहली डिलीवरी को सक्षम बनाती है। प्रयोजन से निर्मित सर्वर डेटा सेंटर से ऐज तक एआई, क्लाउड, और 5जी वर्कलोड की विस्तृत शृंखला के लिए अनूठा निष्पादन प्रदान करते हैं।

Supermicro Features Unparalleled Array of New Servers and Storage Systems at COMPUTEX 2023

"जैसे क‍ि हम हाइ निष्पादन वाले बड़े पैमाने के एआई इंफ्रास्ट्रक्चर और क्लाउड डेटा सेंटर की तेजी से बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए अपनी उत्पादन क्षमता का विस्तार कर रहे हैं, Supermicro उद्योग की सबसे नवीन और उन्नत प्रणालियों को टर्नकी समग्र रैक समाधान के रूप में एकीकृत करता है," Supermicro के अध्‍यक्ष और सीईओ चार्ल्स लियांग ने कहा। "उपलब्ध सबसे शक्तिशाली एआई सिस्टम से, आठ NVIDIA H100 HGX जीपीयू से लेकर कॉम्पेक्ट ऐज सर्वर तक, जिन्हें चुनौतीपूर्ण पर्यावरणीय परिस्थितियों में निष्पादन करना होगा, हम आज के सबसे अधिक मांग वाले वर्कलोड के लिए समाधानों का सबसे व्यापक पोर्टफोलियो प्रदान करते हैं, जिसमें नए लिक्विड कूलिंग समाधान शामिल हैं जो डेटा सेंटर की बिजली की खपत को कम करते हैं और निष्पादन में बढ़ोतरी करते हैं।"

COMPUTEX 2023 इवेंट में, Supermicro सर्वर और स्टोरेज समाधानों की विस्तृत शृंखला का प्रदर्शन करेगा और नवीनतम लिक्विड कूलिंग प्रौद्योग‍िकी के साथ पूरी तरह से एकीकृत रैक प्रदर्शित करेगा जो अभूतपूर्व ऊर्जा दक्षता और तेजी से तैनाती को सक्षम बनाता है।

COMPUTEX 2023 में Supermicro लाइनअप की मुख्य विशेषताओं में निम्नलिखित शामिल हैं:

रैक स्केल लिक्विड कूलिंग – Supermicro का फुल रैक लिक्विड कूलिंग समाधान संगठनों को उच्चतम निष्पादन वाले जीपीयू सर्वर चलाने और इष्टतम परिचालन स्थितियों को बनाए रखने में सक्षम बनाता है। Supermicro अत‍िर‍िक्‍त शक्ति और पंपों के साथ सीडीयू, कूलिंग डिस्ट्रीब्यूशन मैनिफोल्ड्स (CDM), लीकप्रूफ कनेक्टर और अनुकूलित होजेस सहित समग्र रैक स्तर के लिक्विड कूलिंग समाधानों की आपूर्ति, एकीकरण और परीक्षण करता है। इसके अलावा, Supermicro द्वारा डिजाइन की गई अत्यधिक कुशल कोल्ड प्लेट सीपीयू और जीपीयू दोनों से हीट रिमूवल को बढ़ाती है।



Supermicro के बारे में अधिक जानने के लिए और Computex Taipei 2023 में उत्पाद विशेषज्ञों से बात करने के लिए,

www.supermicro.com/computex पर जाएं।

Supermicro के उत्पादों की विस्तृत शृंखला के बारे में अधिक जानने के लिए, www.supermicro.com पर जाएं।

Super Micro Computer, Inc. के बारे में

Supermicro (NASDAQ: SMCI) एप्लिकेशन-अनुकूलित समग्र आईटी समाधान में वैश्‍व‍िक लीडर है। सैन जोस, कैलिफोर्निया में स्थापित और पर‍िचालन कर रही Supermicro एंटरप्राइज, क्लाउड, एआई और 5जी टेल्को/एज आईटी इन्फ्रास्ट्रक्चर के लिए बाजार में सबसे पहले नवाचार देने के लिए प्रतिबद्ध है। हम सर्वर, एआई, स्टोरेज, आईओटी और स्विच सिस्टम, सॉफ्टवेयर व सेवाओं के साथ समग्र आईटी समाधान प्रदाता बनने के लिए रूपांतर‍ित हो रहे हैं और इस दौरान उन्नत उच्च मात्रा वाले मदरबोर्ड, पावर और चेसिस उत्पाद ड‍िलीवर कर रहे हैं। उत्पादों को इन-हाउस (अमेरिका, ताइवान और नीदरलैंड में) डिजाइन और निर्मित किया गया है, जो मापन और दक्षता के लिए वैश्विक संचालन का लाभ उठाते हैं तथा टीसीओ में सुधार व पर्यावरणीय प्रभाव (ग्रीन कंप्यूटिंग) को कम करने के लिए अनुकूलित हैं।

