TTEC ने अपनी उपलब्धियों की वर्षगांठों के साथ भारत में विकास का समारोह मनाया

कंपनी ने मुंबई में अपने Customer Experience Center और हैदराबाद में Digital Innovation Studio में परिचालन का एक वर्ष पूरा किया

डेनवर और मुंबई, भारत, 15 नवंबर, 2024 /PRNewswire/ -- TTEC Holdings, Inc. (NASDAQ: TTEC), TTEC Engage और TTEC Digital के समाधानों के साथ, AI-संवर्धित CX के लिए एक अग्रणी वैश्विक CX (ग्राहक अनुभव) टेक्नोलॉजी और सेवा इन्नोवेटर, दो प्रमुख सुविधाओं की एक वर्ष की वर्षगांठ के साथ भारत में विकास का एक महत्वपूर्ण वर्ष चिह्नित कर रहा है: मुंबई में इसका Customer Experience Center और हैदराबाद में Digital Innovation Studio।

24 वर्षों से भारत में कार्य करते हुए अपनी देखभाल, बैक ऑफिस, विश्वास और सुरक्षा, तथा कंटेंट मॉडरेशन क्षमताओं और हाल ही में विकसित की गई CX टेक्नोलॉजी प्रतिभा के माध्यम से TTEC बड़े वैश्विक ब्रांडों को सपोर्ट प्रदान कर रही है। पिछले वर्ष के दौरान, TTEC ने भारत में अपनी उपस्थिति में उल्लेखनीय वृद्धि की है, तथा मुम्बई और हैदराबाद में नई सुविधाओं की सपोर्ट के लिए 800 स्थानों को जोड़ा है, तथा 2025 में और अधिक वृद्धि की योजना बनाई है। पूरे देश में TTEC के लगभग 3,500 कर्मचारी हैं, जिनमें इसके अहमदाबाद और चेन्नई स्थित कार्यस्थल भी शामिल हैं।

मुंबई पूरे विश्व से नए ग्राहकों को आकर्षित कर रहा है

मुंबई स्थित TTEC का Customer Experience Center अपने वैश्विक ग्राहकों के लिए विश्व स्तरीय ग्राहक सहायता प्रदान करने तथा परिचालन दक्षता बढ़ाने में सहायक रहा है। केंद्र का विविध और कुशल कार्यबल स्वास्थ्य सेवा, बैंकिंग, वित्तीय सेवाओं, बीमा और तकनीकी सहायता सहित कई वैश्विक उद्योगों के लिए वॉयस और बैक-ऑफिस क्षमताओं के साथ नवप्रवर्तनशील ग्राहक सेवा समाधानों की बढ़ती मांग को पूरा करता रहता है।

TTEC Engage के एशिया प्रशांत परिचालन के वरिष्ठ उपाध्यक्ष, Arnab Ray, ने कहा, "भारत लंबे समय से BPO क्षेत्र में वैश्विक अग्रणी रहा है और आज का उन्नत, AI-संचालित वातावरण कुशल व्यावसायिकों की एक नई पीढ़ी को आकर्षित कर रहा है। हमारा प्रतिभाशाली, बहुभाषी कार्यबल नवीन CX समाधान प्रदान करने के लिए अच्छी स्थिति में है, जिससे भारत हमारे वैश्विक ग्राहकों की उभरती आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए एक आवश्यक और महत्वपूर्ण केंद्र बन गया है। हमें अपनी टीम पर गर्व है और हम इस AI-सक्षम CX इकोसिस्टम में नेतृत्व करने के लिए तैयार हैं।"

हैदराबाद भारत का डिजिटल हब है

इस बीच, हैदराबाद में TTEC Digital Innovation Studio CX हाइपरस्केलर प्लेटफॉर्मों और अन्य अग्रणी टेक्नोलॉजी और विषयों में प्रतिभा के लिए एक अग्रणी केंद्र के रूप में उभरा है, जो आधुनिक ग्राहक अनुभवों को सशक्त बनाने के लिए संपर्क केंद्र, CRM और AI & एनालिटिक्स के विशेषज्ञों को एकजुट करता है। यह स्टूडियो TTEC Digital के कस्टम सॉफ्टवेयर IP का भी प्रमुख चालक है, जो रूपांतरण सेवाओं और अनुकूलित समाधानों के साथ मूल्य सृजन करता है, तथा जिससे ग्राहकों को अपने ग्राहक अनुभव को बेहतर बनाने और परिचालन को सुव्यवस्थित करने में सहायता मिलती है।

