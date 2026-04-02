Tradeify ने क्रिकेट सुपरस्टार ट्रैविस हेड के साथ साझेदारी की

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Tradeify

02 Apr, 2026, 12:30 IST

  • Collaboration ने 'The Champion Mindset' अभियान का तीसरा अध्याय लॉन्च किया है, जिसमें खेल और व्यापार दोनों में उत्कृष्टता हासिल करने के लिए आवश्यक संयम पर प्रकाश डाला गया है।
  • इस साझेदारी से Tradeify के स्पोर्ट्स पोर्टफ़ोलियो में और इजाफ़ा हुआ है, जिसमें 2026 के PDC वर्ल्ड डार्ट्स चैंपियन Luke Littler और MMA आइकन Israel Adesanya शामिल हैं
  • सभी प्रतियोगिताओं में Head के बल्ले के पीछे Tradeify का ब्रांडिंग लोगो दिखाई देगा।

HYDERABAD, India, LONDON, और ADELAIDE, Australia, 2 अप्रैल 2026 /PRNewswire/ -- Tradeify, वैश्विक व्यापारी मूल्यांकन मंच, 2026 Indian Premier League (IPL) सीज़न की शुरुआत के साथ ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट स्टार Travis Head के साथ लंबी अवधि की साझेदारी की घोषणा करते हुए रोमांचित है। यह साझेदारी Tradeify के 'The Champion Mindset' अभियान का तीसरा अध्याय है, जो पेशेवर खेल और वित्तीय व्यापार में शीर्ष पर सफल होने के लिए आवश्यक संयम को बढ़ावा देता है।

Tradeify, The Champion Mindset, Chapter III: Composure
Tradeify, The Champion Mindset, Chapter III: Composure
Travis Head becomes the newest global brand ambassador for Tradeify
Travis Head becomes the newest global brand ambassador for Tradeify
Tradeify, The Champion Mindset, Chapter III: Composure
Travis Head becomes the newest global brand ambassador for Tradeify

 ICC Cricket World Cup विजेता, 2026 PDC विश्व डार्ट्स चैंपियन Luke Littler और MMA आइकन Israel Adesanya के बाद, Tradeify के बढ़ते एंबेसडर रोस्टर में शामिल होने वाले तीसरे पेशेवर एथलीट बन गए हैं। यह घोषणा Head के करियर के एक महत्वपूर्ण मोड़ पर आई है, जब उन्होंने 2025/26 एशेज सीरीज़ में Australia को जीत दिलाने में अहम भूमिका निभाई थी। अब, Head की निगाहें आगामी 2026 IPL पर टिकी हैं, जो दुनिया की सबसे ज़्यादा देखी जाने वाली क्रिकेट लीग है, और वह अपनी खास 'ट्रैवबॉल' बल्लेबाजी शैली के साथ Sunrisers Hyderabad को नए सीजन में नेतृत्व करने की तैयारी कर रहे हैं।

2016 में Australia के लिए अपनी शानदार शुरुआत के बाद से, Head ने उच्च दबाव वाली स्थितियों में निर्णायक प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ी के रूप में अपनी प्रतिष्ठा बनाई है, जिसमें सबसे यादगार प्रदर्शन 2023 विश्व कप फ़ाइनल में मेजबान देश India को हराकर Australia को ट्रॉफ़ी दिलाने के लिए 137 रन बनाना था। महत्वपूर्ण क्षणों में संयम बनाए रखने और मैच जिताने वाले प्रदर्शन करने की इस क्षमता ने उन्हें अंतरराष्ट्रीय स्तर पर एक वफादार प्रशंसक वर्ग दिलाया है।

Tradeify भविष्य के यादगार पलों का हिस्सा होगा, और साझेदारी की पूरी अवधि के दौरान सभी मैचों में हेड के बल्ले के पीछे इसका ब्रांडिंग लोगो दिखाई देगा। यह ब्रांड इस साझेदारी का लाभ उठाकर दुनिया भर के क्रिकेट प्रशंसकों से भी जुड़ेगा, जिसकी शुरुआत हस्ताक्षरित बल्ले के उपहार से होगी।

Brett Simberkoff, संस्थापक और सीईओ, Tradeify : "क्रिकेट की दुनिया में, ट्रैविस से ज्यादा हम कुछ ही एथलीटों की प्रशंसा करते हैं। पिछले 4 वर्षों से Travis ने अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बड़े मुकाबलों में अपना दबदबा बनाए रखा है, और टेस्ट सीरीज, विश्व कप और एशेज में अनगिनत मैच जिताने वाले प्रदर्शनों के साथ Australia के लिए एक निर्णायक खिलाड़ी बन गए हैं। हमें उनकी मानसिकता और बड़े क्षणों में शांत दिमाग से काम लेने की क्षमता बहुत पसंद है, जिसमें वे शांत मन और आगे बढ़कर सक्रिय दृष्टिकोण का मिश्रण करते हैं - एक ऐसा गुण जो शीर्ष व्यापारियों की मानसिकता को दर्शाता है। Tradeify में हर कोई उनकी इस यात्रा का हिस्सा बनकर उत्साहित है और उनके करियर को नई ऊँचाइयों पर पहुँचते देखने के लिए उनका समर्थन करने को उत्सुक है।

Travis Head, Tradeify ग्लोबल ब्रांड एंबेसडर : "पेशेवर क्रिकेट में निरंतर सफलता प्राप्त करने के लिए सही मानसिकता की आवश्यकता होती है - चाहे आपके रास्ते में कुछ भी आए, शांत रहना और संयम बनाए रखना।" मुझे Tradeify के साथ साझेदारी करके The Champion Mindset अभियान के हिस्से के रूप में इस कौशल को बढ़ावा देने में खुशी हो रही है।"

Tradeify के बारे में

यहाँ से अधिक जानकारी प्राप्त करें: www.tradeify.co

वीडियो - https://mma.prnewswire.com/media/2945991/Tradeify.mp4
फ़ोटो - https://mma.prnewswire.com/media/2945642/Tradeify.jpg
लोगो - https://mma.prnewswire.com/media/2828649/5890593/Tradeify_Logo.jpg

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