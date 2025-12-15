The Banker द्वारा DBS को Global Bank of the Year 2025 नामित किया गया

ग्राहकों की वित्तीय आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए AI और ब्लॉकचेन सहित असाधारण प्रदर्शन और टेक्नोलॉजी के नवप्रवर्तनशील उपयोग के लिए सम्मानित किया गया

सिंगापुर, चीन, हांगकांग, भारत, इंडोनेशिया, ताइवान, क्षेत्रीय, 15 दिसंबर, 2025 /PRNewswire/ -- DBS ने आज घोषणा की है कि उसे The Financial Times के प्रकाशन The Banker, द्वारा उसके प्रतिष्ठित Bank of the Year पुरस्कारों में Global Bank of the Year 2025 नामित किया गया है। 2018 और 2021 की जीतों के बाद DBS को तीसरी बार शीर्ष वैश्विक सम्मान प्राप्त हुआ है।

प्रतिष्ठित Global Bank of the Year उपाधि के अतिरिक्त, DBS ने कई अन्य महत्वपूर्ण सम्मान भी हासिल किए हैं: Asia Bank of the Year, Singapore Bank of the Year, Investment Bank of the Year - Asia, तथा Financial Institutions Group के लिए Investment Bank of the Year में पहली जीत।

294 सहभागी बैंकों के बीच DBS का असाधारण प्रदर्शन उल्लेखनीय रहा है, जो वैश्विक वित्तीय उद्योग में इसके सतत नेतृत्व और गहन प्रभाव को रेखांकित करता है। यह नवीनतम मान्यता, 2018 में अपना पहला पुरस्कार जीतने के बाद से, एक अग्रणी वित्तीय प्रकाशन द्वारा DBS को दिया गया नौवां वैश्विक 'Best Bank' पुरस्कार है। DBS के पास अब Euromoney और The Banker से दो वैश्विक Best Bank पुरस्कार भी हैं।

The Banker की मुख्य संपादक, Silvia Pavoni, ने कहा, "बैंकिंग में कुछ सबसे रोमांचक तकनीकी उपयोग अक्सर एशिया में पाए जाते हैं - और DBS द्वारा अक्सर अपनाए जाते हैं। वित्तीय घोटालों से ग्राहकों को बचाने के लिए AI में ऋणदाता का निवेश - जो सिंगापुर में एक बढ़ती चिंता का विषय है - तथा नई टेक्नोलॉजी पर कर्मचारियों को प्रशिक्षण देने की उसकी प्रतिबद्धता उल्लेखनीय है। विभिन्न अधिकार-क्षेत्रों में तीव्र एवं सुगम भुगतान करने के लिए डिज़ाइन किए गए स्मार्ट अनुबंधों पर इसका कार्य, हमारी निर्णायक समिति को प्रभावित करने वाली अनेक पहलों में से एक है। मूलतः, हम ऐसे उपयोगी नवाचार की खोज में थे जो ग्राहकों को उनकी वित्तीय आवश्यकताओं और व्यापक रूप से उनके कार्य और दैनिक जीवन में सहायता प्रदान करे। DBS सबसे आगे रहा है।"

DBS के CEO, Tan Su Shan, ने कहा, "हमें The Banker द्वारा एक बार फिर Global Bank of the Year के रूप में मान्यता दिए जाने पर गर्व है। यह प्रतिष्ठित पुरस्कार, हमारी अन्य क्षेत्रीय और खंडीय जीतों के साथ, वैश्विक स्तर पर हमारे अनवरत नेतृत्व और प्रभाव का प्रमाण है। लेकिन हम उत्सक, विनम्र और सक्रिय बने रहेंगे। हम बैंकिंग के भविष्य को आकार देने के लिए नई टेक्नोलॉजियों और टिकाऊ प्रथाओं को अपनाते हुए सीमाओं को आगे बढ़ाना जारी रखेंगे।"

1926 में संस्थापित और The Financial Times के स्वामित्व वाला The Banker एक अत्यधिक सम्मानित अंतर्राष्ट्रीय प्रकाशन है जो वित्तीय मामलों की व्यापक कवरेज के लिए प्रसिद्ध है। इसका वार्षिक Bank of the Year पुरस्कार विश्व की अग्रणी वित्तीय संस्थाओं को सम्मानित करता है, तथा विभिन्न बैंकिंग क्षेत्रों में उनके उत्कृष्ट प्रदर्शन को मान्यता देता है।

DBS का परिचय

19 बाज़ारों में उपस्थिति वाला DBS, एशिया का एक वित्तीय सेवाओं का अग्रणी ग्रुप है। सिंगापुर में मुख्यालय और सूचीबद्ध कंपनी, DBS विकास की तीन प्रमुख एशियाई धुरियों: ग्रेटर चीन, दक्षिण-पूर्व एशिया और दक्षिण-एशिया, में सम्मिलित है। बैंक की "AA-" और "Aa1" क्रेडिट रेटिंग विश्व की सर्वोच्च रेटिंगों में से एक हैं।

अपने वैश्विक नेतृत्व के लिए मान्यता प्राप्त, DBS को Global Finance द्वारा "World's Best Bank", Euromoney द्वारा "World's Best Bank" और The Banker द्वारा "Global Bank of the Year" नामित किया गया है। बैंकिंग के भविष्य को आकार देने के लिए डिजिटल टेक्नोलॉजी का लाभ उठाने में बैंक सबसे आगे है, जिसे Euromoney द्वारा "World's Best Digital Bank" और The Banker द्वारा विश्व का "Most Innovative in Digital Banking" नामित किया गया है। इसके अतिरिक्त, DBS को Global Finance द्वारा 2009 से 2025 तक लगातार 17 वर्षों तक "Safest Bank in Asia" पुरस्कार दिया गया है।

DBS द्वारा उपभोक्ता, SME और कॉर्पोरेट बैंकिंग में सेवाओं की पूरी रेंज प्रदान की जाती है। एशिया में संस्थापित और निर्मित बैंक के रूप में, DBS इस क्षेत्र के सबसे गतिशील मार्केटों में बिज़नेस करने की जटिलताओं को समझता है।

DBS एशियाई पद्धति से बैंकिंग करते हुए ग्राहकों के साथ स्थायी संबंध बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। DBS Foundation के माध्यम से, बैंक जरूरतमंद लोगों के जीवन और आजीविका को बेहतर बनाकर बैंकिंग से भी अधिक प्रभाव उत्पन्न करता है। यह वंचित लोगों को मूलभूत आवश्यकताएं प्रदान करता है, तथा वंचित लोगों को वित्तीय और डिजिटल साक्षरता कौशल से लैस करके समावेशन को बढ़ावा देता है। यह सकारात्मक प्रभाव उत्पन्न करने वाले नवीन सामाजिक उद्यमों को भी पोषित करता है।

एशिया में अपने परिचालन के व्यापक नेटवर्क और अपने कर्मचारियों को जोड़ने और सशक्त बनाने पर जोर देने के साथ, DBS रोमांचक कैरियर के अवसर प्रस्तुत करता है। अधिक जानकारी के लिए कृपया www.dbs.com पर जाएँ।

लोगो - https://mma.prnewswire.com/media/2622134/DBS_Bank_Logo.jpg