TTEC Digital India के मार्गदर्शक और Global Delivery के ग्रुप उपाध्यक्ष, Amol Gupta, ने कहा, "हमारा Innovation Studio भारत में हमारी टीम की अविश्वसनीय प्रतिभा और रचनात्मकता का प्रमाण है। वे उन्नत AI, स्वचालन और एनालिटिक्स के क्षेत्र में अग्रणी हैं, जो हमारे द्वारा कार्यान्वित प्रत्येक CX रूपांतरण परियोजना के मूल में हैं। उनकी तकनीकी विशेषज्ञता और नवप्रवर्तनशील भावना हमें किसी भी प्लेटफ़ॉर्म पर वैश्विक रूप से एकीकृत, मूल्य अनुकूलित तरीके से सेवाएं प्रदान करने में सक्षम बनाती है, जिससे हमारे ग्राहकों को तेजी से विकसित हो रहे बाजार में आगे रहने में सहायता मिलती है।"

व्यावसायिकों और समुदायों के लिए अवसर पैदा करना

दोनों नई सुविधाएं सार्थक रोजगार के अवसर पैदा करने, विविध स्थानीय प्रतिभाओं को पोषित करने तथा भारत के तेजी से विकसित हो रहे CX परिदृश्य में नवाचार को बढ़ावा देने के प्रति TTEC की प्रतिबद्धता को दर्शाती हैं। TTEC को Great Place to Work® in India के रूप में प्रमाणित किया गया है और लगातार दूसरे वर्ष HR Asia ने इसे Best Companies to Work for in Asia में से एक के रूप में मान्यता दी है। ग्राहक सेवा, डिजिटल नवाचार और IT जैसे क्षेत्रों में कंपनी द्वारा व्यावसायिकों के लिए कैरियर उन्नति के अवसर प्रदान, और स्थानीय अर्थव्यवस्था में भी योगदान दिया जाता है। भारत में TTEC के विविध, उच्च-कुशल कार्यबल में प्रभावी पृष्ठभूमि हैं - 32 प्रतिशत महिलाएं, 82 प्रतिशत के पास डिग्रीयां, और 21 प्रतिशत इंजीनियर।

इसके अतिरिक्त, TTEC की भारत स्थित साइटें अपने समुदायों को गर्व से सेवा प्रदान करती हैं। अहमदाबाद में Customer Experience Center पिछले 22 वर्षों से वार्षिक वेलनेस वॉक का आयोजन करता आ रहा है और स्थानीय चैरिटी के लिए अनुमानतः $1.8 मिलियन जुटा चुका है। यह साइट Gujarat Red Cross के लिए सबसे बड़े कॉर्पोरेट रक्तदाताओं में से एक है और उनके अनुमान के अनुसार, उनके रक्तदान से लगभग 6,900 लोगों की जान बच चुकी है।

TTEC India और इसके पुरस्कार-विजेता कार्य और कार्यस्थल संस्कृति के बारे में अधिक जानकारी के लिए, यहां जाएं।

भारत में हमारी वर्तमान नौकरियों के बारे में जानने के लिए, ttec.jobs.com/India पर जाएं।

TTEC का परिचय

TTEC (उच्चारण T-TEC) Holdings, Inc. (NASDAQ: TTEC) AI-प्रेरित डिजिटल CX समाधानों के लिए एक अग्रणी वैश्विक CX (ग्राहक अनुभव) टेक्नोलॉजी और सेवा इन्नोवेटर है। प्रतिष्ठित और विघटनकारी ब्रांडों की सेवा करते हुए, TTEC के परिणाम-आधारित समाधान पूरे उद्यम में फैले हैं, प्रत्येक वर्चुअल इंटरैक्शन चैनल को छूते हैं, और ग्राहक यात्रा के प्रत्येक चरण में सुधार करते हैं। अगली पीढ़ी की डिजिटल टेक्नोलॉजी का लाभ उठाते हुए, कंपनी का TTEC Digital व्यवसाय ऑम्नीचैनल संपर्क केंद्र टेक्नोलॉजी, CRM, AI और एनालिटिक्स समाधानों का डिजाइन, निर्माण और संचालन करता है। कंपनी का TTEC Engage व्यवसाय, AI-संवर्धित ग्राहक जुड़ाव, ग्राहक अधिग्रहण और विकास, तकनीकी सहायता, बैक ऑफिस और धोखाधड़ी रोकथाम सेवाएँ प्रदान करता है। 1982 में स्थापित, CX उत्कृष्टता के प्रति कंपनी के अद्वितीय जुनून ने इसे पूरे विश्व में अग्रणी ग्राहक, उपभोक्ता और कर्मचारी संतुष्टि स्कोर अर्जित कराया है। कंपनी के कर्मचारी छह महाद्वीपों में काम करते हैं और संतुष्ट ग्राहकों और विभेदित व्यावसायिक परिणाम देने के लिए टेक्नोलॉजी और मानवता को एक साथ लाते हैं। अधिक जानकारी के लिए कृपया https://www.ttec.com पर जाएं।

मीडिया संपर्क:

Meredith Matthews

[email protected]

+1 281-770-2566

लोगो - https://mma.prnewswire.com/media/127860/TTEC_Logo.jpg