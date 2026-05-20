Trendweave ने ऑनलाइन कमाई का एक नया तरीका लॉन्च किया है -- हर कोई कमा सकता है, सीटें सीमित हैं।

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Trendweave

20 May, 2026, 06:47 IST

गुरुग्राम, भारत, 19 मई, 2026 /PRNewswire/ -- इन्फ्लुएंसरों के लिए एक मोनेटाइजेशन सेवा, Trendweave, द्वारा Scout Program लॉन्च किया जा रहा है - कंटेंट बनाए बिना सोशल मीडिया पर कमाई करने का एक नया तरीका। अब प्रत्येक उपयोगकर्ता अपने पहले से ही किए जाने वाले कार्यों लिए भी भुगतान प्राप्त कर सकते हैं: प्रतिभाशाली रचयिता की खोज करना।  प्रक्रिया सरल है -  उन्हें खोजें, उन्हें Trendweave में आमंत्रित करें, वे कमाना शुरू कर देते हैं - और उपयोगकर्ता को आमंत्रित करने वाला, रचयिता के  परिणामों से कमाता है। 

यह बिल्कुल नया दृष्टिकोण उपयोगकर्ताओं को असीमित राजस्व स्रोत अर्जित करने की सुविधा प्रदान करता है: निश्चित भुगतान के साथ-साथ रचयिताओं की कमाई से कमीशन भी दिया जाएगा।

इसकी लॉन्च की निर्धारित तिथि 1 जून है। प्रारंभिक उपयोगकर्ताओं को वेलकम बोनस, प्राथमिकता के आधार पर एक्सेस और बढ़ी हुई कमाई प्राप्त हो रही है। यह अपनी सुविधानुसार और समय-सारणी के अनुसार काम करते हुए ऑनलाइन कमाई करने का एक अच्छा अवसर है।

Scout Program का परिचय: कौन शामिल हो सकता है?

संक्षिप्त उत्तर - सभी लोग! उपयोगकर्ताओं को अनुभव, कंटेन्ट रचना का कौशल या अपने स्वयं के ऑडियंस की आवश्यकता नहीं है। यह प्रोग्राम सभी के लिए खुला है: छात्र, गृहिणी या कोई भी व्यक्ति जो सोशल मीडिया स्क्रॉल करते समय अतिरिक्त आय खोज रहा है।

यह तब सबसे अच्छा काम करता है जब उपयोगकर्ता इंस्टाग्राम पर समय बिताते हैं, संभावित रचयिताओं को पहचान सकते हैं और अतिरिक्त आय का स्रोत जानने के इच्छुक व्यक्ति। आपको केवल रचयिताओं की खोज करनी है और उन्हें Trendweave में शामिल होने के लिए आमंत्रित करना है, जहां वे उत्पाद संबंधित अनुशंसाओं से कमाई शुरू कर देते हैं। उपयोगकर्ताओं को भुगतान तब मिलता है जब उनके द्वारा प्रोग्राम में आमंत्रित रचयिता परिणाम उत्पन्न करते हैं। 

उपयोगकर्ता दो तरीकों से कमाई करते हैं। प्रत्येक स्काउट को Trendweave में शामिल होने और इसका उपयोग शुरू करने वाले रचयिता के लिए एक निश्चित भुगतान मिलेगा और फिर उन कंटेंट रचयिताओं द्वारा प्रोग्राम के लिए उत्पन्न GNV (बिक्री मात्रा) का एक भाग मिलेगा। केवल एक सफल अनुशंसा के आधार पर कोई व्यक्ति एक सुंदर पोशाक खरीद सकता है या किसी अच्छे रेस्तरां में खाना खा सकता है।

प्रतिदिन लाखों रचयिता पोस्ट करते हैं, लेकिन उनमें से अधिकांश लोग सही तरीके से कमाई नहीं कर पाते हैं। ब्रांड सक्रिय रुप से ऐसे रचयिताओं को खोज रहे हैं जो बिक्री कर सकें, लेकिन रचयिताओं और वास्तविक कमाई के बीच अभी भी एक अंतर मौजूद है। Trendweave ने उस अंतर को दूर करने और इसे किसी के लिए भी आय के अवसर में बदलने के लिए Scout Program बनाया है।

लोगो: https://mma.prnewswire.com/media/2872167/5974467/Trendweave_Logo.jpg

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